Известни сиамски близнаци починаха, след като единият от тях получи инфаркт

Х осе Луис и Хосе Армандо Севатос, известни в Инстаграм с профила си „siamesesdelecuador“, починаха на 15 октомври, съобщи техният екип за социални мрежи в платформата. Те бяха на 27 години, съобщава People.

„Тяхната история, техните усмивки и техниятглед към живота оставиха незаличима следа в много сърца“, гласи публикацията, преведена от испански.

„Утешава ни мисълта, че те бяха щастливи, сбъдвайки мечтите си и постигайки цели, които ги изпълваха с надежда“, става още ясно от публикацията.

Conjoined twin influencers Jose Luis and Jose Armando Cevallos die at age 27; details inside #ConjoinedTwin #JoseLuis #JoseArmandoCevallos https://t.co/SGGmk6Uo32 — Mashable Middle East (@Mashable_ME) October 20, 2026

Хосе Луис и Хосе Армандо бяха известни на над 60 000 последователи със споделянето на живота си като сиамски близнаци - отговаряйки на въпроси на своите фенове и показвайки ежедневието си в града. Профилът им беше активен до 12 октомври, когато споделиха видеоклип, на който двамата интернет личности товарят заедно багажника на кола.

След новината за смъртта им, Фернандо Карийо, който е бил близък приятел на близнаците, сподели в испанското предаване „Y Ahora Sonsoles“, че те са били хоспитализирани, след като Хосе Луис е претърпял сърдечен арест. Въпреки че лекарите са го стабилизирали, Хосе Армандо е получил инфаркт няколко минути по-късно и двамата са починали, разказа Карийо пред медията.

😮 ¿Quiénes eran José Luis y José Armando Cevallos? Los siameses ecuatorianos muri3ron a los 27 años 🙏🏻🕊️ https://t.co/VkEBREyw0M — Nación321 (@Nacion321) October 20, 2026

В разговор с „Y Ahora Sonsoles“ братът на близнаците, Дамиан, каза на испански, че родителите му са „съкрушени“ след новината за смъртта им: „Нямам думи да опиша как се чувстват родителите ми“.

„Искрено благодарим на всички, които ги подкрепяха, вярваха в тях и бяха част от всяко тяхно постижение“, се казва още в публикацията, съобщаваща за смъртта им.

„Благодарим ви, че ги придружавахте в превръщането на мечтите им в реалност и че им дадохте толкова много любов по пътя“, става още ясно от публикацията.

Публикацията завършва с думите: „Тяхното наследство ще продължи да живее в една фраза, която винаги ги представяше: „Когато има желание, има и начин, а увреждането не е пречка да бъдеш щастлив“.