САЩ и Мексико представиха план за критични минерали и доставки

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс по-рано в сряда представи идеята за формиране на блок за търговия с критични минерали

5 февруари 2026, 09:35
САЩ и Мексико представиха план за критични минерали и доставки
Източник: iStock/Getty Images

С АЩ и Мексико представиха съвместен план, който предвижда в следващите 60 дни да изготвят координирани търговски политики за намаляване на уязвимостта на веригите за доставки на редкоземни елементи, предаде Ройтерс.

Планът, в който не се споменава Китай и неговата доминация при обработката на много от тези суровини, предвижда САЩ и Мексико да обсъдят фиксирането на минимални цени в рамките на многостранно споразумение за търговия.

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс по-рано в сряда представи идеята за формиране на блок за търговия с критични минерали - още един ход от усилията на Вашингтон да укрепи на веригите за доставки на редкоземни елементи, които са жизненоважни за високотехнологичното производство.

Търговският представител на САЩ Джеймисън Гриър заяви, че планът на САЩ и Мексико подчертава общия ангажимент на двете страни да се справят с глобалните нарушения на пазара, които правят уязвими северноамериканските вериги за доставки.

"Тази уязвимост трябва да се преодолее, понеже критичните минерали са стратегически активи, които са неотделима част от съвременните и иновативни индустриални икономики", се посочва в плана.

Новината за двустранния проект бе оповестена няколко месеца преди задължителен периодичен преглед на Споразумението за свободна търговия между САЩ, Мексико и Канада (USMCA). В прессъобщението на Търговското представителство на САЩ и в публикувания съвместен план не се споменава нищо за Канада.

Освен че ще обсъдят въпроса за налагането на минимални цени на определени редкоземни елементи, САЩ и Мексико ще очертаят конкретни проекти за добив, преработка и производство на критични минерали в двете страни и в някои трети страни. Предстоят и консултации за нови търговски политики, регулаторни стандарти за добив и преработка, техническо сътрудничество, инвестиции, геоложки проучвания и др.

Източник: БТА/Николай Велев    
