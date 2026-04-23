Внимавайте! Гърция въвежда нова глоба от 350 евро за шофьорите

Новите правила в Гърция позволяват задържане на автомобила на границата при неплатени стари глоби

23 април 2026, 11:04
Г ръцката полиция активира проверките за носене на слушалки за мобилни телефони по време на шофиране, съобщава Българското национално радио (БНР).

В южната ни съседка се извършват постоянни проверки от пътна полиция срещу използването на кабелни или безжични слушалки за мобилни телефони. Глобяват масово водачите с 350 евро за това нарушение.

За употреба на телефон глобата варира от 350 до 2000 евро, предупреждават полицаите. Отнемат и книжката от един месец до една година.

Новите правила в Гърция позволяват задържане на автомобила на границата при неплатени стари глоби.

Нарушенията като преминаване на червен светофар, неспиране на знак „стоп“, неправилно изпреварване, употреба на алкохол се глобяват от 700 евро до няколко хиляди евро.

За пореден път се предупреждават туристите да се спазват екологичните закони, които забраняват събиране на миди, камъни или раковини от плажовете. Глобата е до 1000 евро.

Целта на увеличените глоби е намаляване на транспортните произшествия, казаха полицаите.

Друга новост по пътищата в Гърция е изискването за аптечката - тя трябва да е по определен европейски стандарт, да се намира в купето на автомобила и да не е заключена. Това ново изискване влиза в сила от 18 юни.

Сарафов още в понеделник заявил готовност да подаде оставка

22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт

„Буря в чаша вода": Напрежение в ПП–ДБ заради разпределението на мандатите

Предупреждават за месоядна бактерия край Ню Йорк: 20% смъртност само за 48 часа

Учени предупреждават за смъртоносни „горещи точки“ във водите на Лонг Айлънд, където бактерията Vibrio vulnificus застрашава летовниците. Инфекцията поразява през малки рани и може да бъде фатална само за 48 часа, а еколозите винят климатичните промени за нейното разпространение

