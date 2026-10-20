Любопитно

Jay-Z ще бъде звездата на Super Bowl Halftime Show 2027

Музикалният магнат Jay-Z лично е избрал себе си за изпълнител на полувремето на Super Bowl 2027 в Лос Анджелис. Бруклинската рап икона е предпочетен пред имена като Justin Bieber и Miley Cyrus за грандиозното спортно и музикално събитие

Стела Христова Стела Христова

20 октомври 2026, 16:42
Jay-Z ще бъде звездата на Super Bowl Halftime Show 2027
Източник: Getty Images

С поред информация на изданието Puck, Jay-Z лично е избрал себе си за изпълнител на шоуто между полувремената на Super Bowl, когато грандиозният финал ще се проведе на стадион „SoFi“ в Лос Анджелис на 14 февруари 2027 г.

Иконата на бруклинския рап, който взема крайните решения за артистите на Super Bowl, откакто продуцентската му компания Roc Nation сключи договор с NFL през 2019 г., отдавна се смята за по-убедителна опция от Майли Сайръс и Джъстин Бийбър, с които също са водени разговори, разкриват няколко източника пред медията.

Jay-Z, който все още не е коментирал публично информацията, има предвидени две последователни изяви този петък и събота на стадион „SoFi“, където се очаква официално да обяви новината за участието си на Super Bowl.

По данни на TMZ от септември, фаворитите на Roc Nation за шоуто първоначално са били Джъстин Бийбър, който бе хедлайнер на фестивала Coachella през април, и Хари Стайлс.

Любопитен факт е, че Jay-Z никога досега не е пял на сцената на Super Bowl. Неговата съпруга Бионсе, от която има три деца, бе звездата на полувремето през 2013 г. в Ню Орлиънс, Луизиана, а през 2016 г. се завърна като специален гост заедно с Бруно Марс по време на шоуто на Coldplay в Санта Клара.

56-годишният Jay-Z, който е носител на 25 награди „Грами“, не е издавал нов албум от 2017 г., когато излезе двойно платиненият „4:44“.

През август от Roc Nation публично опровергаха спекулациите, че рапърът е завършил нов проект. „'Албумът е готов' ... Фалшива новина“, съобщиха тогава от компанията в официално съобщение в Instagram Stories.

То дойде, след като музикалният продуцент Рей Даниелс заяви в своя подкаст, че следващият албум на Jay-Z е „напълно завършен“, като добави, че според негов източник премиерата се бави единствено заради потенциални търговски партньорства с големи брандове.

Въпреки паузата в издаването на нова музика, редицата оглавявали класациите хитове на Hov (псевдоним на Jay-Z) продължават да издържат теста на времето. Музикантът се радва и на изключително успешна 2026 година по отношение на концерти на живо. През юли двата му разпродадени концерта на стадион „Yankee“ донесоха приходи от 42 милиона долара, а от разпродаденото си шоу в Париж миналия месец той прибра 12 милиона долара, съобщава Puck.

Jay-Z, който основава Roc Nation през 2008 г., и комисарят на NFL Роджър Гудел удължиха договора си през 2024 г. за още пет години. Партньорството им, започнало през 2019 г., предвижда Roc Nation да подобрява изживяването на феновете по време на мачовете на живо и да ръководи инициативи за социална справедливост.

Редактор: Стела Христова
Източник: nypost.com    
Jay-Z Супербоул Шоу на полувремето Roc Nation НФЛ рап Лос Анджелис
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