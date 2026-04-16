Внимание, шофьори: Гърция въвежда нови забрани и изисквания от лятото

Поредните нови правила и този път ни напомнят: „мисленето по български" може да ви струва скъпо. Гърция официално изпраща в историята старите правила за пътна безопасност и въвежда нови, европейски стандарти, които засягат всяка кола, пресичаща границата

16 април 2026, 11:20
Л ятото на 2026 г. носи не само горещо слънце и синьо море в южната ни съседка, но и сериозни промени за стотиците хиляди българи, които избират Гърция за почивка или работа.

Поредните нови правила и този път ни напомнят: „мисленето по български“ може да ви струва скъпо. Гърция официално изпраща в историята старите правила за пътна безопасност и въвежда нови, европейски стандарти, които засягат всяка кола, пресичаща границата.

Революция в аптечката: Сбогом на уредбата от 1978 година

От 18 юни 2026 г. (а според някои тълкувания на закона, в пълна сила от 1 юли) влиза в сила нова наредба, която заменя остарелите изисквания отпреди почти половин век. Всяко превозно средство на гръцка територия (с изключение на мотоциклетите) трябва да бъде оборудвано с аптечка по европейския стандарт DIN 13164:2022.

Забравете за прашните кутии под седалката. Новите правила са категорични: аптечката трябва да е на лесно и достъпно място в купето, да не бъде заключена и в нея да няма никакви странични предмети.

Гръцките власти подчертават, че при инцидент всяка секунда е ценна, затова достъпът трябва да е светкавичен. Нещо повече – заради екстремните летни жеги, които влошават качеството на медикаментите, се изисква подмяна на съдържанието на всеки две години.

Ето и пълният списък от 16 задължителни артикула, които трябва да имате в аптечката в колата си:

  • Изотермично спасително одеяло (минимум 210 x 160 см) – за защита от прегряване или хипотермия;
  • Ролка медицинско тиксо (лейкопласт, 5 м x 2,5 см);
  • Комплект лепенки (цитопласт) – 14 броя с различни размери;
  • Стерилен индивидуален бинт (малък) – прибл. 6 x 8 см;
  • Стерилен индивидуален бинт (среден) – прибл. 8 x 10 см;
  • Стерилен индивидуален бинт (голям) – прибл. 10 x 12 см;
  • Стерилен компрес за изгаряния (60 x 80 см) – специална марля, която не залепва за раната;
  • Стерилни марли (10 x 10 см, в чифт) – за почистване и покриване;
  • Еластичен бинт (тесен) – 6 см x 4 м;
  • Еластичен бинт (широк) – 8 см x 4 м;
  • Триъгълна кърпа (96 x 96 x 136 см) – за фиксиране на крайник;
  • Ножица за първа помощ – задължително със заоблени върхове;
  • Еднократни медицински ръкавици – голям размер, без латекс (винил или нитрил);
  • Мокри антисептични кърпички за почистване на кожата;
  • Медицинска маска за лице – тип IIR или FFP2;
  • Кратко ръководство с инструкции за оказване на първа помощ.

Нулева толерантност: Тестове за наркотици и засилен контрол

Ако новите аптечки са въпрос на подготовка, то втората голяма промяна е въпрос на дисциплина. Гръцкото правителство въвежда тестове за наркотици на пътя, които ще бъдат третирани със същата строгост, както шофирането след употреба на алкохол.

Пътната полиция в Атина вече разполага със специализирани екипи, които не само патрулират, но и следят социалните мрежи за организиране на опасни гонки.

Важно е да знаете: в Гърция проверките на случаен принцип са масова практика. Полицията има право да ви спре без конкретен повод, за да провери документите, оборудването или състоянието на водача.

С разширяването на мрежата от камери и радари, контролът над скоростта също е драстичен – нарушенията през 2025 г. са скочили с над 60%, което е ясен знак, че толерантност няма.

Санкциите: Какво рискуваме и как да платим?

Глобата за непълна или липсваща аптечка е 30 евро. Макар сумата да изглежда малка, гръцките полицаи често прилагат закона в неговата цялост. Ето какво трябва да знае всеки български шофьор:

Плащане: В Гърция глобите не се плащат директно на полицая (това се счита за опит за подкуп), а в пощенски клони (ELTA) или чрез банков превод. В някои случаи, при по-тежки нарушения, полицаите могат да изискат плащане на място чрез мобилен терминал или да ви придружат до най-близкия банков клон.

Табели: Внимавайте, защото за редица нарушения гръцката полиция прилага административната мярка сваляне на регистрационните табели на място. Това може да превърне почивката ви в логистичен кошмар.

Други капани: Не забравяйте, че е забранено шофирането с джапанки или чехли, които не обхващат петата, както и движението с монтиран теглич, ако не теглите ремарке в момента.

Пътуването до Гърция винаги е било символ на свобода, но тази свобода идва с отговорност. Проверете аптечката си още сега, уверете се, че всичко е със СЕ маркировка и в срок на годност. Безопасността няма цена, но глобата и свалените табели определено имат.

Приятен и безавариен път!

Източник: БНР, "Сега", БТА/Елена Дражева    
