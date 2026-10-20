Потъна корабът ABLE, ударен от дрон в българската изключителна икономическа зона

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Т оварният кораб ABLE, атакуван с дрон на 6 октомври в изключителната икономическа зона на България в Черно море, е потънал край бреговете на Турция. Плавателният съд, плаващ под флага на Палау, е изчезнал от радарите късно снощи, предаде NOVA.

Удареният от дрон кораб ABLE напусна българската изключителна икономическа зона

Корабът беше сериозно повреден при нападението на около 70 морски мили източно от град Бяла. След удара на борда избухна пожар, а машинното отделение започна да се пълни с вода. Въпреки пораженията плавателният съд остана на повърхността, но получи наклон и известно време се носеше без управление в Черно море.

На 14 октомври ABLE напусна българската изключителна икономическа зона. По данни на Министерството на транспорта това е станало около 01:10 ч., когато корабът се намирал на приблизително 33 морски мили източно от Ахтопол.

Плавателният съд е с дължина 110 метра и ширина 17 метра. При атаката той е превозвал 5985 тона ечемик от Румъния за Турция.

Извънредна ситуация в Черно море - моряците от ABLE разкриха как е станал ударът

Всички 18 моряци бяха спасени

Непосредствено след нападението на 6 октомври беше организирана спасителна операция. Всичките 18 членове на екипажа на ABLE - 11 турски и седем индийски граждани, бяха евакуирани.

В спасяването им се включиха плавателни съдове, намиращи се наблизо. Моряците бяха качени на борда на кораба DIOSCURIA, който ги транспортира до пристанище Варна.

Проучват единия от ударените кораби в Черно море

ABLE беше един от двата търговски кораба, атакувани с безпилотни летателни апарати край българското крайбрежие на 6 октомври.

Другият плавателен съд - ALFA WATAN, плаващ под флага на Того, получи тежки структурни повреди и потъна след нападението.

Инцидентите предизвикаха мащабна спасителна операция и извънредна среща на службите за сигурност с премиера Румен Радев.