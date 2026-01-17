FAA предупреждава за полети над Мексико и Южна Америка заради потенциални военни действия

Ф едералната авиационна администрация на САЩ (ФАА) предупреди компаниите да проявяват предпазливост при полети над Мексико, Централна Америка и части от Южна Америка, като посочи рисковете от потенциални военни действия и GPS смущения, предаде агенция Ройтерс.

ФАА съобщи, че е издала уведомление до пилотите, изпълняващи полети над Мексико и страните от Централна Америка, Еквадор, Колумбия и части от въздушното пространство в източната част на Тихия океан. Предупреждението влезе в сила вчера и ще продължи 60 дни – до средата на март.

Напрежението между САЩ и лидерите в региона се засили, след като администрацията на американския президент Доналд Тръмп започна да струпва кораби и военни сили в южната част на Карибско море, извърши атака срещу Венецуела и задържа президента на страната Николас Мадуро в рамките на военна операция. Тръмп повдигна въпроса и за друга намеса в региона, този път – в Колумбия, отбелязва Ройтерс.

Миналата седмица Тръмп заяви, че наркокартелите управляват Мексико и предложи САЩ да нанесат удари по наземни цели, за да се справи с тях, в поредицата от заплахи за разполагането на американски военни срещу картелите.

Мексико отговори на предупреждението на ФАА, като заяви, че то е само предпазна мярка и не ограничава мексиканското въздушно пространство или авиокомпаниите. Предупреждението се отнася единствено за американските оператори, а авиационните операции в Мексико остават незасегнати, се посочва в изявлението.

След атаката срещу Венецуела ФАА ограничи полетите до целия Карибски басейн, което доведе до отмяната на столици полети на големи авиокомпании. По-рано през седмицата администраторът на ФАА Брайън Бедфорт подчерта пред Ройтерс, че е имало добра комуникации между агенцията и американските военни преди военната операция във Венецуела.