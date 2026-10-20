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„Изключителна доброта, а след секунди - ярост“: Близки до Хали Бери разкриват тъмната страна на звездата

Зад блясъка на Холивуд и историческата награда „Оскар“, кариерата на 60-годишната Хали Бери продължава да бъде засенчвана от бурни разводи, съдебни сблъсъци за попечителство и разкрития за променливите ѝ настроения и избухлив характер зад кулисите

Стела Христова Стела Христова

20 октомври 2026, 16:15
„Изключителна доброта, а след секунди - ярост“: Близки до Хали Бери разкриват тъмната страна на звездата
Хали Бери   
Източник: Getty Images

П рез 2002 г. Хали Бери влезе в историята като първата чернокожа актриса, спечелила „Оскар“ за главна женска роля. Нейната новаторска кариера обаче често остава в сянката на бурните ѝ лични връзки и ожесточените съдебни битки.

60-годишната звезда в момента води тежък спор за попечителство с бившия си съпруг Оливие Мартинес за 13-годишния им син Масео. Сблъсъкът ескалира, след като Мартинес поиска еднолично попечителство и ограничителна заповед за домашно насилие срещу нея.

Хали Бери обвини бившия си съпруг: "Манипулира 13-годишния ни син, вместо да слуша свидетелите"

В съдебни документи, цитирани от Page Six, 60-годишният Мартинес обвинява Бери, че е задушавала и упражнявала физическо насилие върху Масео по време на спор в дома ѝ в Лос Анджелис на 26 септември. Актрисата и нейният юридически екип категорично отрекоха обвиненията, определяйки ги като „неоснователни и умишлено подвеждащи“.

Източник, който познава Бери от години, разкрива пред изданието, че звездата от „Жената котка“ има страна, която публиката рядко вижда. Според него нейните резки промени в настроението отдавна тревожат близкия ѝ кръг.

„Хали може да бъде най-прекрасният човек, когото някога сте срещали, а секунди по-късно да избухне в ярост“, споделя той. „Има състояние, което мога да нарека единствено емоционална дисрегулация – нещо, на което много хора в нейната среда са били свидетели. Вярно е, че никога не съм я виждал да се държи така с децата си, но тези крайности са добре известни сред приятелите ѝ. Не мисля, че някой в живота ѝ е защитен от промените в настроението ѝ.“, добавя още той.

Източникът припомня серия от инциденти от миналото на актрисата, включително автопроизшествието от февруари 2000 г. Нарушавайки червен светофар на булевард „Сънсет“, тя се блъска в друг автомобил, управляван от Хетал Raytata. При сблъсъка Бери получава дълбока рана на челото, а по-късно твърди, че е получила амнезия в резултат на удара. Другият шофьор получава счупване на китката и допълнителни наранявания. Бери напуска местопроизшествието преди пристигането на полицията, малко след което срещу нея е повдигнато обвинение. През май 2000 г. тя не оспорва вината си и получава присъда от три години пробация, глоба от 13 500 долара и 200 часа общественополезен труд, а гражданското дело с пострадалата е уредено извънсъдебно.

Според същия източник, актрисата таила ярост с години и срещу си колегата си Робърт Дауни-младши, който случайно чупи ръката ѝ по време на снимките на трилъра „Готика“ през 2003 г., тъй като смятала извинението му за неискрено.

„Когато сглобите всички детайли, виждате, че може да има проблем с контрола на гнева“, отбелязва вътрешният човек, но бърза да уточни: „Това обаче не я прави автоматично виновна в това, в което я обвиняват в момента. Мартинес също има своите проблеми.“, добавя той.

Представители и адвокати на актрисата отказаха коментар.

Бери се е омъжвала три пъти – за бейзболната звезда Дейвид Джъстис, за музиканта Ерик Бенет и за Оливие Мартинес. В края на 2000-те тя имаше връзка и с модела Габриел Обри, от когото през 2008 г. роди първото си дете – дъщеря си Нала. Раздялата им през 2010 г. беше последвана от продължителна съдебна сага за попечителството.

През ноември 2012 г. се стигна и до физически сблъсък на Деня на благодарността пред дома на Бери между Обри и тогавашния ѝ годеник Мартинес. Тогава Обри бе приет в болница със счупено ребро и множество наранявания по лицето.

Бери и Мартинес сключиха брак във Франция през юли 2013 г., три месеца преди раждането на сина им Масео. Финансовите и правните спорове с бившите ѝ партньори обаче продължиха с години. Актрисата бе задължена да плаща значителни суми за издръжка както на Обри, така и по-късно на Мартинес след финализирането на развода им през 2023 г.

Бившият съпруг на Хали Бери я обвини в насилие над сина им

„Тези казуси с попечителството и финансовата издръжка изключително много изнервят Хали“, коментира източникът. „И двамата мъже разчитаха на нейните доходи, така че е разбираемо, че се разстройва, но яростта ѝ понякога преминава границите.“, добавя той.

В настоящата съдебна молба Мартинес твърди, че Бери е обиждала и физически нападнала Масео след битов спор за очила за виртуална реалност, като заявява, че има и други подобни случаи през последната година и половина.

Въпреки сериозните обвинения, Бери получи силна подкрепа от 18-годишната си дъщеря Нала. В официална декларация до съда в Лос Анджелис, Нала описва майка си като „любящ и отдаден родител, който може да бъде строг, когато е необходимо, но никога не е упражнявал насилие“.

„Никога не съм виждала майка ми да удря, шамаросва, души или малтретира брат ми по какъвто и да е начин“, заявява Нала, изразявайки шока си от твърденията на Мартинес.

В момента съдът е присъдил временно попечителство на Мартинес, а тийнейджърът бе упълномощен да даде свидетелски показания. От своя страна, Бери настоява за пълно законно попечителство, посочвайки, че бащата е в основата на скорошните проблеми на сина им в училище.

Въпреки личните и правните си премеждия, Хали Бери продължава активно работата си по нови филмови проекти и бизнес начинания, свързани с женското здраве. Наскоро тя продаде и имението си в Лос Анджелис за близо 12 милиона долара, демонстрирайки желание да затвори тази страница от живота си.

Редактор: Стела Христова
Хали Бери съдебни битки битка за попечителство Оливие Мартинес обвинения в домашно насилие личен живот контрол на гнева скандали
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