Свят

Милано отвръща на удара: Правителството разполага 500 войници след дни на младежки бунтове

Насилието ескалира след протест срещу високите разходи за живот, прераснал в хаос. Маскирани групи младежи влязоха в сблъсъци с полицията, разбиваха витрини и плячкосваха магазини.

20 октомври 2026, 14:11
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Италианското правителство ще одобри разполагането на 500 войници с полицейски правомощия в Милано. Тази безпрецедентна мярка е директен отговор на двудневните ожесточени сблъсъци, грабежи и вандализъм, предизвикани от младежки групи в центъра на града през изминалия уикенд.

Напрежението ескалира в събота, 17 октомври, по време на разрешена демонстрация срещу кризата с високите разходи за живот, съобщава БГНЕС. Протестът бързо се изроди в хаос, който продължи и в неделя, когато групи младежи, много от които маскирани и облечени в черно, започнаха да нахлуват в магазини и супермаркети около централния площад „Дуомо“. Според информация на италианската новинарска агенция АНСА, цитирана от BTA World, в резултат на безредиците са ранени 14 служители на реда, а над 270 души са задържани, като 80% от тях са непълнолетни.

Втори ден на протести и сблъсъци в Италия, десетки са арестувани

По време на сблъсъците полицията използва сълзотворен газ и водни оръдия, за да разпръсне тълпите. Видеозаписи показват как младежи хвърлят камъни, бутилки и сигнални ракети по полицейски автомобили. Супермаркет на търговска улица беше разграбен, контейнери за смет бяха преобърнати, а скутери и велосипеди – повредени. Кметът на Милано, Джузепе Сала, описа сцени на „изпочупени витрини, разграбени магазини и уплашени граждани“. Пред АНСА той изрази своята загриженост, като заяви: „Много съм обезпокоен, защото това е ново явление, което се заражда и под влияние на международната обстановка, а след това се самоподхранва“. Той подчерта, че подобни действия не могат да бъдат оправдани и че градът трябва да се върне към нормалния си ритъм.

В отговор на насилието, премиерът Джорджа Мелони свика заседание по въпросите на сигурността. В публикация в социалната мрежа X тя нарече вандалите „хулигани, които използват демонстрациите, за да разпространяват хаос, да нападат хората, гарантиращи сигурността, и да държат цели градове в плен“. Тя беше категорична: „Правото на протест е основно право. Да опустошаваш градовете ни – не“. Мелони подчерта, че правителството няма да толерира подобни прояви на насилие и ще предприеме всички необходими мерки за възстановяване на реда.

След Франция и Белгия: Протести избухнаха и в Италия

Министърът на външните работи Антонио Таяни потвърди твърдата позиция на кабинета. „Реакцията на правителството ще бъде много твърда, за да се гарантират свободната търговия и свободното придвижване на гражданите в центровете на градовете“, заяви той, цитиран от BTA World. Таяни добави, че се подготвят и нови мерки, които „ще затруднят извършването на престъпления, дори от страна на непълнолетни“. Той разграничи мирните демонстранти от тези, които са извършили престъпления, като посочи, че властите ще разследват дали зад действията им стои някаква организация, включително и чуждестранно влияние.

Сцените на хаос в Милано, както и в други северни градове като Болоня и Торино, където също избухнаха подобни безредици, напомнят за неотдавнашните бунтове в Париж и повдигат въпроси за нарастващото социално напрежение в големите европейски градове. Тези събития подчертават необходимостта от ефективни мерки за справяне както с протестните настроения, така и с криминалните прояви, които могат да ги съпътстват.

Източник: БГНЕС, BTA World    
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