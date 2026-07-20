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5 грешки на плажа, които могат да съсипят цялата ни почивка

Почивката на море може бързо да се превърне в кошмар, ако пренебрегнем етикета. Експерти посочват петте най-дразнещи навика на плажа, които е добре да изкореним веднага, за да си спестим неудобства и скандали

20 юли 2026, 06:33
5 грешки на плажа, които могат да съсипят цялата ни почивка
Източник: iStock

П очивката на морето може бързо да се превърне в кошмар – както за нас, така и за хората около нас, ако пренебрегнем някои елементарни правила за поведение. Американското издание HuffPost състави списък с най-често срещаните грешки на плажа, които провалят комфорта и доброто настроение на почиващите.

Ето кои са най-дразнещите навици, които е добре да избягваме, за да прекараме едно спокойно лято:

1. Нарушаване на личното пространство

Дори плажът да изглежда пренаселен, истински грях в етикета е да опънете кърпата си буквално на сантиметри от някой непознат, особено ако наблизо има достатъчно свободно място. Хората отиват на плаж, за да избягат от градската глъчка и да се отпуснат.

Когато се настаните твърде близо, вие ги лишавате от уединение. Чуждите разговори, силното говорене по телефона или детските игри в непосредствена близост създават излишен стрес. Освен това, оставянето на дистанция осигурява свободен и спокоен достъп до водата за всички.

2. Пушене около хора

Плажът е място за чист въздух и природа. Когато някой запали цигара в близост до други почиващи, целият им релакс се проваля – не само заради неприятната миризма, но и заради пасивното пушене. Това е особено опасно за малки деца, бременни жени, възрастни хора и хора с дихателни проблеми или алергии.

Другият огромен проблем са угарките. Заравянето на фасове в пясъка е проява на изключително ниска култура. Ако сте пушач, по-добре се отдалечете на място, където няма хора, и задължително изхвърлете остатъците в кош за боклук.

3. Тръскане на пясък 

Това е може би едно от най-вбесяващите неща на плажа. Когато рязко изтръскате хавлията, дрехите или шалтето си в близост до чужда зона, финият пясък прелита на метри разстояние.

Резултатът? Пясък в очите на околните, върху чистата им храна, в чашите с питиета или по засъхващия плажен крем върху кожата им. Много по-възпитано е да направите няколко крачки встрани, да отидете по-близо до водата или на празно място и там да почистите вещите си. Отнема секунди, но спестява луди скандали.

4. Шум 

Музика от преносими колонки, викове или силни скандали нямат място на плажа. Повечето посетители идват на брега, за да слушат шума на вълните и да се насладят на тишината. Силният и внезапен шум може да развали настроението на околните, както и да подплаши малки деца или домашни любимци. Ако искате да слушате любимия си плейлист – просто използвайте слушалки.

5. Оставяне на кочина след себе си

Пластмасови бутилки, торбички, чаши и остатъци от храна – оставянето на боклук на плажа е престъпление срещу природата и останалите хора. Тези отпадъци се разлагат с векове, замърсяват водата и застрашават морските обитатели.

Освен това, изоставените стъклени бутилки или метални кенчета в пясъка са изключително опасни и могат да причинят тежки порязвания на нищо неподозиращите туристи, които стъпват боси. Чистият плаж е отговорност на всеки един от нас.

Източник: rbc.ua    
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