Голямото разчистване в Spotify: Защо 50 милиона AI песни изчезнаха от плейлистите ви

Случвало ли ви се е да прескочите песен в плейлиста си Discover Weekly и да се запитате: „Какво, за бога, е това?“. Изглежда, че Spotify най-накрая е чул мълчаливите ни молби. Платформата обяви, че е премахнала цели 50 милиона генерирани от изкуствен интелект „боклучиви“ песни от препоръките си, в опит да върне човешкия фактор и автентичността в музикалното ни преживяване.

Този ход е част от по-голяма стратегия на компанията да се пребори с хаоса, който AI съдържанието внесе в света на стрийминга. В публикация в официалния си блог „For the Record“, цитирана от Variety, Spotify разкрива, че освен тези 50 милиона скрити от препоръките парчета, над 75 милиона други са били напълно изтрити от платформата заради класификацията им като спам.

Как Spotify разпозна „музикалния шум“?

Отговорът се крие в нашето собствено поведение. „По-рано тази година разгледахме внимателно песните, които слушателите пропускат, игнорират или ни казват, че не искат да слушат“, споделят от Spotify. „Появи се ясен модел: тези парчета постоянно се идентифицираха като боклук или спам.“ В съответствие с философията за „съзнателен живот и елегантно мислене“, изглежда, че съзнателното слушане се превръща в новия стандарт за качество.

В резултат на тези наблюдения, през последните шест месеца компанията е направила множество актуализации на своята система за препоръки. Целта е ясна: да се премахне нежеланото съдържание и да се даде предимство на музиката, създадена от истински, човешки артисти. Според Spotify, след въвеждането на тези промени се наблюдава „значителен спад в притесненията на слушателите относно появата на такова съдържание в препоръките“.

Битка за автентичност в дигиталната ера

Войната срещу AI спама не спира дотук. Spotify въвежда и други мерки, за да защити както потребителите, така и артистите. Вече има етикети „AI Persona“ за хиляди профили, които също са изключени от общите препоръки, освен ако потребителят изрично не ги последва. Освен това, хиляди изпълнители са се включили в програма, която им позволява да одобряват кои песни, използващи името им, да се появяват в техните профили – директен удар срещу AI вариантите на популярни песни.

Започва битка срещу AI "плява", заливаща интернет

Интересен факт, разкрит от компанията, е, че генерираните от AI песни имат десет пъти по-голяма вероятност да не достигнат прага от 1000 слушания, необходим за получаване на авторски възнаграждения. Това показва, че въпреки огромното количество, масовият слушател все още инстинктивно търси човешката креативност.

Spotify не е сама в тази битка. Други големи платформи като YouTube Music, Apple Music и Tidal също въвеждат етикети за AI съдържание, като Tidal дори обяви, че няма да позволява монетизация на такива песни. „Тази работа не е приключила“, заявяват от Spotify. „Докато AI прави музиката по-изобилна, ние вярваме, че слушателите ще ценят човешкото изкуство още повече. Нашата работа е да направим Spotify мястото, където те го намират.“ И така, следващия път, когато плейлистът ви звучи малко по-човешки, вече знаете защо.