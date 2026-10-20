Лондон изпраща изтребители в Саудитска Арабия

Б ритански изтребители ще бъдат разположени в Саудитска Арабия, за да подпомогнат отбраната на кралството срещу въздушни атаки, извършвани от бунтовниците хути. Това решение, обявено от Министерството на отбраната в Лондон, подчертава ангажимента на Обединеното кралство към сигурността на своя ключов партньор в Близкия изток в условията на повишена регионална нестабилност.

Според официалното съобщение, британските сили ще използват изтребители RAF Typhoon за изпълнение на отбранителни мисии, насочени към защита на саудитски градове и жизненоважна национална инфраструктура. Както беше цитирано от The Independent, самолетите ще действат единствено в отбранителна роля, без да предприемат нападателни действия срещу хутите.

Министърът на отбраната Уес Стрийтинг остро осъди "продължаващите атаки на хутите срещу нашия съюзник Саудитска Арабия", наричайки ги "абсолютно презрени". Той посочи, че "атакуването на летището в Рияд в частност показва докъде са готови да стигнат хутите, за да ескалират ситуацията в региона".

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„Ето защо днес одобрих допълнителна военна подкрепа от страна на Обединеното кралство“, заяви Стрийтинг.

„Изтребители Typhoon на RAF ще изпълняват отбранителни въздушни мисии, за да помогнат за защитата на саудитското въздушно пространство от дронове и ракети. Това надгражда оборудването и персонала на Обединеното кралство, които вече имаме в страната, за да се защитаваме от въздушните атаки на хутите“, заяви Стрийтинг.

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Източник от Министерството на отбраната подчерта, че "опитите на хутите да дестабилизират региона и да подкопаят сигурността и стабилността на Близкия изток са неприемливи". Според източника, цитиран в публикацията, „това безразсъдно поведение задълбочава и без това опустошителната хуманитарна криза в Йемен, а в икономически интерес и за сигурността на Обединеното кралство е те да не успеят“.