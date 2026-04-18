„Може да няма утре“: Близки на Кристина Апългейт разкриха подробности за битката ѝ с МС

Холивудската звезда Кристина Апългейт води мъчителна битка с множествената склероза. След скорошна хоспитализация близките ѝ споделят за „адската реалност“ и борбата ѝ за всеки нов ден, докато тя остава безпощадно откровена за болката си

18 април 2026, 16:25
„Може да няма утре“: Близки на Кристина Апългейт разкриха подробности за битката ѝ с МС
Източник: Getty Images

В средата на първото десетилетие от новия век Кристина Апългейт държеше света в краката си. На екрана тя циментира статуса си на звезда с водещата роля в култовия ситком на Fox „Женени с деца“ и спечели награда „Еми“ за превъплъщението си в образа на сестрата на Рейчъл в „Приятели“.

Кристина Апългейт е приета в болница

Извън снимачната площадка социалният ѝ статус беше не по-малко впечатляващ: тя излизаше с Брад Пит и беше близка приятелка с Джони Деп. Като един от основателите на бурлеска трупата The Pussycat Dolls, редом с Кристина Агилера и Кармен Електра, и носителка на театралната награда „Тони“ за мюзикъла „Сладка благотворителност“, тя водеше живот, на който мнозина биха завидели.

Днес обаче реалността е коренно различна. От края на март 54-годишната актриса е в болница – поредната тежка глава от петгодишната ѝ битка с множествената склероза (МС). За нейните близки това е мъчителен обрат и част от „адската реалност“, в която тя и обкръжението ѝ се учат да оцеляват.

„При всеки нов срив, ако трябва да сме реалисти, всеки си мисли, че може да няма утрешен ден с нея“, споделя източник пред Daily Mail. „Кристина е боец, но битката ѝ е коварна. Тя има по-добри и наистина лоши дни, но вече няма 'страхотни' дни. Постоянно се бори с нещо. Ужасно е.“

Въпреки болката, подкрепата на приятелите ѝ е единственият лъч светлина. „Когато тя гледа на нещата позитивно, това я кара да се чувства по-добре в момента, защото има толкова много хора до себе си – дори само за да я изслушат, да плачат с нея и да споделят всичко останало.“

Здравословният упадък на Апългейт е поразяващ. През 2024 г. тя призна, че животът ѝ, прекаран предимно на легло, е „жив ад“. „Не обичам живота“, сподели тя в подкаст. „Вече не се радвам на нищо.“

„Тя е в тежко състояние“, потвърждава източникът. „Но хората не вярват, че това е краят. Никой не планира погребение. Разбира се, болестта ще я отнесе по-рано, отколкото на някого му се иска, но всички вярват в медицинския екип и в нейната воля за живот.“

Тази воля е била подлагана на изпитания неведнъж. В мемоарите си „Ти с тъжните очи“, публикувани през март тази година, Апългейт разказва за ранната си слава – тя получава актьорската си карта едва 5-годишна – и за привидно бляскавото си битие. Книгата обаче разкрива и мрачни тайни. Родителите ѝ се разделят, когато тя е на пет месеца, а майка ѝ потъва в хероинова зависимост заради поредица от насилствени връзки. На петгодишна възраст Кристина става жертва на сексуален тормоз от страна на детегледачка. Още в средното училище тя се превръща в основен източник на доходи за семейството си, а в младежките си години прекарва пет години с насилник.

Въпреки турбуленциите, тя успя да триумфира като Кели Бънди в продължение на 11 сезона. През 2008 г., на 36 години, тя беше диагностицирана с рак на гърдата и претърпя двойна мастектомия заради мутация в гена BRCA1 (същата, която накара Анджелина Джоли да се подложи на превантивна операция години по-късно). Тогава пред Опра Уинфри Апългейт нарече рака „благословия“, но в мемоарите си признава, че това е било лъжа.

„Излъгах, мислейки си, че съм вдъхновяваща“, пише тя. „Държах се като малката 'жена воин', но всъщност бях сама, тъжна и скърбях за най-интимната и опустошителна ампутация, която никаква пластична хирургия не може да компенсира.“

Тя не спря да се бори. Преди диагнозата се снима в „Водещият“ с Уил Феръл, а по-късно той продуцира нейния хит в Netflix „Мъртъв за мен“ (2019–2022). Сериалът донесе на Кристина нови номинации за „Еми“, но именно по време на снимките през 2021 г. дойде и съкрушителната новина за МС.

Множествената склероза е дегенеративно разстройство на нервната система, за което няма лек. През май 2023 г. Апългейт заяви пред Vanity Fair: „Никога нямам добър ден. Има просто малки, скапани дни.“ Тя описва страха от елементарни хигиенни навици: „Влизането под душа е плашещо. Можеш да паднеш, да се подхлъзнеш, краката ти да откажат. Неща, които хората приемат за даденост – като слизането по стълбите или носенето на предмети – за мен вече са невъзможни.“

Актрисата намира опора в съпруга си – пънк музиканта Мартин Ленобъл, и тяхната 15-годишна дъщеря Сади. Въпреки че в моменти на отчаяние Апългейт е споделяла, че съпругът ѝ би бил „по-добре без нея“, Ленобъл остава неотлъчно до нея. Тя се тревожи и за дъщеря си: „Чувства, че Сади трябва да се грижи за нея, когато би трябвало да е обратното.“

В опит да помогне на другите, Кристина стартира подкаста MeSsy заедно с Джейми-Лин Сиглър (известна като Медоу Сопрано), която също се бори с болестта. Двете са решени да покажат „суровата и прецакана“ страна на заболяването. „Искаме да бъдем чути. Нека се оплакваме. Нека се ядосваме“, споделя Апългейт пред Rolling Stone.

В момента Кристина получава необходимите грижи, а близките ѝ остават оптимисти. Представител на звездата отказа коментар относно текущата хоспитализация, подчертавайки, че тя винаги е била „откровена“ за здравословните си проблеми.

Източник: Daily Mail    
Кристина Апългейт Множествена склероза Хоспитализация Актриса Борба с болестта Рак на гърдата
Кога една война е „справедлива“? Сблъсъкът между Тръмп и папата за морала на конфликта с Иран

Истинската история зад легендарната полицейска снимка на Пабло Ескобар от 1976 г.

Индийски кораби бяха атакувани в Ормузкия проток

Стилияна Николова с бронз от Световната купа в Баку

Доходите на българина са почти утроени за десетилетие

Основни принадлежности, които ви трябват преди да осиновите коте

Йотова от „Дондуков“ 2: Няма власт, която да е по-силна от гражданите – нека гласуваме! (ВИДЕО)

САЩ признаха, че са загубили „очите“ на флота за $240 млн. над Ормуз

„Фиксация“ върху бездомни: Съдът разкри мотива за жестокото убийство във Варна

Зеленски: Русия отново ще се опита да замеси Беларус във войната

Петима убити и десетки ранени при стрелба в Киев, съобщи Зеленски

Тръмп към Иран: Не можете да ни изнудвате!

Как гласуват студентите с електронна студентска книжка?

Имената на кои лица се заличават от избирателните списъци и се вписват в списък на заличените лица?

Николай Младенов: Разговорите за плана на Тръмп за Газа навлязоха в решителна фаза

Почина баскетболната легенда Оскар Шмид

Лавров: Време е за разговор със САЩ за икономическите връзки

Ирански канонерки стреляха по танкер в Ормузкия проток

"Бейби бум": Рядък гривест козирог и още десетки животни се родиха в ловешкия зоопарк

Отиде си легенда на френското кино - Натали Бай

Русия порази украинско пристанище и електроцентрала, хиляди са без ток

Говорителят на СРП: На година-две сме от "зомби апокалипсис" заради фентанила

Камион се преобърна и разсипа тонове картофи на АМ "Тракия"

Иран отново въведе ограничения върху преминаването през Ормузкия проток

За първи път: МЕУ постигна пълна верификация на машините за гласуване

Тръмп е "политически токсичен" за европейската крайна десница

