Осъдиха двойката, снимала мъчения над животни

А нита Вачкова и Детелин Аврамов бяха осъдени на затвор за проявена особена жестокост към гръбначни животни, които умъртвявали по особено мъчителен начин, заснемали действията си, а видеата разпространявали като порнографски материали. Присъдите са постановени от Районния съд в Свищов по обвинение на Районната прокуратура във Велико Търново.

Вачкова получи две години лишаване от свобода при общ режим и глоба от 1100 евро. Аврамов беше осъден на две години и четири месеца затвор при общ режим и също глоба от 1100 евро.

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Двамата са признати за виновни за престъпления, извършени в периода от неустановена дата през 2014 г. до май 2024 г. в Свищов, землището на града, село Царевец, община Свищов, и село Божурлук, община Левски.

Според обвинението Вачкова е действала като пряк извършител, а Аврамов - като подбудител и помагач при проявената жестокост към животните. Деянията са извършени в условията на продължавано престъпление с общо 81 отделни случая, при които на гръбначни животни е била причинена противозаконна смърт по особено мъчителен начин и с особена жестокост.

Двамата са осъдени и за създаване, продажба и разпространение чрез информационни и съобщителни технологии на порнографски материали. В този случай престъплението обхваща шест отделни деяния и общо 15 видеофайла.

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По искане на прокуратурата, уважено от съда, на Вачкова и Аврамов са наложени мерки за неотклонение „Задържане под стража“.

Делото е разгледано по реда на съкратеното съдебно следствие, след като двамата подсъдими са признали изцяло фактите в обвинителния акт и са се съгласили да не се събират доказателства за тях. Присъдата може да бъде обжалвана пред Окръжния съд във Велико Търново.

От прокуратурата посочват, че въпреки фактическата и правната сложност на случая разследването е приключило в кратък срок и обвиняемите са били предадени на съд. Доказателствата включват обясненията на обвиняемите, свидетелски показания и заключения на множество експертизи, сред които съдебна психиатрично-психологична, компютърно-техническа, аудиовизуална и идентификационни експертизи.