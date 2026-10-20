„Искате ли работа при Тръмп?“: Калкулатор изчисли след колко дни ще ви уволни

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К ати Захария изкара пет дни като прессекретар на Белия дом на Доналд Тръмп, което, нека бъдем честни, едва стига, за да разбереш най-бързия маршрут до тоалетната или дори да научиш имената на всичките си колеги.

(Във видеото: Кейти Захария напусна поста говорител на Белия дом седмица след назначението си)

Нейното внезапно напускане в петък и абсурдният начин, по който други служители на Белия дом са влизали и излизали от орбитата на президента, водят до много прост въпрос: какви са шансовете да бъдеш назначен от Доналд Тръмп и, което е по-забавно, колко дълго може да се очаква да останеш на работа при него?

Синтезирахме статистически данни и факти (има наистина солиден обем от информация за разглеждане) и създадохме един крайно ненаучен калкулатор, който работи като прогноза за вашата потенциална свобода на действие, ако участвате в това президентство, пишат от Newsweek.

Според Института Брукингс 56 процента от висшите позиции в Белия дом са претърпели ротация до 30 септември 2026 г. По време на първата администрация на Тръмп тази цифра достигна 92 процента. Тези числа включват оставки, повишения и уволнения, така че те не могат да ни кажат индивидуалната ви вероятност да бъдете уволнени, но показват, че всеки, който приема позиция в Белия дом, трябва да помисли за преговори по обезщетението при напускане, преди да си избере място за паркиране.

В името на обществената услуга ето едно напълно ненаучно ръководство за заетост, базирано на шест характеристики, които могат да помогнат за определяне на вашата професионална продължителност на живота при Тръмп. Нашите констатации са извлечени от подбрани реални служители, а не от представителни демографски средни стойности. Така че полученият „съвет“ трябва да се третира с точно толкова сериозност, колкото заслужава, пишат от Newsweek.

Колко дълго бихте оцелели, работейки за Тръмп?

Въведете вашата възраст, пол, ръст, професионален опит и предполагаема длъжност в Белия дом, за да откриете очакваната си трудова продължителност на живота. Резултатите се основават на реални напускания от администрацията на Тръмп и щедра доза статистическа безотговорност.

За забавление само. Този калкулатор се основава свободно на мандатите на подбрани реални служители в Белия дом, а не на представителни данни, и не предсказва нищо за сигурността на работното място на когото и да било. Мандатите се брои в календарни дни, включително първия и последния ден.

За тези, които предпочитат да разберат науката (или липсата на такава) зад своя професионален изход, ето как изглеждат разбивките на числата.

1. Пол: Една жена изкара 5 дни. Един мъж изкара 11.

Петдневният мандат на Захария е особено впечатляващ в сравнение с този на Антъни Скарамучи, който успя да издържи 11 дни като директор по комуникациите на Белия дом през 2017 г., или Майкъл Флин, който изкара 25 дни, ако се брои както първият, така и последният му ден като съветник по националната сигурност.

Междувременно Сали Йейтс оцеля едва 11 календарни дни като изпълняващ длъжността главен прокурор, преди Тръмп да я уволни, защото отказа да защити неговата забрана за пътуване.

Няма статистическа основа за заключението, че жените са по-склонни да бъдат уволнени от мъжете, но тези примери показват, че президентът практикува внезапно прекратяване на кариерата, без да прави разлика между половете.

2. Възраст: Милениали, 226 дни. Поколение X, 11 дни.

Помислете за Скарамучи, който беше на 53 години, когато започна изключително кратката си кариера в Белия дом, и Хоуп Хикс, която беше на 28 години, когато Тръмп встъпи в длъжност през януари 2017 г.

Скарамучи изкара 11 дни като директор по комуникациите. Хикс, назначена на тази длъжност по-късно същата година, служи от 16 август 2017 г. до 29 март 2018 г. - 226 календарни дни, като се брои както първият, така и последният ѝ ден.

Това дава на Хикс 215 дни предимство, въпреки че би било преждевременно да се заключи, че младостта дава имунитет срещу президентското недоволство. Хикс също така се радваше на дългогодишни отношения с Тръмп, докато Скарамучи прекара част от краткото си управление в оронване престижа на колегите си в едно грандиозно нецензурно интервю.

И все пак, за милениалите, загрижени за своите перспективи за заетост, сравнението предлага насърчителен урок. Опитът е надценен, при условие че имате правилния шеф.

3. Височина: Нула дни статистически доказано предимство.

Тръмп отдавна проявява интерес към външния вид, което повдига важен и напълно фриволен въпрос. По-трудно ли е да бъдат уволнени по-високите служители?

За съжаление федералното правителство не поддържа публично достъпна база данни за ръста на персонала в Белия дом заедно с датите на тяхното уволнение, което е жалък пропуск за администрация, толкова заинтересована от физическото представяне на своя персонал.

Без проверени измервания не можем да установим дали съветник с ръст 193 см се радва на по-голяма сигурност на работното място от своя колега с ръст 173 см, или пък дали президентът предпочита да уволнява хора, които буквално може да гледа отвисоко.

Можем обаче да предложим една предварителна констатация - понастоящем няма доказана връзка между височината и оцеляването в администрация на Тръмп.

4. Професионален опит: Уол Стрийт, 11 дни. Политика, 189 дни. Военни, 101 дни.

Ако професионалният опит беше надежден индикатор за сигурност на работното място, Райнс Прибъс щеше да бъде практически безсмъртен.

Бившият председател на Националния комитет на Републиканската партия беше прекарал години в лавиране в политиката на Републиканската партия, преди да стане първият началник на щаба на Белия дом на Тръмп. Той издържа 189 дни.

Скарамучи, финансист с дългогодишен опит на Уол Стрийт, успя да постигне споменатите 11 дни.

А Майк Уолц, бивш Зелена барета и републикански конгресмен, оцеля 101 дни като съветник по националната сигурност от втория мандат на Тръмп, преди да бъде отстранен от поста след скандала с груповия чат в Signal.

Трябва също да отбележим, че Уолц беше номиниран за друга роля в администрацията, докато Прибъс и Скарамучи загубиха работата си напълно.

И все пак данните показват, че уменията, необходими за успех в политиката, финансите или военното дело, не се превръщат непременно в способност за оцеляване при оценка на изпълнението, извършена от Тръмп.

5. Длъжност: Прессекретар, 5 дни. Съветник по националната сигурност, 25 дни. Началник на щаба, 189 дни.

Тук най-сетне се сблъскваме с променлива, която изглежда има значение.

Захария изкара пет дни като прессекретар. Скарамучи оцеля 11 като директор по комуникациите. Флин служи 25 календарни дни като съветник по националната сигурност, от 20 януари до 13 февруари 2017 г. Прибъс успя да изкара 189 дни като началник на щаба.

Имало е значително по-дълго служещи обитатели на всички тези длъжности, но очевидният урок е, че колкото по-близо ви доведат вашите отговорности до обяснението или защитата на решенията на Тръмп, толкова по-вероятно е да се окажете в ситуация да обяснявате собственото си напускане.

От друга страна, опитът на Уолц усложнява картината. След скандала със Signal Тръмп го номинира за посланик в Организацията на обединените нации.

Очевидно в администрацията на Тръмп дори понижението в длъжност може да дойде с дипломатически привилегии.

6. Лоялност: От 5 до 226 дни.

Втората администрация на Тръмп направи лоялността централен фактор при назначаването. Изследователите от Брукингс документират значително по-ниска ранна ротация във втората му администрация, отколкото в първата му, макар че само лоялността не може да обясни разликата.

Но лоялността, както Захария откри, не е неограничен трудов договор.

Нейният първи и единствен брифинг в Белия дом продължи приблизително 14 минути, по време на които тя похвали президента и неговите постижения. До петък тя беше аут.

Скарамучи също беше ентусиазиран защитник на Тръмп и изкара малко над 10 дни.

Хикс, друг верен поддръжник на Тръмп, изкара 226 календарни дни в първия си престой като директор на комуникациите и впоследствие се върна в администрацията.

Няма научно установено съотношение между президентските комплименти и дните на заетост, въпреки че човек може да предположи, че достатъчно амбициозен икономист би могъл да осигури федерално финансиране за изследването му.

Вашата крайна професионална прогноза

И така, какво научихме?

Да си млад може да ти помогне в роля в администрацията на Тръмп, въпреки че да си стар не е непременно пречка. Да си мъж не предлага гаранция, а да си жена със сигурност още по-малко. Военният опит, авторитетът от Уол Стрийт и десетилетията в републиканската политика имат ограничена защитна стойност. Височината остава интригуващ, но недоказан фактор.

Единствената постоянна констатация е, че решенията на Тръмп за заетост са трудни за предвиждане, което е любопитна характеристика в администрация, която цени лоялността над всичко друго.

Честно казано, Тръмп е подобрил постиженията си по задържане на кадри във втория си мандат, което предполага, че дори най-ентусиазираният американски практикуващ телевизионни уволнения може да е открил предимствата на това да задържи служителите си наоколо, пише Newsweek.

Но за бъдещите кандидати най-безопасният подход остава непроменен: преговаряйте за обезщетението си преди заплатата и ако стигнете до петък, поздравления. Вие сте служител на седмицата.