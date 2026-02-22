България

Братът на убитата Евгения: Усещането е като за второ убийство

Братът на жертвата говори за първи път пред медии

22 февруари 2026, 19:01
Петокласници пострадаха след употреба на никотинови паучове в София

Петокласници пострадаха след употреба на никотинови паучове в София
Важно за българите на Острова: Кой рискува да не бъде допуснат до полет?

Важно за българите на Острова: Кой рискува да не бъде допуснат до полет?
След снеговалежите: Обрат във времето днес

След снеговалежите: Обрат във времето днес
10 см сняг в София, 81 снегопочистващи машини остават на терен

10 см сняг в София, 81 снегопочистващи машини остават на терен
Кметът на Бистрица поиска охрана след палежа на имуществото му

Кметът на Бистрица поиска охрана след палежа на имуществото му
Камион от конвой на армията на САЩ закъса в снега преди

Камион от конвой на армията на САЩ закъса в снега преди "Дунав мост"
Снегорин и кола катастрофираха на пътя София - Варна

Снегорин и кола катастрофираха на пътя София - Варна
Станишев: Всички разбираме, че БСП е в смъртна заплаха

Станишев: Всички разбираме, че БСП е в смъртна заплаха

Н ов протест заради липса на справедливост събра близки и съпричастни по делото за убийството на Евгения Владимирова – младата жена, открита мъртва в куфар през 2021 г. Случаят претърпя обрат, след като Софийският апелативен съд намали присъдата на съпруга ѝ Орлин Владимиров от доживотен затвор на 20 години, а баща му Пламен Владимиров беше напълно оправдан. В „На Фокус“ по NOVA братът на Евгения проговори за първи път пред медии. По думите му решението е „абсолютно безобразие“ и оставя усещане за „второ убийство“.

„Сестра ми остави едно дете, за което се грижа. Имам и две свои деца – и трите са малки. Опитвам се да предпазя психиката им от това, което се случва“, каза той.

Mайките на Евгения и на заподозрения за убийството ѝ Орлин

На 13 октомври 2021 г. детето на Евгения се прибира от училище и научава, че майка му е изчезнала. По думите на брата, бащата съобщава това, след като вече е убил съпругата си и заедно с дядото е укрил тялото ѝ в куфар. Месец по-късно двамата са арестувани.

„Това дете загуби не само майка си, но и баща си. Изгуби целия си свят“, казва той.

Според него оправдателната присъда за Пламен Владимиров се мотивира с текст в закона, според който близък роднина, укрил престъпление, не носи наказателна отговорност.

„Но той не е просто укривател – той е помагач“, заяви братът на жертвата.

По думите му Пламен Владимиров е пристигнал подготвен на мястото след убийството – с ръкавици, участвал е в увиването на тялото и изнасянето му в куфар, който впоследствие е изхвърлен в блато край Перник. „Тримата съдии решиха, че може да разнасяш куфар с мъртво тяло по улиците и това е нормално“, каза той.

Братът на Евгения твърди, че убийството е било извършено умишлено. „На 13 октомври тя е била вкъщи. Той идва в гръб и започва да я души. Според мен това е продължило 7–8 минути. Тя се е борила за живота си и е осъзнавала, че човекът, който я убива, е съпругът ѝ“, разказа той.

По думите му след смъртта на Евгения Орлин се е обадил на баща си с думите: „Бащата, свърших работата“. За семейството това е знак за предварителна подготовка.

Убийците на намерената в куфар Евгения искат намаляване на присъдите

„Никой не лежи 20 години в затвора. Ще го пуснат след 5–6. После може да се ожени и да убие още една жена“, каза той. Според него мотивите за намаляване на присъдата може да са свързани с възрастта и образованието на Орлин Владимиров и предположението, че ще се поправи. „Осем съдии преди това казаха, че има достатъчно доказателства за доживотна присъда. Сега трима решават друго. Това е подигравка със семейството ни“, заяви той.

Тялото на Евгения беше открито месец след убийството. „Не можах да се сбогувам със сестра ми. Посъветваха ме да не отварям ковчега“, каза брат ѝ.

По думите му мотивът за убийството е ревност, страх и гняв, след като Евгения е искала раздяла. „Това е нещо, за което цял живот ще съжалявам – че не я подкрепих достатъчно, за да се раздели с него“, призна той.

Семейството заявява, че ще продължи да търси справедливост. „Усещането е като за второ убийство. Няма справедливост“, завърши братът на Евгения.

Източник: NOVA    
Протест Убийство на Евгения Владимирова Намалена присъда
Последвайте ни
Сигнал за прострелян мъж в Сливен

Сигнал за прострелян мъж в Сливен

Убиха човек, опитал да влезе в имението на Тръмп в Мар-а-Лаго

Убиха човек, опитал да влезе в имението на Тръмп в Мар-а-Лаго

Пакистан удари Афганистан, много убити и ранени

Пакистан удари Афганистан, много убити и ранени

Стотици пътници спаха в самолети на летището в Мюнхен

Стотици пътници спаха в самолети на летището в Мюнхен

Започва вписването на домоуправителите, дължат 80 евро такса

Започва вписването на домоуправителите, дължат 80 евро такса

pariteni.bg
Вместо с Kodiaq, дубайската полиция се сдоби с Lambo Revuelto

Вместо с Kodiaq, дубайската полиция се сдоби с Lambo Revuelto

carmarket.bg
Голям протест в София с искане за справедливост за убитата Евгения Владимирова
Ексклузивно

Голям протест в София с искане за справедливост за убитата Евгения Владимирова

Преди 3 дни
Украйна започна контраатака
Ексклузивно

Украйна започна контраатака

Преди 3 дни
Новородено бебе почина в София
Ексклузивно

Новородено бебе почина в София

Преди 2 дни
Жестоко убийство в Пловдивско
Ексклузивно

Жестоко убийство в Пловдивско

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Украйна: Почти освободихме Купянск

Украйна: Почти освободихме Купянск

Свят Преди 2 часа

Става дума буквално за няколко сгради, в които се намират руските войски

Иран обяви отстъпки, готов да даде достъп на САЩ до нефта си, но не и контрол

Иран обяви отстъпки, готов да даде достъп на САЩ до нефта си, но не и контрол

Свят Преди 4 часа

Нов кръг преговори между двете страни е планиран за началото на март

Принцеса Нур Пахлави

Принцесата на Иран Нур Пахлави: Сърцето ми се къса, режимът води война срещу децата

Свят Преди 6 часа

Деца са били застрелвани на улицата, лекари – преследвани за това, че лекуват антиправителствени протестиращи, а десетки иранци – отвличани за тайни разпити, често без никога да се върнат, каза Пахлави

Пожар във Видин с фатален край: Мъж на 65 г. загина в пламъците

Пожар във Видин с фатален край: Мъж на 65 г. загина в пламъците

България Преди 7 часа

През изминалото денонощие в страната са потушени 43 пожара

Мелания Тръмп и инаугурационната ѝ рокля в музея Смитсониън

Символиката на Мелания: Какво крие историческата ѝ рокля

Свят Преди 7 часа

Тя стана първата първа дама, представена с две инаугурационни рокли в повече от 100-годишната история на музея Смитсониън

„Няма нужда“ - Дания отхвърли болничния кораб на Тръмп за Гренландия

„Няма нужда“ - Дания отхвърли болничния кораб на Тръмп за Гренландия

Свят Преди 8 часа

В Гренландия, както и в Дания, достъпът до здравеопазване е безплатен

Сметките за ток: Проверяват евентуален „глич“ във фактурирането

Сметките за ток: Проверяват евентуален „глич“ във фактурирането

България Преди 8 часа

Служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков обеща всеки потребител, който е бил ощетен заради завишени сметки за електроенергия, да бъде компенсиран

След пороите: Държавата отпуска до 1171 евро на пострадалите

След пороите: Държавата отпуска до 1171 евро на пострадалите

България Преди 8 часа

През последното денонощие лошото време доведе до проблеми в редица региони

Трагедия в Бургас: 16-годишен плувец почина по време на състезание

Трагедия в Бургас: 16-годишен плувец почина по време на състезание

България Преди 9 часа

Момчето е било в басейна по време на загрявка, когато му е прилошало

<p>Съдбата говори: 4 зодии с важно съобщение от Вселената</p>

Съдбата говори: 4 зодии с важно съобщение от Вселената

Любопитно Преди 9 часа

През следващите дни четири зодиакални знака ще получат послание, което може да доведе до значителни промени

Скритите капани на евтините полети

Скритите капани на евтините полети

Любопитно Преди 9 часа

Кой от нас не е изпитвал тръпката от това да резервира билет до Рим или Барселона на цената на обяд в кафене? Но зад малката сума често може да се крие капан

Валентин Михов: Бях заложник на подземния свят за близо 3 години

Валентин Михов: Бях заложник на подземния свят за близо 3 години

Любопитно Преди 9 часа

В подкаста "Храмът на историите" с Мон Дьо, бившият президент на БФC Валентин Михов разкри детайли за период от живота си, в който е бил жертва на рекет, заплахи и физически посегателства от човек от подземния свят

Голяма област в Кипър е под карантина заради огнище на шап

Голяма област в Кипър е под карантина заради огнище на шап

Свят Преди 9 часа

В епицентъра на огнището са две големи стопанства за овце и кози в село Ороклини

„The Floor“ със зрелищно начало: Интригуващи теми за знание, инфарктни битки и ярки характери

„The Floor“ със зрелищно начало: Интригуващи теми за знание, инфарктни битки и ярки характери

Любопитно Преди 10 часа

Първи оспорвани битки между 100-те участници

Задействаха системата BG-ALERT и обявиха частично бедствено положение в Гълъбово

Задействаха системата BG-ALERT и обявиха частично бедствено положение в Гълъбово

България Преди 10 часа

Със заповед на кмета на Гълъбово Николай Тонев беше обявено частичното бедствено положение в село Обручище и град Гълъбово, което ще остане в сила два дни

Володимир Зеленски

Атентати, скандали и война: Зеленски още е на крака, но с друго лице

Свят Преди 11 часа

Историята, разказвана от украинците, гласи, че когато САЩ предложили да го евакуират, Зеленски отвърнал: „Трябват ми боеприпаси, а не превоз“

Всичко от днес

От мрежата

Колко дълго е добре новородените кученца да останат с майка си

dogsandcats.bg

Спрете прекомерния лай на кучето си: Какво действително работи

dogsandcats.bg
1

Цъфнаха вишните в Китай

sinoptik.bg
1

Каква легенда пази най-прочутият извор в Хисаря

sinoptik.bg

Дрю Баримор на 51! Историята на момичето, което порасна пред очите ни

Edna.bg

Малката маймунка с голямо сърце: На какво ни научи историята за изоставения Пънч

Edna.bg

Барселона си върна върха след класика над Леванте (ВИДЕО)

Gong.bg

Работил в Нотингам Форест е новият шеф на Янтра

Gong.bg

Н.Пр.Олеся Илашчук: Украйна иска мир, но никога няма да приеме унизителни условия

Nova.bg

Повишени речни нива и локални наводнения: Каква е обстановката след обилните валежи в страната

Nova.bg