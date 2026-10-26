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„Ще има много кръв“: Хайди Клум подсказа какъв ще бъде костюмът ѝ за Хелоуин

Супермоделът Хайди Клум отново е готова да шокира феновете за Хелоуин. Седмица преди легендарното си парти, звездната водеща показа първи кадри от изключително сложния си и кървав костюм, по който работи цял екип от професионалисти

Стела Христова Стела Христова

26 октомври 2026, 13:14
„Ще има много кръв“: Хайди Клум подсказа какъв ще бъде костюмът ѝ за Хелоуин
Източник: БГНЕС

Х айди Клум се подготвя да изненада почитателите на Хелоуин с един от най-плашещите си костюми досега.

Само броени дни преди нейното известно парти с участието на куп знаменитости, супермоделът даде възможност на феновете да надникнат към нейната загадъчна визия за 2026 година, която вероятно ще остави всички без думи, пише HOLA!

  • Хайди Клум показа първи кадър от хелоуинския си костюм

В социалната мрежа Instagram Клум сподели първа снимка от предстоящото си облекло с въпроса: „Кой е моят костюм? Остават броени дни“.

Въпреки че водещата на предаването „America’s Got Talent“ запази повечето подробности в тайна, кадърът в близък план разкрива необичайните материали, използвани за създаването на новата ѝ визия.

На снимката се виждат цветни протезни елементи, оформени в сложна композиция, напомняща коралов риф. Компонентите варират по форма, текстура и цвят, като някои от тях наподобяват човешка анатомия, включително мозък и черва.

  • Феновете вече гадаят каква ще е нейната преморфоза

Клум е известна със своите изключително креативни костюми за Хелоуин, като вдъхновението ѝ често идва от поп културата, филмите на ужасите и природата. Сред предишните ѝ емблематични превъплъщения са Фиона от „Шрек“, гигантски червей и митологичното същество Медуза Горгона.

Очаквано, новата ѝ публикация предизвика редица теории сред нейните последователи.

Някои почитатели смятат, че тя може да пресъздава плашещото същество от хорър филма „Веществото“. Други предполагат, че е вдъхновена от заразените създания от постапокалиптичния сериал „Последните оцелели“ (The Last of Us).

Има и предположения за подводна тема, като част от последователите си я представят в ролята на Големия бариерен риф или друго морско творение.

  • Супермоделът обещава истински хорър

Въпреки че пълният костюм ще бъде разкрит едва вечерта на 31 октомври, Клум вече потвърди, че мотивите от филмите на ужасите ще играят основна роля в нейните планове.

В свое интервю 53-годишната звезда загатна, че визията ѝ ще бъде „изключително кървава“.

„Именно в това е смисълът на Хелоуин“, сподели тя. „Отиваме към наистина страховитото и кървавото.“, добавя още.

Нейните думи подсказват, че тази година костюмът ѝ ще наблегне на мрачната страна на празника, продължавайки традицията ѝ на сложни и разтърсващи визии.

  • Поглед назад към впечатляващия костюм на Медуза

Миналата година Клум поднесе друг незабравим момент, когато се превъплъти в Медуза Горгона. Нейният впечатляващ зелен тоалет включваше роботизирани змии, прикрепени към главата ѝ, а изработката на сложната конструкция отне около 10 часа.

Нейният съпруг Том Каулиц допълни темата, като се появи като воин, превърнат в камък.

Най-емблематичните костюми на Хайди Клум за Хелоуин през годините
10 снимки
Хайди Клум
Хайди Клум
Хайди Клум
Хайди Клум

Тогава Клум изрази огромната си благодарност към екипа от около 15 души, създал костюма, отбелязвайки, че всеки един детайл е бил ръчно изрисуван.

С приближаването на тазгодишния празник, новият кадър на Хайди Клум за пореден път кара всички да се питат какво невероятно творение ще сътвори тя за червения килим.

Редактор: Стела Христова
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