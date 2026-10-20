Париж гори, а те пият вино и тичат за здраве: Кадри с невъзмутими парижани взривиха мрежата

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Франция на ръба на катастрофа: Има ли изход от задълбочаващата се криза

В сяко нещо с времето си, но за някои френски граждани това означава да не изневеряват на навиците си дори по време на хаос.

Двойка във Франция се превърна в истински хит в социалните мрежи, след като бе заснета спокойно да се наслаждава на чаша вино и цигара, докато около тях бушуват пламъци. В друг кадър жена съвсем небрежно тича за здраве по време на най-сериозните размирици в страната от години насам, пише New York Post.

Keep calm and carry on: Unfazed French diners enjoy a drink at Parisian cafe during riots as fire burns in the background https://t.co/Q8WF0ErFXE — Daily Mail (@DailyMail) October 19, 2026

Мъжът и жената, чиято самоличност вече е известна, са заснети да разговарят и да пушат на маса във външна градина на бистро, докато зад тях гори огън в непосредствена близост до емблематичната Триумфална арка в Париж.

В друг необичаен видеоклип, заснето във френската столица, се вижда как жена прави джогинг по задимена улица в събота, оставайки напълно невъзмутима от протестиращите около нея. Младата спортистка, облечена със спортно потниче и шорти, си проправя път сред горящи електрически велосипеди и демонстранти.

A couple was seen enjoying a drink in Paris during protests over the weekend. Read more: https://t.co/cnHxxLydyb https://t.co/JUEA1EOi5y — BBC News (World) (@BBCWorld) October 19, 2026

Около 2500 души бяха арестувани през уикенда, след като в цялата страна избухнаха ескалация на насилие и грабежи. Само в Париж бяха задържани 855 души, след като радикални групи се сблъскаха с полицията и опустошиха луксозни магазини по време на демонстрации срещу нарастващите разходи за живот и влошаващите се обществени услуги.

Couple enjoy a drink and a smoke as Paris burns around them https://t.co/ePe8FePJv4 https://t.co/BxD8KxUWSL — New York Post (@nypost) October 19, 2026

Френският президент Еманюел Макрон осъди насилието по време на обръщение към нацията в неделя, като обвини за ескалацията радикално леви групировки и криминални банди. Държавният глава обаче бе подложен на остри критики и обвинен в липса на връзка с реалността, след като в понеделник замина на тридневно посещение в Близкия изток.

Междувременно френският премиер Себастиан Льокорню наложи полицейски час в отделни райони на страната, включително в части от Париж и във втория по големина град – Марсилия.