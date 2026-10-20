Принц Хари с откровения за принц Уилям: Някои хора не искат да се помирим

П ринц Хари загатна за конфликта си с принц Уилям в ново интервю.

42-годишният херцог на Съсекс, за когото се смята, че не е разговарял с по-големия си брат от четири години, заяви в седмичната поредица от интервюта на GQ "One More Question", че "някои хора не искат нещата да се получат", като с това визираше именно отчуждения си брат, пише HELLO!

Хари, който се завърна във Великобритания през август със съпругата си Меган Маркъл и двете им деца, заяви, че иска да се помири със семейството си. По-рано беше разкрито, че Кралят не се е срещал с най-малкия си син след завръщането му, въпреки че се смята, че двамата са разговаряли по телефона.

Хари каза: "За мен има достатъчно драма в света и достатъчно драма в живота на хората, за да продължаваме с проблемите в семейството."

Prince Harry insists he wants to reconcile with Prince William — but claims ‘some people don’t want to’ resolve issues https://t.co/zqi6JR4bwi https://t.co/GyXV0dfAMG — New York Post (@nypost) October 20, 2026

Той добави: "Някои хора не искат нещата да се получат. Аз искам да се получат. С всичко останало, което се случва по света, най-важното нещо е да се помирим. Това е ключовият момент."

Херцогът продължи да говори за това как "несъгласията между братя и сестри" и "разрушените отношения между деца и родители" са "изключително близък и познат за хората проблем".

"Като 42-годишен мъж с две деца, момче и момиче, започваш да се връщаш към миналото си и към родителите си – какво си взел от тях, какво са ти предали, какво искаш да приемеш и какво не", каза принцът.

Интервюто е записано в края на септември и беше публикувано точно когато принцът и принцесата на Уелс се присъединиха към крал Чарлз и кралица Камила за посрещането на султана на Оман на високопоставено държавно посещение в замъка Уиндзор.

Prince Harry opens up about his relationship with his father and brother: “With everything else that’s going on in the world, the most important thing is to reconcile.” Watch the full episode of GQ’s One More Question: https://t.co/uGQKl7vu4F https://t.co/GQlIb3tqdP — GQ Magazine (@GQMagazine) October 20, 2026

Новото разтърсващо интервю на Хари

Хари разговаря със Зак Барон от GQ в широк диалог, включващ семейните отношения, скръбта и семейния му живот.

Той обясни, че той и Меган имат "различно отношение" към живота в Англия спрямо миналото, казвайки: "Нашето отношение се промени. Мисля, че след като си преминал през това, след като си успял да говориш за него и да привлечеш вниманието към проблема, хората започват да го виждат такъв, какъвто е, което прави средата малко по-лека."

Херцогът каза, че са били водени някои "необходими битки", но сега се надява да "тегли чертата" под конфликта и той да остане "зад гърба ни" в името на "по-голямото добро".

Това се случва, след като херцогът говори за скръбта в специален епизод на Masterclass по-рано този месец, за който се смята, че е получил хонорар от до 100 000 долара.

Хари разказа как се е справил след смъртта на майка си, принцеса Даяна, през 1997 г., в 90-минутен разговор с невроучения д-р Мери-Франсис О'Конър.

Миналата седмица семейство Съсекс се появиха в Нотингам за първата си публична изява след завръщането си във Великобритания.

Принц Хари и Меган взеха участие в три ангажимента в полукралски стил, въпреки настояването на крал Чарлз при завръщането им, че те са "частни лица", а не работещи членове на кралското семейство.

Prince Harry has broken his silence on the same day the Royal Family welcomed the Sultan of Oman to Windsor. https://t.co/gfKNRKQsG9 https://t.co/sz5iQhJnXc — Daily Express (@Daily_Express) October 20, 2026

Отношенията между Хари и Уилям днес

Двамата братя, които някога бяха близки, за последно бяха в една стая на погребението на чичо си, лорд Фелоус, през 2024 г.

Те обаче не седяха един до друг и се смята, че не са разговаряли. Преди това братята бяха заснети заедно на погребалните събития за покойната кралица Елизабет II през 2022 г.

Въпреки че Хари се събра отново с баща си през юли в Хайгроув Хаус, досега няма подобно събиране с Уилям.

Отношенията им се влошиха, след като Хари и Меган отправиха обвинения срещу кралското семейство в документален филм на Netflix и в бестселъровата автобиография на херцога "Резервният" (Spare) – и двете публикувани през месеците след смъртта на покойната кралица и в началото на управлението на Краля.

Хари твърдеше, че неговият брат и "заклет враг" "Уили" го е нападнал физически и го е съборил на пода върху купата на кучето при свада заради уж грубото поведение на Меган, както и че Кралят е поставил собствените си интереси пред тези на Хари и е завиждал на Меган и Кейт.

По-късно Хари обвини кралското семейство в "ужасна реакция" в деня на смъртта на кралица Елизабет II и каза, че не е бил поканен на самолета, превозващ роднините му до Балморал, за да се сбогуват с нея.