Радев е категоричен - България няма да участва в новия заем за Украйна

Б ългария няма да участва в новия заем от 70 млрд. за Украйна. Това заяви пред журналисти министър-председателят Румен Радев. По думите му украинският президент Володимир Зеленски е поискал средствата на приключилото в петък заседание на Европейския съвет. Премиерът говори пред журналисти в Твърдица, където участва в церемонията за първа копка на батериен парк за съхранение на електрическа енергия.

Радев каза, че през миналата година е взето европейско решение за заем от 90 млрд. за Украйна, по който Европа е гарант.

„Как ви се вижда това на фона на всичко, което става в Европа? България няма как да бъде част от тези 70 млрд.“, подчерта той.

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В отговор на въпрос за ситуацията във Франция и Италия и възможните рискове за България министър-председателят посочи различни фактори за недоволството на европейските граждани. Сред тях той открои безконтролната миграция, провалената интеграция, „Зелената сделка“ и свързаните с нея деиндустриализация и загуба на работни места.

Според Радев войната в Украйна също изтощава европейските икономики и води до социално напрежение и политическа нестабилност. По думите му политическият отговор ще става все по-труден, защото благосъстоянието на европейските граждани „изтича в тази война“, вместо да бъдат решавани собствените им проблеми.

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Министър-председателят отново призова за възможно най-скорошно прекратяване на конфликта. Той посочи, че всеки следващ ден от войната в Украйна представлява риск както за мира, така и за благосъстоянието и за социалната и политическата стабилност на Европа.

Радев изрази очакване за повече разум и подчерта необходимостта от използване на средствата на дипломацията. По думите му фронтовата линия е „замръзнала“ от повече от година и изходът от войната няма как да бъде постигнат с военни средства.