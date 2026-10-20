Зеленски проведе ключови разговори с пратеници на Тръмп в Осло

У краинският президент Володимир Зеленски проведе ключови разговори в Осло със специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, зет на Доналд Тръмп. Срещата се състоя в момент на безпрецедентно напрежение между Киев и Вашингтон, породено от промени в американската политика и остри критики от страна на Тръмп.

Разговорите се провеждат в сложен геополитически контекст, в който бившият и потенциално бъдещ американски президент Доналд Тръмп отправи остри критики към Зеленски заради украинските удари по руската петролна инфраструктура, съобщава 24 Часа. Едновременно с това, според информация на БГНЕС, Тръмп е блокирал въвеждането на нови санкции срещу Русия и е сключил сделка с Москва за доставка на дизелово гориво, което засили опасенията в Киев и Европа, че Белият дом променя курса си в полза на Москва.

Arrived in Norway with my team. Important meetings are scheduled: a trilateral with Jonas Gahr Støre and Alex Stubb, a bilateral with Steve Witkoff, and a meeting of all four of us. I will also have an audience with King Haakon VIII of Norway and a meeting with the Storting. We are maintaining all contacts that can help bring peace. We will also discuss strengthening our air defense and joint production. I am grateful to everyone who supports Ukraine and a dignified path to peace. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 20, 2026

Дипломатически сондаж в търсене на гаранции

Специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф, който е и бизнес партньор на Тръмп, пристигна в Осло, като пристигането му беше отразено от норвежката радиотелевизионна компания НРК. Според норвежкото правителство, цитирано от Франс прес, целта на разговорите е да се даде нов тласък на дипломатическите усилия между двете страни. След срещата Зеленски подчерта ключовата роля на Вашингтон. „Много неща зависят от Америка“, заяви той, като добави, че Украйна е готова да работи „конструктивно“ и „честно“ и очаква същия подход от всички свои партньори, „както от европейците, така и, разбира се, от американската страна“.

Украинският президент изрази надежда, че Доналд Тръмп ще „промени решенията си“, като в по-ранно интервю за американската телевизия Ен Би Си определи евентуална официална подкрепа на Вашингтон за Русия като „историческа грешка“. В същото време Зеленски изрази благодарност за възобновяването на обмена на разузнавателна информация след временно прекъсване, което е оставило Украйна уязвима за руски ракетни атаки.

Зеленски проведе разговор със специалните пратеници на САЩ Уиткоф и Къшнър

Военният фон: размяна на енергийни удари

Дипломатическите усилия се развиват на фона на ожесточена ескалация на бойното поле, характеризираща се с взаимни удари по енергийни обекти. Според информация, цитирана от АФП, Москва е оставила „десетки хиляди“ души без електричество в няколко региона след своите атаки, при които има и трима загинали. Зеленски обвини Москва, че е нарушила обявеното от Тръмп „енергийно примирие“ 76 пъти и предупреди, че Русия планира да лиши украинците от отопление и електричество преди настъпването на зимата.

В отговор, Киев извърши най-мащабната си атака с дронове срещу Санкт Петербург от началото на войната. По данни на Москва, при атаката е избухнал пожар в петролна рафинерия в родния град на Владимир Путин, като е загинал един човек. Тази размяна на удари подчертава критичната нужда на Украйна от модерни системи за противовъздушна отбрана, като Зеленски е обсъдил доставките на американски системи „Пейтриът“ по време на срещата си с Уиткоф и Къшнър.

Преговори за Украйна: Уиткоф заминава за Норвегия, след това ще се срещне с Путин

Бъдещето на американската подкрепа

Срещата в Осло е ясен сигнал, че Киев се опитва да разбере и повлияе на бъдещата американска политика, особено в случай на завръщане на Доналд Тръмп в Белия дом. Досегашните усилия на САЩ за прекратяване на войната не са довели до пробив, а в миналото Тръмп е изразявал недоволство както от Зеленски, така и от руския президент Владимир Путин заради липсата на напредък. Разговорите с близки до Тръмп фигури като Уиткоф и Къшнър представляват важен опит за запазване на жизненоважната американска подкрепа в условия на нарастваща несигурност.