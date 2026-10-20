„Мислех, че ще умрем“: Паника в самолет след силен шум, миризма и слизане по крилото

Полет на American Airlines беше принуден да се върне и да кацне аварийно малко след излитане, след като на борда се появила странна миризма, предизвикала паника сред пътниците. Инцидентът, макар и завършил без пострадали, повдига въпроси за техническата поддръжка и процедурите за безопасност.

Полетът е излетял от международното летище Ламбърт в Сейнт Луис на 17 октомври с дестинация Филаделфия, но се е наложило да се върне обратно. Според данни на FlightAware, прегледани от FOX News, самолетът е бил във въздуха само 34 минути преди да се приземи отново на изходното летище.

Terrified passengers began filming American Airlines emergency landing after noticing issues with its thrust before oxygen masks dropped from ceiling https://t.co/FLrIpmT253 — Daily Mail (@DailyMail) October 19, 2026

Хронология на събитията: От закъснение до евакуация

Инцидентът е предшестван от близо двучасово закъснение поради докладван проблем с двигателя, според разказа на семейство пътници пред местната медия First Alert 4. Теса и Марк Спрингър от Ватерло, Илинойс, разказват, че още преди излитане са чули обезпокоителен шум от задната част на самолета. „Чухме просто този наистина ужасен шум... беше като много силно бръмчене, нещо като скърцащ звук“, казва Марк Спрингър.

Според него, пилотът е съобщил за механичен проблем, заявявайки: „Има проблем с двигателя на самолета. Не можем да го стартираме“. Въпреки това, след забавянето самолетът излита. Около 15 минути след началото на полета, пътниците усещат внезапно и рязко спиране. „Изведнъж самолетът сякаш се удари... както в кола, когато натиснеш рязко спирачките... Всички се наклониха напред“, описва Марк Спрингър.

Минута по-късно последвал нов трус и пропадане, което довело до падането на кислородните маски. В този момент настъпила паника. Теса Спрингър си спомня, че се е страхувала за живота си и е изпратила съобщение на децата си с текст: „Проблем в нашия самолет, обичам ви“, както съобщава First Alert 4. „Мислех си, че ще умрем“, казва тя.

Официален отговор и експертен коментар

В изявление за FOX News, American Airlines потвърди, че полетът се е върнал в Сейнт Луис малко след излитане поради докладвана миризма на борда. От авиокомпанията уточниха, че самолетът се е приземил безопасно и е бил изваден от експлоатация за проверка от екипа по поддръжката.

Гари Леф, авиационен експерт от Тексас и основател на блога „View from the Wing“, коментира пред FOX News Digital, че миризмата потенциално може да се дължи на навлизане на двигателно масло във въздухоснабдителната система на самолета. „Когато това се случи, може да се появи дим, вибрации, силни шумове. Може също така да доведе до неразположение у хората“, обяснява Леф.

Експертът подчертава, че дългото закъснение поради технически проблем не означава непременно, че полетът е опасен, тъй като времето се използва за диагностика, отстраняване на проблема и щателна проверка на документацията. „Самолетите са оборудвани с многобройни резервни системи и аварийни процедури, предназначени да защитават пътниците“, добавя той. „Въпреки че преживяването със сигурност е неприятно, фактът, че нещо се обърка, не означава, че нещата ще завършат зле.“, каза още той.

Terrified passengers began filming American Airlines emergency landing after noticing issues with its thrust before oxygen masks dropped from ceiling https://t.co/HlVRQDpjN6 https://t.co/oqsiSLoPL3 — Daily Mail US (@Daily_MailUS) October 19, 2026

Евакуация и последици за пътниците

След безопасното приземяване, пътниците са били евакуирани по необичаен начин – чрез скачане от крилото на самолета. Според разказите на семейство Спрингър, хората са си помагали взаимно, за да слязат на земята. Преживеният ужас е оставил траен отпечатък. „Не мисля, че някога ще мога да се кача отново на самолет“, споделя Марк Спрингър.