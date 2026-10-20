Свят

Кристина Апългейт разкри, че диагнозата ѝ за множествена склероза е била сгрешена

Актрисата Кристина Апългейт шокира обществеността с разкритието, че няма множествена склероза, въпреки че 5 години е лекувана от това заболяване. Въпреки погрешната диагноза, тя продължава да се бори с тежки симптоми и отново търси причината за тях

Стела Христова Стела Христова

20 октомври 2026, 16:05
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А ктрисата Кристина Апългейт направи шокиращо разкритие: пет години след като бе съобщено, че страда от множествена склероза, се оказва, че диагнозата ѝ е била погрешна.

(Видеото е архивно: Кристина Апългейт с откровени признания за заболяването си)

„Лекарят ми влезе в стаята и каза: „Честито, нямате множествена склероза“, спомня си през сълзи Апългейт в своя подкаст „MeSsy“. „Аз обаче изобщо не се зарадвах. Всички останали бяха щастливи, но не и аз.“, добавя тя.

Звездата обяснява, че макар да е научила за медицинската грешка, все още страда от изтощителни симптоми, пише Page Six.

„Няма как да ти поставят грешна диагноза и изведнъж магически да оздравееш“, продължава тя. „Не съм се подобрила. Дори напротив – влошавам се.“, казва тя.

Звездата от „Женени с деца“ признава със свито сърце, че отново е в изходна позиция и няма представа на какво се дължат здравословните ѝ проблеми в момента.

„Предстои сериозно проучване от страна на лекарите ми, за да разберат какво всъщност се случва с мен от 2021 г. насам и защо се стигна дотук.“, споделя тя.

54-годишната актриса не скри емоциите си, когато разказа как предполагаемата множествена склероза е променила напълно живота ѝ през последните пет години.

„Изпаднах в тежка депресия. Загубих всичко – загубих работата си. Какво бихте казали на човек, който живее така вече шест години? Животът ми просто спря. Все още ми се налага да използвам инвалидна количка, когато ходя на прегледи.“, добавя тя.

Апългейт допълва: „Не мога да извървя разстоянието от колата до кабинета. Все още съм в същото състояние. Нищо вълшебно не се случи, когато ми казаха: „Нямате множествена склероза.“ Абсолютно нищо.“

Звездата от сериала „Dead to Me“ говори откровено и за чувството да вече да не бъде част от общността на хората с множествена склероза, на която досега беше едно от основните лица.

„Странно е, защото имам чувството, че предавaм всички. Превърнах се в лицето на тази борба, а сега изведнъж вече не съм.“, споделя тя.

Едно от най-трудните неща за нея след отмяната на диагнозата е фактът, че вече няма обяснение за страданията си.

„Имах причина. Имах ясно намерена причина защо всеки мой ден беше ужасен. А сега нямам никаква причина и това ме плаши и обърква изключително много.“, казва Апългейт.

Тя споделя още, че все още е в шок от медицинската грешка и се намира в пълно недоумение.

Апългейт е съводещ на подкаста „MeSsy“ заедно с актрисата Джейми-Лин Сиглър, която наистина се бори с множествена склероза.

Звездата от „Женени с деца“, която не се бе появявала в предаването от март, обяснява, че е имала нужда от почивка, за да преработи психически новината за грешната диагноза и същевременно да се справи с нови здравословни кризи.

За завръщането си в подкаста, излъчено в две части, дуото показва като гост д-р Марва Кайси – доцент в катедрата по неврология към медицинския център „Cedars-Sinai“, която разяснява как се стига до подобна грешка.

Специалистът шокира с разкритието, че сгрешената диагноза при множествена склероза е сравнително често срещано явление, тъй като не съществува единен и категоричен тест за заболяването. „Не е като тест за бременност, който да показва ясно „да“ или „не“. Диагнозата се поставя по списък от критерии.“, казва той.

„Почти един на всеки петима души, на които е казано, че имат множествена склероза – понякога в продължение на десетилетия – всъщност нямат такова заболяване“, допълва д-р Кайси. „А голяма част от тях през цялото това време са приемали тежки медикаменти за лечението му.“, казва той.

Апългейт, която говори открито за състоянието си от 2021 г. насам, бе изписана от болница миналия месец след продължителен престой, започнал през март.

Въпреки че причините за хоспитализацията ѝ не се разкриват подробно, нейният представител заяви пред Page Six: „Тя има дълга история на сложни медицински състояния, за които винаги е била изключително откровена.“

През април самата актриса коментира ситуацията пред своите почитатели: „Благодаря ви за заливащата ме любов и добри пожелания. Здравословните ми проблеми са ежедневни, но аз съм силно момиче и ставам все по-силна с всеки изминал ден.“

Престоят в болницата бе поредното медицинско изпитание за актрисата от „Лоши майки“ през последните години.

През август 2025 г. тя разкри пред слушателите на подкаста, че поради тежка бъбречна инфекция е изпитвала неистова болка и отново е приета по спешност.

В интервю за списание People от февруари Апългейт сподели, че прекарва по-голямата част от времето си на легло, но въпреки това прави всичко възможно лично да закарва 15-годишната си дъщеря Сади Ленобъл на училище – нещо, което определя като любимия си момент от деня. „Казвам си: „Просто я закарай безопасно и се върни в леглото.“ И точно това правя“, споделя тогава тя.

Кристина Апългейт получи звезда на Алеята на славата
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Кристина Апългейт
Кристина Апългейт
Кристина Апългейт
Кристина Апългейт
Редактор: Стела Христова
Кристина Апългейт множествена склероза грешна диагноза медицинска грешка здравословни проблеми подкаст MeSsy актриса депресия Женени с деца
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