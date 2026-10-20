Париж под полицейски час след нощ на погроми, щетите са за стотици милиони евро

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В Париж и редица други френски градове е въведен нощен полицейски час и са ограничени събиранията след уикенд на безредици и грабежи.

По данни на властите са арестувани над 2500 души, около 1000 полицаи са ранени, а щетите за над 2000 търговски обекта се оценяват на стотици милиони евро.

Правителството обеща средства за възстановяване и подпомагане на засегнатите бизнеси, а полицията анализира видеозаписи за установяване на предполагаемите организатори.

Франция въвежда полицейски час в размирните райони

Френските власти въведоха нощен полицейски час в части от централната част на Париж и в други градове след уикенд, белязан от безредици и грабежи в цялата страна, предаде BBC .

Полицията в Париж съобщи, че от 23:00 до 06:00 ч. местно време ще бъде в сила полицейски час на площад „Републик“, където през уикенда се събраха протестиращи, както и в търговския район „Ле Ал“.

В няколко други части на центъра на града е въведена и забрана за неразрешени събирания.

Частични ограничения, които предвиждат различни забрани за придвижването на младежи и за провеждането на събирания, бяха обявени и в градове като Марсилия, Бордо, Ница и Лион на юг, както и в Лил и други населени места на север.

По-рано вътрешният министър Лоран Нунес, който беше остро критикуван от опозиционни политици заради недостатъчната подготовка на властите за безредиците, призна, че полицията е „загубила контрол“ в някои градове. Президентът Еманюел Макрон отхвърли подадената от Нунес оставка.

Протестите започнаха миналия месец със студентски искания за подобряване на условията в училищата, но впоследствие се разраснаха и обхванаха по-широк кръг от проблеми. През този уикенд в демонстрациите се включиха и синдикати, както и различни протестни групи, което увеличи броя на участниците.

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По данни на властите са арестувани над 2500 души. Според френската информационна агенция АФП един от демонстрантите е загубил ръката си при взрив на полицейска граната за разпръскване на тълпи. Около 1000 полицаи са били ранени.

След кризисно заседание в понеделник премиерът заяви, че на местните кметове се предоставят правомощия да въвеждат полицейски час „там, където е необходимо“, без да уточнява в кои градове ще бъде приложена мярката.

Премиерът Себастиен Льокорню, който не изключи въвеждането на извънредно положение в страната, заяви, че правителството ще отпусне средства за възстановяване на засегнатите райони след нанесените щети. По думите му разходите ще бъдат възстановени от виновните за насилието.

„Ще бъде приет закон, който да гарантира, че хората, нанесли щети на имущество, ще трябва да платят за тях“, заяви Льокорню.

Той обяви и частична схема за подпомагане при безработица за хората, които не са могли да работят заради безредиците и грабежите.

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Междувременно Нунес съобщи, че 200 разследващи анализират записи от камерите за видеонаблюдение, за да се опитат да установят самоличността на предполагаемите организатори на безредиците.

В неделя той се опита да подаде оставка, но Макрон я отхвърли „предвид необходимостта от непрекъснато ръководство на органите на реда“, съобщи Елисейският дворец.

В изявлението се посочва, че Нунес трябва да бъде откровен по отношение на това, което Макрон определи като „пропуски в разузнавателната информация и в предвиждането на събитията“.

Над 2000 магазина и други предприятия са пряко засегнати от насилието през уикенда, заяви ръководителят на френските търговско-промишлени камари (CCI).

Председателят на организацията Ален Ди Крешенцо заяви пред френската телевизия RTL, че щетите от безредиците се оценяват на „стотици милиони евро“.

BBC News - Curfew imposed in parts of central Paris and other cities after rioting across France https://t.co/cWhP9MrE9s — Mathew Ogunjinrin (@MOgunjinrin) October 20, 2026

Жан-Люк Шовен, председател на марсилския клон на CCI, заяви пред Би Би Си, че много от собствениците на магазини в града са в „дълбоко отчаяние“ и се страхуват, че няма да успеят да оцелеят финансово.

Откраднати стоки се предлагат за продажба в някои онлайн платформи, съобщиха двама френски министри. Говорител на Vinted заяви, че продажбата или предлагането на откраднати вещи е „строго забранено“.

„От този уикенд нашите екипи предприеха незабавни действия за установяване и премахване на обяви, свързани с грабежите, и засилихме наблюдението на подозрителни обяви“, се казва в изявлението.

Около 550 000 демонстранти излязоха по улиците през уикенда на протести срещу покачващите се цени на горивата, поскъпването на живота и влошаващото се качество на обществените услуги, включително образованието.

Групи от участници в безредиците, някои облечени в черно и с маски и качулки, бяха забелязани да палят автомобили и сгради и да разграбват търговски обекти в Париж, Марсилия и други големи и малки градове.

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В централния град Лимож богато украсеното кметство от XIX век беше опустошено от пожар, подпален от участници в безредиците в събота. Когато пламъците обхванаха сградата, часовниковата кула и покривът се срутиха.

Посолството на САЩ във Франция издаде предупреждение, в което съветва американските граждани да избягват районите, засегнати от последните демонстрации.

В предупреждението се призовава хората да „бъдат предпазливи“, ако се окажат в близост до големи събирания. Китай и Германия също издадоха подобни предупреждения.

Някои политици обвиниха лявата партия „Непокорна Франция“ в участие в насилието. На по-ранна пресконференция Льокорню заяви, че някои групи „искат да хвърлят страната ни в хаос чак до президентските избори“.

Лидерът на партията Жан-Люк Меланшон, който ще се кандидатира на президентските избори догодина, отговори, като призова френския премиер „да докаже обвинението си“ или „да се извини, да замълчи и да спре да подклажда безредици“.