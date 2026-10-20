Стоянов: Нямам идея какви са останките и за какво става въпрос

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„Нямам идея какви са останките и за какво става въпрос, и дали министърът Пeев е говорил конкретно за останки от дронове или за останките, които са вследствие на взрива. Нека да се уточни и предполагам, че ще излезе с точна информация“, каза пред журналисти министърът на отбраната Димитър Стоянов.

„Информацията, която трябва да излезе, трябва да дойде от Военната прокуратура“, заяви Стоянов и добави: „Нека да оставим разследващите органи да си свършат работата“.

Така военният министър коментира информацията за намерени останки на борда на атакувания кораб „Челси 3“, който беше изтеглен до пристанището в Бургас.

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Той уточни, че водеща по разследването е Военната прокуратура, а в работата участват и служители на „Военна полиция“, предава NOVA. При необходимост ще бъде оказано съдействие и от Военноморските сили. Сред съюзническите екипи в страната има и специалисти, които подпомагат работата по изясняване на обстоятелствата около потапянето на кораба.

Две български дрон системи вече наблюдават териториалните води на България в Черно море, а до края на седмицата се очаква да бъде разположена и трета с по-големи разузнавателни възможности. Това съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов, като уточни, че страната ни получава подкрепа и от съюзнически разузнавателен самолет и два специализирани екипа на партньорски държави.

Стоянов поясни, че решението за изпращането на разузнавателния самолет „Посейдон“ от САЩ е взето съвместно с НАТО след искане от българска страна за допълнителни средства за наблюдение. Още на 26 август е било изпратено първо писмо с искане за разузнавателна авиация и други средства за подобряване на радиолокационното покритие. На 13 октомври, след инцидентите с търговски кораби в близост до българското крайбрежие, е изпратено и допълнително писмо.

„Решението е съвместно. Нашите съюзници реагираха много бързо. Те предложиха и изпратиха самолет, който има точно необходимите функции за извършване на разузнаване от въздуха“, подчерта министърът.

Той посочи, че самолетът трябва да се разглежда като съюзническо средство на НАТО, независимо под чий флаг изпълнява задачите си.

Двете български безпилотни системи са на Съвместното командване на специалните операции и на Сухопътните войски. Те извършват въздушно разузнаване в различни зони на териториалното море, като районите им на наблюдение се сменят.

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Третата система ще разполага с по-разширени технически възможности, включително оптични, инфрачервени и радарни средства. Според Стоянов с въвеждането на новите системи страната постепенно увеличава способностите си за наблюдение, но изграждането на надеждна защита изисква време и значителни финансови средства.

Министърът съобщи още, че в България работят два съюзнически екипа, които подпомагат усилията на българските власти. Той определи предоставяната от тях информация като особено ценна и посочи, че бързата реакция на партньорите показва как функционира съюзната подкрепа при недостиг на определени способности.

Информацията, събирана от самолета „Посейдон“, постъпва в рамките на НАТО и при необходимост се предоставя на българските структури за предприемане на конкретни мерки.

Стоянов призна, че наличните в България системи за наблюдение на морската обстановка се нуждаят от модернизация. Той посочи, че се обсъждат различни технологични решения за по-надеждна защита на българското крайбрежие и териториалните води, но за тях са необходими сериозни инвестиции. Министърът изрази надежда необходимите средства да бъдат осигурени в бюджета за 2027 г.

Стоянов отказа да уточни колко време ще продължи мисията на самолета „Посейдон“ и какви конкретни задачи изпълнява, като се позова на секретния характер на операцията.