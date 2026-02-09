Русия: Зад опита за убийство на Владимир Алексеев стои Украйна, замесена е и Полша

Ф едералната служба за сигурност на Русия (ФСС) обяви, че заподозрените за прострелването на един от висшите ръководители във военното разузнаване на страната - Владимир Алексеев, са признали, че са изпълнявали поръчение от Службата за сигурност на Украйна (ССУ), предаде Ройтерс.

ФСС задържа Любомир Корба - предполагаемият извършител на покушението срещу генерал-лейтенант Алексеев

Украйна вече отхвърли да е замесена в петъчния опит за убийство на генерал-лейтенант Алексеев, заместник-началник на руското Главно разузнавателно управление (ГРУ). Той се върна в съзнание след операция.

Русия обяви, че заподозреният стрелец - роденият в Украйна руски гражданин Любомир Корба, вече е бил разпитан след екстрадирането си от Дубай. Заподозрян съучастник - Виктор Васин, също вече е бил разпитан.

В изявлението на ФСС се казва, че Корба и Васин "са признали вината си" и са описали подробности за стрелбата, "извършена от името на Службата за сигурност на Украйна".

ФСС обяви, че Корба е бил вербуван от ССУ през август миналата година в Тернопил, Западна Украйна, преминал е обучение в Киев и е получавал месечна заплата в криптовалута. За убийството на Алексеев от ССУ са му били обещани 30 000 долара, казаха от ФСС.

Според руската Федерална служба за сигурност във вербуването на Корба е участвало и полското разузнаване.

Кратка хронология на събитията:

На 6 февруари 2026 г. в Москва бе извършен опит за покушение срещу генерал-лейтенант Владимир Алексеев, който е заместник-началник на руското военно разузнаване (ГРУ). Той е прострелян няколко пъти пред жилищна сграда на Волоколамското шосе в северозападната част на руската столица и е откаран по спешност в болница, където е опериран. Според руски официални източници животът му вече не е в непосредствена опасност.

Генерал Алексеев е дългогодишен високопоставен служител на ГРУ. Той е първи заместник-ръководител на службата от 2011 г. насам и е носител на висши руски отличия, включително медала „Герой на Русия“ за ролята си в операции в Сирия. През последните години името му се свързва с координация на военни действия, включително в контекста на военния конфликт в Украйна, както и с участието му в преговори с бойци от частни военни формирования.

След инцидента руските служби започнаха разследване по случая и задържаха заподозрян. Според съобщения на Федералната служба за сигурност (ФСС) стрелецът, идентифициран като Любомир Корба, руски гражданин, роден в Украйна, е бил арестуван в Дубай и екстрадиран в Русия. Друг предполагаем съучастник е задържан в Москва, а трети е напуснал страната. От ФСС твърдят, че двамата задържани „са признали вината си“ и заявили, че действали по поръчение на Службата за сигурност на Украйна (ССУ), като на основния заподозрян е обещано плащане в криптовалута. Русия също обвини полско разузнаване в участие в подготовката на нападението.

Украйна официално отхвърли твърденията за участие в покушението, като заяви, че нямала отношение към стрелбата по Алексеев. До момента външни независими доказателства по обвиненията на руските служби не са представени.

Инцидентът се случи в контекста на продължаващия военен конфликт между Русия и Украйна, който започна с пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през 2022 г. През последните години в Русия са регистрирани и други нападения срещу високопоставени военни и официални лица, които руските власти също свързват с украински разузнавателни дейности, макар че подробности по тези случаи често остават спорни.