Революцията на Макрон се обърна срещу него: Франция потъва в криза

Преговори за Украйна: Уиткоф заминава за Норвегия, след това ще се срещне с Путин

Наводнения опустошиха улици и домове в Испания, хора чакат спасение върху покривите си

Париж под полицейски час след нощ на погроми, щетите са за стотици милиони евро

Франция на ръба на катастрофа: Има ли изход от задълбочаващата се криза

Париж гори, а те пият вино и тичат за здраве: Кадри с невъзмутими парижани взривиха мрежата

Милано отвръща на удара: Правителството разполага 500 войници след дни на младежки бунтове

Франция беше обхваната от мащабни безредици, започнали с ученически протести и прераснали в грабежи, палежи и вандализъм. Над 550 000 души са участвали в демонстрациите през уикенда.

Властите въведоха полицейски час в части от Париж и други градове. Съобщава се за стотици задържани, ранени полицаи и щети за стотици милиони евро.

Кризата засилва политическото напрежение около президента Еманюел Макрон, а според анализ на The New York Times перспективите Марин Льо Пен да спечели следващите президентски избори изглеждат все по-реални.

Като гледах как Франция гори през този уикенд, си спомних за онзи момент през 2017 г., когато Еманюел Макрон стана президент с обещания за промяна и надежда и с лозунга „Революция“. Така се казваше книгата, която той публикува преди изборите като своеобразен манифест за това как да бъде победена крайната десница. Това посочва Катрин Бенхолд за The New York Times .

По-малко от година след Брекзит и първата победа на Доналд Тръмп на президентските избори Макрон действително победи Марин Льо Пен. По онова време живеех в Лондон, където имаше френски семейства, които спонтанно напуснаха града и се върнаха във Франция, за да станат част от неговото „движение“, пише Бенхолд.

Почти десетилетие по-късно изглежда по-вероятно от всякога Льо Пен да стане следващият президент на Франция. Днес Бенхолд пише за това как Макрон може да получи своята революция, но не тази, на която се надяваше.

Човекът, който не успя да спаси Франция

Вече имаше признаци, че Макрон не е напълно съсредоточен върху случващото се в страната. Когато по-рано този месец хиляди гимназисти излязоха на улицата в знак на протест срещу съкращенията на средствата за образование, френският президент избра да прекара деня на борда на военен кораб край бреговете на Бретан.

Макрон наблюдаваше изстрелването на нова балистична ракета от френска атомна подводница, оставяйки на премиера задачата да се опита да увери французите, че правителството държи кризата под контрол, пише Бенхолд.

След това ситуацията се влоши още повече.

Когато Макрон най-сетне се обърна публично към страната в неделя, ученическите протести вече се бяха разраснали и прераснали в мащабни насилствени безредици в цяла Франция, към които се бяха присъединили много повече хора. Тълпи разбиваха прозорци, палеха автомобили, разграбваха магазини и вандализираха обществени сгради. Сред засегнатите обекти беше и историческото кметство в град Лимож, което беше почти напълно унищожено.

Арестите във Франция

Общо 123-ма души бяха вкарани в ареста от началото на проявите на насилие при демонстрациите във Франция този уикенд, заяви днес френският министър на правосъдието Жералд Дарманен.

Днес 123-ма души се намират в ареста, било то в предварителния арест, тъй като прокурорите са поискали това след изтичане на срока на задържането им под стража в очакване на присъда, или защото в понеделник срещу тях бяха издадени заповеди за задържане, обясни Дарманен в интервю за френски медии.

Министърът на правосъдието каза още, че сред извършителите на мародерства и хората, нападнали полицаите, 95% са мъже, 70% са пълнолетни.

"Сред задържаните има всякакви хора - както с имигрантски произход и чужденци, така и такива, които са напълно интегрирани и са французи", подчерта той.

Вижте повече в нашата галерия :

Безредиците, които разтърсват Париж през последните дни, оставиха следа и във футбола

През последните часове в социалните мрежи се разпространи видео, на което се вижда как двама души открадват от търговски обект в центъра на френската столица фланелка на Барселона и капитанска лента, принадлежали на Лионел Меси и подписани от аржентинската звезда.

Кражбата е извършена на фона на хаоса и вандалските прояви в района на площад „Република“.

На кадрите се виждат двама маскирани мъже, които държат откраднатите предмети и гордо ги показват пред камерата. И фланелката, и капитанската лента имат огромна финансова и сантиментална стойност, която с годините може да нарасне значително.

Всичко това се случва в навечерието на мача от Шампионската лига между ПСЖ и Барселона в Париж. Двата клуба имат ключово място в кариерата на Лионел Меси.

Над половин милион души са излезли по улиците, за да участват в мирни демонстрации.

Използваните и подписани от Меси футболни артикули обикновено достигат изключително висока стойност на пазара на спортни колекционерски предмети.

Преди три години аржентинецът продаде на търг шест фланелки, с които игра на Световното първенство в Катар през 2022 г., където Аржентина триумфира със световната титла. Всяка от тях беше продадена за над 1 милион долара, поставяйки рекорд на аукционния пазар.

Цената на откраднатите реликви може да варира значително в зависимост от мача, в който са използвани, представянето на Меси в съответната среща, както и от състоянието и търсенето на подобни артикули.

Точната стойност на откраднатите предмети е трудно да бъде определена, особено ако кражбата бъде официално докладвана. Ако не бъдат открити и иззети от властите, те могат да достигнат цена от няколко хиляди евро на черния пазар.

Франция въвежда полицейски час в размирните райони

Припомняме, че френските власти въведоха нощен полицейски час в части от централната част на Париж и в други градове след уикенд, белязан от безредици и грабежи в цялата страна, предаде BBC .

Полицията в Париж съобщи, че от 23:00 до 06:00 ч. местно време ще бъде в сила полицейски час на площад „Републик“, където през уикенда се събраха протестиращи, както и в търговския район „Ле Ал“.

В няколко други части на центъра на града е въведена и забрана за неразрешени събирания.

Частични ограничения, които предвиждат различни забрани за придвижването на младежи и за провеждането на събирания, бяха обявени и в градове като Марсилия, Бордо, Ница и Лион на юг, както и в Лил и други населени места на север.

По-рано вътрешният министър Лоран Нунес, който беше остро критикуван от опозиционни политици заради недостатъчната подготовка на властите за безредиците, призна, че полицията е „загубила контрол“ в някои градове. Президентът Еманюел Макрон отхвърли подадената от Нунес оставка.

Протестите започнаха миналия месец със студентски искания за подобряване на условията в училищата, но впоследствие се разраснаха и обхванаха по-широк кръг от проблеми. През този уикенд в демонстрациите се включиха и синдикати, както и различни протестни групи, което увеличи броя на участниците.

Според френската информационна агенция АФП един от демонстрантите е загубил ръката си при взрив на полицейска граната за разпръскване на тълпи. Около 1000 полицаи са били ранени.

След кризисно заседание в понеделник премиерът заяви, че на местните кметове се предоставят правомощия да въвеждат полицейски час „там, където е необходимо“, без да уточнява в кои градове ще бъде приложена мярката.

Премиерът Себастиен Льокорню, който не изключи въвеждането на извънредно положение в страната, заяви, че правителството ще отпусне средства за възстановяване на засегнатите райони след нанесените щети. По думите му разходите ще бъдат възстановени от виновните за насилието.

„Ще бъде приет закон, който да гарантира, че хората, нанесли щети на имущество, ще трябва да платят за тях“, заяви Льокорню.

Той обяви и частична схема за подпомагане при безработица за хората, които не са могли да работят заради безредиците и грабежите.

1200 арестувани, горящи сгради, и 150 ранени полицаи: Протестите във Франция прераснаха в погроми

Междувременно Нунес съобщи, че 200 разследващи анализират записи от камерите за видеонаблюдение, за да се опитат да установят самоличността на предполагаемите организатори на безредиците.

В неделя той се опита да подаде оставка, но Макрон я отхвърли „предвид необходимостта от непрекъснато ръководство на органите на реда“, съобщи Елисейският дворец.

В изявлението се посочва, че Нунес трябва да бъде откровен по отношение на това, което Макрон определи като „пропуски в разузнавателната информация и в предвиждането на събитията“.

Над 2000 магазина и други предприятия са пряко засегнати от насилието през уикенда, заяви ръководителят на френските търговско-промишлени камари (CCI).

Председателят на организацията Ален Ди Крешенцо заяви пред френската телевизия RTL, че щетите от безредиците се оценяват на „стотици милиони евро“.

BBC News - Curfew imposed in parts of central Paris and other cities after rioting across France https://t.co/cWhP9MrE9s — Mathew Ogunjinrin (@MOgunjinrin) October 20, 2026

Жан-Люк Шовен, председател на марсилския клон на CCI, заяви пред Би Би Си, че много от собствениците на магазини в града са в „дълбоко отчаяние“ и се страхуват, че няма да успеят да оцелеят финансово.

Откраднати стоки се предлагат за продажба в някои онлайн платформи, съобщиха двама френски министри. Говорител на Vinted заяви, че продажбата или предлагането на откраднати вещи е „строго забранено“.

„От този уикенд нашите екипи предприеха незабавни действия за установяване и премахване на обяви, свързани с грабежите, и засилихме наблюдението на подозрителни обяви“, се казва в изявлението.

Около 550 000 демонстранти излязоха по улиците през уикенда на протести срещу покачващите се цени на горивата, поскъпването на живота и влошаващото се качество на обществените услуги, включително образованието.

Групи от участници в безредиците, някои облечени в черно и с маски и качулки, бяха забелязани да палят автомобили и сгради и да разграбват търговски обекти в Париж, Марсилия и други големи и малки градове.

Пета нощ на размирици във Франция: Стотици са арестувани

В централния град Лимож богато украсеното кметство от XIX век беше опустошено от пожар, подпален от участници в безредиците в събота. Когато пламъците обхванаха сградата, часовниковата кула и покривът се срутиха.

Посолството на САЩ във Франция издаде предупреждение, в което съветва американските граждани да избягват районите, засегнати от последните демонстрации.

В предупреждението се призовава хората да „бъдат предпазливи“, ако се окажат в близост до големи събирания. Китай и Германия също издадоха подобни предупреждения.

Някои политици обвиниха лявата партия „Непокорна Франция“ в участие в насилието. На по-ранна пресконференция Льокорню заяви, че някои групи „искат да хвърлят страната ни в хаос чак до президентските избори“.

Лидерът на партията Жан-Люк Меланшон, който ще се кандидатира на президентските избори догодина, отговори, като призова френския премиер „да докаже обвинението си“ или „да се извини, да замълчи и да спре да подклажда безредици“.