Свят

„Искате ли работа при Тръмп?“: Калкулатор изчисли след колко дни ще ви уволни

От 5 дни за прессекретаря до 226 дни за лоялните – нов ненаучен анализ разкрива има ли значение колко сте високи, млади или опитни, за да оцелеете в екипа на американския президент

20 октомври 2026, 16:36
Кристина Апългейт разкри, че диагнозата ѝ за множествена склероза е била сгрешена

Кристина Апългейт разкри, че диагнозата ѝ за множествена склероза е била сгрешена
Милано отвръща на удара: Правителството разполага 500 войници след дни на младежки бунтове

Милано отвръща на удара: Правителството разполага 500 войници след дни на младежки бунтове
Потъна корабът ABLE, ударен от дрон в българската изключителна икономическа зона

Потъна корабът ABLE, ударен от дрон в българската изключителна икономическа зона
Революцията на Макрон се обърна срещу него: Франция потъва в криза

Революцията на Макрон се обърна срещу него: Франция потъва в криза
Париж гори, а те пият вино и тичат за здраве: Кадри с невъзмутими парижани взривиха мрежата

Париж гори, а те пият вино и тичат за здраве: Кадри с невъзмутими парижани взривиха мрежата
Франция на ръба на катастрофа: Има ли изход от задълбочаващата се криза

Франция на ръба на катастрофа: Има ли изход от задълбочаващата се криза
Париж под полицейски час след нощ на погроми, щетите са за стотици милиони евро

Париж под полицейски час след нощ на погроми, щетите са за стотици милиони евро
Високи цени, жилищна криза и недоволство от властта: Вълна от протести обхвана Европа

Високи цени, жилищна криза и недоволство от властта: Вълна от протести обхвана Европа

К ати Захария изкара пет дни като прессекретар на Белия дом на Доналд Тръмп, което, нека бъдем честни, едва стига, за да разбереш най-бързия маршрут до тоалетната или дори да научиш имената на всичките си колеги.

(Във видеото: Кейти Захария напусна поста говорител на Белия дом седмица след назначението си)

Нейното внезапно напускане в петък и абсурдният начин, по който други служители на Белия дом са влизали и излизали от орбитата на президента, водят до много прост въпрос: какви са шансовете да бъдеш назначен от Доналд Тръмп и, което е по-забавно, колко дълго може да се очаква да останеш на работа при него?

Синтезирахме статистически данни и факти (има наистина солиден обем от информация за разглеждане) и създадохме един крайно ненаучен калкулатор, който работи като прогноза за вашата потенциална свобода на действие, ако участвате в това президентство, пишат от Newsweek.

Според Института Брукингс 56 процента от висшите позиции в Белия дом са претърпели ротация до 30 септември 2026 г. По време на първата администрация на Тръмп тази цифра достигна 92 процента. Тези числа включват оставки, повишения и уволнения, така че те не могат да ни кажат индивидуалната ви вероятност да бъдете уволнени, но показват, че всеки, който приема позиция в Белия дом, трябва да помисли за преговори по обезщетението при напускане, преди да си избере място за паркиране.

В името на обществената услуга ето едно напълно ненаучно ръководство за заетост, базирано на шест характеристики, които могат да помогнат за определяне на вашата професионална продължителност на живота при Тръмп. Нашите констатации са извлечени от подбрани реални служители, а не от представителни демографски средни стойности. Така че полученият „съвет“ трябва да се третира с точно толкова сериозност, колкото заслужава, пишат от Newsweek.

Колко дълго бихте оцелели, работейки за Тръмп?

Въведете вашата възраст, пол, ръст, професионален опит и предполагаема длъжност в Белия дом, за да откриете очакваната си трудова продължителност на живота. Резултатите се основават на реални напускания от администрацията на Тръмп и щедра доза статистическа безотговорност.

За забавление само. Този калкулатор се основава свободно на мандатите на подбрани реални служители в Белия дом, а не на представителни данни, и не предсказва нищо за сигурността на работното място на когото и да било. Мандатите се брои в календарни дни, включително първия и последния ден.

За тези, които предпочитат да разберат науката (или липсата на такава) зад своя професионален изход, ето как изглеждат разбивките на числата.

1. Пол: Една жена изкара 5 дни. Един мъж изкара 11.

Петдневният мандат на Захария е особено впечатляващ в сравнение с този на Антъни Скарамучи, който успя да издържи 11 дни като директор по комуникациите на Белия дом през 2017 г., или Майкъл Флин, който изкара 25 дни, ако се брои както първият, така и последният му ден като съветник по националната сигурност.

Междувременно Сали Йейтс оцеля едва 11 календарни дни като изпълняващ длъжността главен прокурор, преди Тръмп да я уволни, защото отказа да защити неговата забрана за пътуване.

Няма статистическа основа за заключението, че жените са по-склонни да бъдат уволнени от мъжете, но тези примери показват, че президентът практикува внезапно прекратяване на кариерата, без да прави разлика между половете.

2. Възраст: Милениали, 226 дни. Поколение X, 11 дни.

Помислете за Скарамучи, който беше на 53 години, когато започна изключително кратката си кариера в Белия дом, и Хоуп Хикс, която беше на 28 години, когато Тръмп встъпи в длъжност през януари 2017 г.

Скарамучи изкара 11 дни като директор по комуникациите. Хикс, назначена на тази длъжност по-късно същата година, служи от 16 август 2017 г. до 29 март 2018 г. - 226 календарни дни, като се брои както първият, така и последният ѝ ден.

Това дава на Хикс 215 дни предимство, въпреки че би било преждевременно да се заключи, че младостта дава имунитет срещу президентското недоволство. Хикс също така се радваше на дългогодишни отношения с Тръмп, докато Скарамучи прекара част от краткото си управление в оронване престижа на колегите си в едно грандиозно нецензурно интервю.

И все пак, за милениалите, загрижени за своите перспективи за заетост, сравнението предлага насърчителен урок. Опитът е надценен, при условие че имате правилния шеф.

3. Височина: Нула дни статистически доказано предимство.

Тръмп отдавна проявява интерес към външния вид, което повдига важен и напълно фриволен въпрос. По-трудно ли е да бъдат уволнени по-високите служители?

За съжаление федералното правителство не поддържа публично достъпна база данни за ръста на персонала в Белия дом заедно с датите на тяхното уволнение, което е жалък пропуск за администрация, толкова заинтересована от физическото представяне на своя персонал.

Без проверени измервания не можем да установим дали съветник с ръст 193 см се радва на по-голяма сигурност на работното място от своя колега с ръст 173 см, или пък дали президентът предпочита да уволнява хора, които буквално може да гледа отвисоко.

Можем обаче да предложим една предварителна констатация - понастоящем няма доказана връзка между височината и оцеляването в администрация на Тръмп.

4. Професионален опит: Уол Стрийт, 11 дни. Политика, 189 дни. Военни, 101 дни.

Ако професионалният опит беше надежден индикатор за сигурност на работното място, Райнс Прибъс щеше да бъде практически безсмъртен.

Бившият председател на Националния комитет на Републиканската партия беше прекарал години в лавиране в политиката на Републиканската партия, преди да стане първият началник на щаба на Белия дом на Тръмп. Той издържа 189 дни.

Скарамучи, финансист с дългогодишен опит на Уол Стрийт, успя да постигне споменатите 11 дни.

А Майк Уолц, бивш Зелена барета и републикански конгресмен, оцеля 101 дни като съветник по националната сигурност от втория мандат на Тръмп, преди да бъде отстранен от поста след скандала с груповия чат в Signal.

Трябва също да отбележим, че Уолц беше номиниран за друга роля в администрацията, докато Прибъс и Скарамучи загубиха работата си напълно.

И все пак данните показват, че уменията, необходими за успех в политиката, финансите или военното дело, не се превръщат непременно в способност за оцеляване при оценка на изпълнението, извършена от Тръмп.

5. Длъжност: Прессекретар, 5 дни. Съветник по националната сигурност, 25 дни. Началник на щаба, 189 дни.

Тук най-сетне се сблъскваме с променлива, която изглежда има значение.

Захария изкара пет дни като прессекретар. Скарамучи оцеля 11 като директор по комуникациите. Флин служи 25 календарни дни като съветник по националната сигурност, от 20 януари до 13 февруари 2017 г. Прибъс успя да изкара 189 дни като началник на щаба.

Имало е значително по-дълго служещи обитатели на всички тези длъжности, но очевидният урок е, че колкото по-близо ви доведат вашите отговорности до обяснението или защитата на решенията на Тръмп, толкова по-вероятно е да се окажете в ситуация да обяснявате собственото си напускане.

От друга страна, опитът на Уолц усложнява картината. След скандала със Signal Тръмп го номинира за посланик в Организацията на обединените нации.

Очевидно в администрацията на Тръмп дори понижението в длъжност може да дойде с дипломатически привилегии.

6. Лоялност: От 5 до 226 дни.

Втората администрация на Тръмп направи лоялността централен фактор при назначаването. Изследователите от Брукингс документират значително по-ниска ранна ротация във втората му администрация, отколкото в първата му, макар че само лоялността не може да обясни разликата.

Но лоялността, както Захария откри, не е неограничен трудов договор.

Нейният първи и единствен брифинг в Белия дом продължи приблизително 14 минути, по време на които тя похвали президента и неговите постижения. До петък тя беше аут.

Скарамучи също беше ентусиазиран защитник на Тръмп и изкара малко над 10 дни.

Хикс, друг верен поддръжник на Тръмп, изкара 226 календарни дни в първия си престой като директор на комуникациите и впоследствие се върна в администрацията.

Няма научно установено съотношение между президентските комплименти и дните на заетост, въпреки че човек може да предположи, че достатъчно амбициозен икономист би могъл да осигури федерално финансиране за изследването му.

Вашата крайна професионална прогноза

И така, какво научихме?

Да си млад може да ти помогне в роля в администрацията на Тръмп, въпреки че да си стар не е непременно пречка. Да си мъж не предлага гаранция, а да си жена със сигурност още по-малко. Военният опит, авторитетът от Уол Стрийт и десетилетията в републиканската политика имат ограничена защитна стойност. Височината остава интригуващ, но недоказан фактор.

Единствената постоянна констатация е, че решенията на Тръмп за заетост са трудни за предвиждане, което е любопитна характеристика в администрация, която цени лоялността над всичко друго.

Честно казано, Тръмп е подобрил постиженията си по задържане на кадри във втория си мандат, което предполага, че дори най-ентусиазираният американски практикуващ телевизионни уволнения може да е открил предимствата на това да задържи служителите си наоколо, пише Newsweek.

Но за бъдещите кандидати най-безопасният подход остава непроменен: преговаряйте за обезщетението си преди заплатата и ако стигнете до петък, поздравления. Вие сте служител на седмицата.

Новият прессекретар на Белия дом Кейти Захария - от телевизионния екран до „бруталния“ и изпълнен с гафове дебют
24 снимки
Кейти Захария
Кейти Захария
Кейти Захария
Кейти Захария
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Флекс частично отряза ръката на мъж, вдигнаха медицински хеликоптер

Флекс частично отряза ръката на мъж, вдигнаха медицински хеликоптер

Нова трагедия във фамилия Кенеди: Почина 42-годишната внучка на Боби Кенеди

Нова трагедия във фамилия Кенеди: Почина 42-годишната внучка на Боби Кенеди

Икономиката се крепи на заплатите ни и парите от ЕС

Икономиката се крепи на заплатите ни и парите от ЕС

Вучич: Световна война ще започне – ще бъде чудо, ако не започне

Вучич: Световна война ще започне – ще бъде чудо, ако не започне

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
11 породи кучета, известни със своята безгранична преданост

11 породи кучета, известни със своята безгранична преданост

dogsandcats.bg
1200 арестувани, горящи сгради, и 150 ранени полицаи: Протестите във Франция прераснаха в погроми
Ексклузивно

1200 арестувани, горящи сгради, и 150 ранени полицаи: Протестите във Франция прераснаха в погроми

Преди 2 дни
Румъния: Свалените над Черно море дронове са ударни Geran с реактивно задвижване
Ексклузивно

Румъния: Свалените над Черно море дронове са ударни Geran с реактивно задвижване

Преди 2 дни
<p>Имен ден днес празнуват всички, които носят "златни" имена</p>
Ексклузивно

Имен ден днес празнуват всички, които носят "златни" имена

Преди 2 дни
Времето се обръща: Без валежи в неделя, слънце през новата седмица
Ексклузивно

Времето се обръща: Без валежи в неделя, слънце през новата седмица

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Бюджет 2026 оцеля в Конституционния съд, но „заплатите като на депутат“ за магистратите падат

Бюджет 2026 оцеля в Конституционния съд, но „заплатите като на депутат“ за магистратите падат

България Преди 33 минути

Конституционният съд отмени обвързването на заплатите на съдии и прокурори с 60% от депутатската и промените в изчисляването на трудовия стаж

Jay-Z ще бъде звездата на Super Bowl Halftime Show 2027

Jay-Z ще бъде звездата на Super Bowl Halftime Show 2027

Любопитно Преди 1 час

Музикалният магнат Jay-Z лично е избрал себе си за изпълнител на полувремето на Super Bowl 2027 в Лос Анджелис. Бруклинската рап икона е предпочетен пред имена като Justin Bieber и Miley Cyrus за грандиозното спортно и музикално събитие

.

Кендъл Дженър наруши мълчанието си след скандалния дебют на Кайли във Victoria's Secret

Любопитно Преди 2 часа

Топмоделът Кендъл Дженър пропусна бляскавото шоу, на което сестра ѝ носеше легендарния сутиен Fantasy Bra за 50 милиона долара

Почина филмовата звезда Ричард Рийли

Почина филмовата звезда Ричард Рийли

Свят Преди 2 часа

Причината за смъртта му не е оповестена

<p>Ще запази ли Нетаняху властта?</p>

Война, корупционен процес и политическа криза: Израел отново гласува

Свят Преди 2 часа

На 27 октомври израелците гласуват на шестите избори от 2019 г. насам. Ето как функционира избирателната система и кои хора остават извън нея

Spotify

Голямото разчистване в Spotify: Защо 50 милиона AI песни изчезнаха от плейлистите ви

Свят Преди 2 часа

Компанията е идентифицирала „музикалния шум“, като е анализирала кои песни слушателите най-често пропускат и игнорират. Целта на тази чистка е да се върне човешкият фактор и да се даде предимство на музиката, създадена от истински артисти.

Стоянов: Нямам идея какви са останките и за какво става въпрос

Стоянов: Нямам идея какви са останките и за какво става въпрос

България Преди 2 часа

Министърът на отбраната: Информацията, която трябва да излезе, трябва да бъде от Военната прокуратура

Осъдиха двойката, снимала мъчения над животни

Осъдиха двойката, снимала мъчения над животни

България Преди 3 часа

Вачкова получи две години затвор и глоба от 1100 евро, а Аврамов беше осъден на две години и четири месеца и също глоба от 1100 евро

Радев е категоричен - България няма да участва в новия заем за Украйна

Радев е категоричен - България няма да участва в новия заем за Украйна

България Преди 3 часа

Той обвини войната, безконтролната миграция, провалената интеграция и „Зелената сделка“ за протестите в Европа

Да прехвърля ли втората си пенсия в НОИ? Какво печелите, какво губите и какво остава за наследниците

Да прехвърля ли втората си пенсия в НОИ? Какво печелите, какво губите и какво остава за наследниците

Парите ни Преди 3 часа

Ваня Григорова призовава хората да изтеглят парите си от частните фондове, а фондовете отговарят, че така спестяванията се подаряват на държавата

Президент на Съединените американски щати Доналд Тръмп

Forbes: Голф империята на Тръмп е данъчно убежище за милиарди долари

Свят Преди 3 часа

Сделки за опазване на природата могат да му осигурят данъчни облекчения за стотици милиони долари, докато той запазва контрола върху имотите си

Известни сиамски близнаци починаха, след като единият от тях получи инфаркт

Известни сиамски близнаци починаха, след като единият от тях получи инфаркт

Свят Преди 3 часа

27-годишните братя, които вдъхновяваха над 60 000 последователи с позитивизма си, не успяха да преборят здравословните си проблеми. „Увреждането не е пречка да бъдеш щастлив“, гласеше последното им послание

Газа

Напрежение в Газа: Най-малко четирима палестинци убити при израелски удари на фона на крехко примирие

Свят Преди 3 часа

Тел Авив обвинява „Хамас“ в превъоръжаване, докато палестинската групировка отрича и вини Израел за подкопаване на мира.

Зеленски проведе ключови разговори с пратеници на Тръмп в Осло

Зеленски проведе ключови разговори с пратеници на Тръмп в Осло

Свят Преди 3 часа

Срещата се състоя в момент на безпрецедентно напрежение между Киев и Вашингтон, породено от промени в американската политика и остри критики от страна на Тръмп

Уникално: На Марс и Луната могат да се садят домати

Япония изстреля историческа мисия до луната на Марс

Свят Преди 3 часа

Япония изстреля амбициозна мисия до Фобос за събиране на първите проби от марсианска луна. Целта на сондата Martian Moons eXploration (MMX) е да върне материал на Земята до 2031 г.

Лондон изпраща изтребители в Саудитска Арабия

Лондон изпраща изтребители в Саудитска Арабия

Свят Преди 3 часа

Великобритания разполага изтребители Typhoon в Саудитска Арабия за отбранителни мисии. Целта е защита на саудитското въздушно пространство от атаки с дронове и ракети от бунтовниците хути

Всичко от днес

От мрежата

Max & Mila's World – какво предлага новият бранд на Lidl за четириногия ни приятел?

dogsandcats.bg

Мога ли да заразя котката ми с настинка

dogsandcats.bg
1

Новият епизод на The Voice Cast носи името: „НЕлюбовен подкаст“ със специален гост Тино

sinoptik.bg
1

Рентген помага на спасителите на животни

sinoptik.bg

Дакота Джонсън и MGK се сближават тайно: Ето какво ги привлича един към друг

Edna.bg

Холивуд скърби: Почина Ричард Рийл, незабравимият Том Смайковски от „Офис треска“

Edna.bg

Глобален срив в Google Cloud засегна Revolut, банки и държавни услуги

Nova.bg

Две български безпилотни системи вече наблюдават Черно море, подготвя се трета

Nova.bg