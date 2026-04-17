Кристина Апългейт е приета в болница

Актрисата от „Женени с деца" обяви диагнозата си с хроничното автоимунно заболяване през 2021 г. Преди няколко месеца - през февруари, Апългейт сподели съкрушена, че основно е прикована към леглото заради борбата си с множествената склероза

17 април 2026, 09:42
Кристина Апългейт е приета в болница
К ристина Апългейт е била хоспитализирана на фона на продължаващата си борба с множествена склероза (МС). Източници съобщиха пред TMZ, че 54-годишната актриса е приета в болница в края на миналия месец, но причината все още не е разкрита.

Представител на Апългейт заяви пред Daily Mail: „Нямам коментар дали тя е в болница или какви са медицинските ѝ процедури. Тя има дълга история на сложни медицински състояния, за които е говорила открито, както се вижда в мемоарите ѝ и в нейния подкаст“.

Актрисата от „Женени с деца“ обяви диагнозата си с хроничното автоимунно заболяване през 2021 г. Преди няколко месеца - през февруари, Апългейт сподели съкрушена, че основно е прикована към леглото заради борбата си с МС.

По време на интервю за People тогава звездата обясни, че болката в голяма степен я държи в леглото. Въпреки това тя полага усилия да излиза от спалнята си заради своята дъщеря Сейди – например, за да я води на училище. „Искам да я водя; това е любимото ми нещо. Това е единственото време, което прекарваме само двете,“ споделя актрисата.

„Казвам си: „Просто я закарай безопасно и се прибери, за да можеш пак да легнеш“. И точно това правя“. Апългейт допълва: „Животът ми не е подреден като по конец. Животът на хората, извинете за израза, понякога е адски труден. Затова съм възможно най-искрена и откровена“.

Множествената склероза възниква, когато „имунната система атакува защитната обвивка, която покрива нервните влакна, известна като миелин“, според Mayo Clinic. Заболяването „може да причини изтръпване, слабост, затруднено ходене, промени в зрението и други симптоми“.

Актрисата от „Dead To Me“ също разсъждава върху битката си с МС в откъс от мемоарите си от 2026 г. „You With The Sad Eyes“, публикуван в The Guardian през март. „Един от най-лошите странични ефекти на заболяването е изтощението. Чувствам се сякаш съм била на тридневно безсънно препиване – и така се чувствам дори след добър нощен сън. Затова прекарвам толкова много време в и върху леглото, сгушена до нагревателната си възглавница“, пише откровено Апългейт.

Тя продължава: „След тази диагноза и симптомите, с които се сблъсквам, вече не ме интересува какво казвам, как изглеждам или как това кара другите да се чувстват. Вече нямам търпение за глупости, за неща, които са безсмислени или просто „излишни“.

Апългейт сподели новината за диагнозата си в социалните мрежи през август 2021 г. „Здравейте, приятели. Преди няколко месеца бях диагностицирана с МС. Това е странно пътуване. Но получих огромна подкрепа от хора, които също имат това състояние“, написа тя тогава.

„Пътят е труден. Но както всички знаем, пътят продължава“, добави актрисата, показвайки позитивно отношение към състоянието си.

По време на епизод от подкаста си MeSsy миналата година актрисата разкри, че е била хоспитализирана многократно заради заболяването си. „За три години от диагнозата насам съм била в болница повече от 30 пъти“, казва тя на своята ко-водеща Джейми-Лин Сиглър, която също се бори със същото заболяване.

Относно писането на мемоарите си, издадени на 3 март, Апългейт споделя, че е взела решението да напише книгата, когато е била „принудена да забави темпото“. „Имам кариера в телевизията и киното от 3-годишна и я обичах. Но с МС всички неща, които смятах за важни, се промениха. Дълго време ми се струваше невъзможно да намеря смисъл във всичко, през което съм преминала, но за първи път в живота си успях да спра и да се замисля“, казва номинираната за „Еми“ актриса.

Звездата също признава, че е било „страшно“ да разкаже всичко в откровените си мемоари. „Но колкото и мрачно да става, написах тази книга, защото наистина вярвам, че книгите могат да накарат хората да се чувстват по-малко сами“, категорична е тя.

Проучване на

Проучване на "Тренд": Пет партии с представителство в следващото НС, три са на ръба

17 април: Умира геният, който изтри България от картата си

17 април: Умира геният, който изтри България от картата си

Зареждащ се таблет предизвика пожар в Бургас

Зареждащ се таблет предизвика пожар в Бургас

Кристина Апългейт е приета в болница

Кристина Апългейт е приета в болница

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

biss.bg
8 идеи, с които да изненадате котешки стопанин за Свети Валентин

8 идеи, с които да изненадате котешки стопанин за Свети Валентин

dogsandcats.bg
Пари и списъци с имена в кола с кандидат-депутат
Ексклузивно

Пари и списъци с имена в кола с кандидат-депутат

Преди 15 часа
Разкриха жестокото убийство във Варна, момче и младежи в ареста
Ексклузивно

Разкриха жестокото убийство във Варна, момче и младежи в ареста

Преди 17 часа
Тръмп: Сделката с Иран е много близо
Ексклузивно

Тръмп: Сделката с Иран е много близо

Преди 13 часа
Гърция разкри руски заговор за покушение в Литва
Ексклузивно

Гърция разкри руски заговор за покушение в Литва

Преди 14 часа
Руска атака с дронове повреди пристанище Измаил, засегната е и Одеска област

Руска атака с дронове повреди пристанище Измаил, засегната е и Одеска област

Свят Преди 8 минути

Пристанището се намира в югозападния край на Украйна, като от другата страна на Дунава е румънска територия

Доналд Тръмп

Мистерията, която разтърсва САЩ: Тръмп обеща отговори за изчезналите учени

Свят Преди 11 минути

Tеориите за учените се разпространяват онлайн, но няма известни доказателства за връзка между тези смъртни случаи и изчезвания. „Надявам се да е случайно, но ще разберем през следващата седмица и половина“, каза Тръмп пред репортери на Южната морава

Асоциацията на вносителите на нерегистрирани лекарства за редки болести: Съпоставят се цени без отчитане на съществени фактори

Асоциацията на вносителите на нерегистрирани лекарства за редки болести: Съпоставят се цени без отчитане на съществени фактори

България Преди 53 минути

От там реагираха след участие на заместник-министъра на здравеопазването Владимир Афенлиев в „Здравей, България"

Григор Димитров изпадна извън топ 100 в ранглистата на ATP

Григор Димитров изпадна извън топ 100 в ранглистата на ATP

България Преди 1 час

Българският тенисист регистрира най-слабото си класиране от 2012 година насам

МВФ подновява сътрудничеството си с Венецуела след шестгодишно прекъсване

МВФ подновява сътрудничеството си с Венецуела след шестгодишно прекъсване

Свят Преди 1 час

Кристалина Георгиева обяви възстановяване на контактите с правителството в Каракас

<p>Как да гласуваме правилно с&nbsp;хартиената бюлетина?</p>

Какъв е правилният начин за гласуване с хартиената бюлетина?

Парламентарни избори Преди 1 час

Ако избирателят предпочете хартиена бюлетина има някои правила и забрани, с които трябва да се съобразява

С какви документи за самоличност може да се гласува в страната?

С какви документи за самоличност може да се гласува в страната?

Парламентарни избори Преди 1 час

Документи за самоличност на 19 април: С какво е позволено да се легитимирате пред секционната комисия

88-годишен без книжка и с нерегистрирана кола катастрофира в Свищов

88-годишен без книжка и с нерегистрирана кола катастрофира в Свищов

България Преди 1 час

При инцидента са нанесени само материални щети, няма пострадали

Проучване на "Мяра": Кой влиза и кой остава на ръба за НС

Проучване на "Мяра": Кой влиза и кой остава на ръба за НС

Парламентарни избори Преди 1 час

Пет партии ще влязат със сигурност в 52-то Народно събрание, а три са на ръба на бариерата, според "Мяра"

Redmi A7 Pro иска да промени идеята за бюджетен телефон

Redmi A7 Pro иска да промени идеята за бюджетен телефон

Технологии Преди 1 час

Redmi серията на Xiaomi се свързва с бюджетните смартфони, като традиционно компанията я използва, за да покаже, че такива устройства могат да имат и доста мощен хардуер. Сега А-серията за пръв път получава Pro модел, който да надгради постигнатото

САЩ започна да връща парите на жертвите на Ружа Игнатова: Вижте как да си поискате сумите

САЩ започна да връща парите на жертвите на Ружа Игнатова: Вижте как да си поискате сумите

Свят Преди 1 час

ФБР потвърди, че продължава разследването и издирването на Ружа Игнатова, която е в списъка на десетте най-издирвани лица

<p>Руски дрон навлезе в румънското въздушно пространство</p>

Руски дрон навлезе в румънското въздушно пространство по време на атака в Украйна

Свят Преди 1 час

Букурещ съобщава за нарушаване на въздушното пространство близо до границата с Украйна

„Свещена война“ под флага на САЩ? Опасната игра с религията, която разгневи дори Папата

Свят Преди 2 часа

Това са дълбоки и сложни води, в които навлиза администрацията, като внушава, че има одобрението на най-висшата власт за войната си в Иран. Усещането за божествена мисия може да замъгли решенията и да даде оправдание за прегрешения на бойното поле.

<p>&quot;Нагъл, груб, арогантен човек&quot;: Сигнали за измамни SMS-и и заплахи за запор от името на адвокатска кантора</p>

"Нагъл, груб, арогантен човек": Стотици сигнали за измамни SMS-и и заплахи за запор от името на адвокатска кантора

България Преди 2 часа

Хора твърдят, че са били притискани за задължения отпреди 20 години, които вече са погасени по давност

<p>Певецът D4vd е арестуван по подозрение за убийство&nbsp;на 14‑годишна</p>

Певецът D4vd е арестуван по подозрение за убийство в Лос Анджелис

Свят Преди 2 часа

Полицията разследва връзка между музикалния изпълнител и открити човешки останки

200 000 евро и списъци: Разбиха организирана мрежа за купуване на гласове във Варна

200 000 евро и списъци: Разбиха организирана мрежа за купуване на гласове във Варна

България Преди 3 часа

При акция на МВР са открити близо 200 000 евро, арестувани са четирима души, а разследването е под надзора на прокуратурата във Варна

6 знака, че кучето ви има доверие

dogsandcats.bg

10 шумни породи кучета, известни с прекомерния си лай

dogsandcats.bg
1

Спряха незаконна кариера край Трудовец

sinoptik.bg
1

Картали отново се размножават в Източните Родопи

sinoptik.bg

Кристина Апългейт е била хоспитализирана в болница в Лос Анджелис

Edna.bg

Гадатели, вдъхновители и миротворци – кои са свръхсилите на различните зодии

Edna.bg

Сам Алардайс: Игор Тиаго е човекът за Манчестър Юнайтед

Gong.bg

Мудрик се забавлява, използва красива блондинка за щанга (видео)

Gong.bg

САЩ връщат пари на измамени от криптокралицата Ружа Игнатова

Nova.bg

„Тренд”: Пет сигурни формации с представителство в следващото НС, три са на ръба

Nova.bg