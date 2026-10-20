Свят

Париж гори, а те пият вино и тичат за здраве: Кадри с невъзмутими парижани взривиха мрежата

Кадри с двойка, която спокойно се наслаждава на вино и цигара, и жена, правила джогинг сред горящи барикади в Париж, станаха вирусни. В същото време Франция потъва в хаос с хиляди арестувани, сблъсъци с полицията и въведен полицейски час

Стела Христова Стела Христова

20 октомври 2026, 11:01
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В сяко нещо с времето си, но за някои френски граждани това означава да не изневеряват на навиците си дори по време на хаос.

Двойка във Франция се превърна в истински хит в социалните мрежи, след като бе заснета спокойно да се наслаждава на чаша вино и цигара, докато около тях бушуват пламъци. В друг кадър жена съвсем небрежно тича за здраве по време на най-сериозните размирици в страната от години насам, пише New York Post.

Мъжът и жената, чиято самоличност вече е известна, са заснети да разговарят и да пушат на маса във външна градина на бистро, докато зад тях гори огън в непосредствена близост до емблематичната Триумфална арка в Париж.

В друг необичаен видеоклип, заснето във френската столица, се вижда как жена прави джогинг по задимена улица в събота, оставайки напълно невъзмутима от протестиращите около нея. Младата спортистка, облечена със спортно потниче и шорти, си проправя път сред горящи електрически велосипеди и демонстранти.

Около 2500 души бяха арестувани през уикенда, след като в цялата страна избухнаха ескалация на насилие и грабежи. Само в Париж бяха задържани 855 души, след като радикални групи се сблъскаха с полицията и опустошиха луксозни магазини по време на демонстрации срещу нарастващите разходи за живот и влошаващите се обществени услуги.

Френският президент Еманюел Макрон осъди насилието по време на обръщение към нацията в неделя, като обвини за ескалацията радикално леви групировки и криминални банди. Държавният глава обаче бе подложен на остри критики и обвинен в липса на връзка с реалността, след като в понеделник замина на тридневно посещение в Близкия изток.

Междувременно френският премиер Себастиан Льокорню наложи полицейски час в отделни райони на страната, включително в части от Париж и във втория по големина град – Марсилия.

Тежки безредици във Франция: Близо 1200 души са арестувани, 150 полицаи са ранени
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Тежки безредици във Франция
Тежки безредици във Франция
Тежки безредици във Франция
Тежки безредици във Франция
Редактор: Стела Христова
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