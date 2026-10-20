Свят

Почина филмовата звезда Ричард Рийли

Причината за смъртта му не е оповестена

Николай Киров Николай Киров

20 октомври 2026, 15:37
Почина филмовата звезда Ричард Рийли
Източник: Getty Images

А мериканският актьор Ричард Рийли, познат с многобройните си роли в киното и телевизията, сред които образът на Том Смайковски в комедията „Офис треска“, е починал на 78-годишна възраст, съобщи Асошиейтед прес.

От компанията Wright Entertainment Inc. съобщиха, че актьорът е починал на 15 октомври, а причината за смъртта му не е оповестена.

Кариерата на Рийли продължава почти пет десетилетия, през които той се утвърждава като актьор, често изпълняващ роли на авторитетни фигури, но също толкова убедителен и в комедийни образи.

Пътят му към актьорската професия започва в последната година от обучението му в Университета „Нотр Дам“. След като се насочва към театъра, той продължава образованието си в Университета на Минесота, където придобива магистърска степен по изящни изкуства.

Сред филмовите продукции с негово участие са драмата за Американската гражданска война „Слава“, трилърът „Беглецът“, екшънът „Извънредно решение“ и филмът „Черен дъжд“ с Майкъл Дъглас. Той участва и в комедията „Шаферки“, както и във филма на Уди Алън „Сенки и мъгла“.

Една от най-запомнящите се роли на Рийли е тази на Том Смайковски в комедията „Офис треска“ от 1999 г. Героят му е служител в компанията „Инитек“, който се опитва да запази работата си въпреки заплахата от съкращение, като изтъква умението си да общува с хора.

Актьорът има участия и в редица телевизионни сериали, сред които „Западното крило“, както и в три продукции от света на „Стар Трек“ – „Стар Трек: Следващото поколение“ през 1992 г., „Стар Трек: Вояджър“ през 2000 г. и „Стар Трек: Ентърпрайз“ през 2004 г.

Рийли прави своя филмов дебют през 1977 г. с филма Joyride, в който си партнира с Дези Арназ-младши, Ан Локхарт, Робърт Карадайн и Мелани Грифит. Освен в киното и телевизията, той се изявява и на театралната сцена, като има три участия на Бродуей. През 1999 г. играе заедно с Пол Джиамати във възстановената постановка на пиесата The Iceman Cometh.

В интервю за The AV Club Рийли разказва, че първоначално се е заел с театрална дейност, включваща както актьорска игра, така и изграждане на декори. Впоследствие получава предложение за работа като асистент-преподавател, което му позволява да продължи обучението си и да се развива в избраната професия.

През 2017 г. изданието The AV Club отбелязва характерното му екранно присъствие и способността му да се вписва в роли на едри, шумни мъже с мустаци – типажи, за които често е търсен от кастинг режисьорите.

В изявлението си от компанията Wright Entertainment Inc. подчертават не само актьорския талант на Рийли, но и отношението му към хората в професията. По думите им той ще бъде запомнен със своята доброта, отзивчивост и щедрост, особено към младите актьори и начинаещите кинематографисти, които е подкрепял и насърчавал.

Редактор: Николай Киров
Източник:   БТА,     
Ричард Рийли
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Флекс частично отряза ръката на мъж, вдигнаха медицински хеликоптер

Флекс частично отряза ръката на мъж, вдигнаха медицински хеликоптер

Нова трагедия във фамилия Кенеди: Почина 42-годишната внучка на Боби Кенеди

Нова трагедия във фамилия Кенеди: Почина 42-годишната внучка на Боби Кенеди

Икономиката се крепи на заплатите ни и парите от ЕС

Икономиката се крепи на заплатите ни и парите от ЕС

Вучич: Световна война ще започне – ще бъде чудо, ако не започне

Вучич: Световна война ще започне – ще бъде чудо, ако не започне

Ормуз, Баб ел-Мандеб, Черно море и Тайванският проток: Морските пътища като Ахилесова пета на световната икономика

Ормуз, Баб ел-Мандеб, Черно море и Тайванският проток: Морските пътища като Ахилесова пета на световната икономика

biss.bg
GAC вече е в България, започва с 4 модела, цените им са ясни

GAC вече е в България, започва с 4 модела, цените им са ясни

carmarket.bg
1200 арестувани, горящи сгради, и 150 ранени полицаи: Протестите във Франция прераснаха в погроми
Ексклузивно

1200 арестувани, горящи сгради, и 150 ранени полицаи: Протестите във Франция прераснаха в погроми

Преди 2 дни
Румъния: Свалените над Черно море дронове са ударни Geran с реактивно задвижване
Ексклузивно

Румъния: Свалените над Черно море дронове са ударни Geran с реактивно задвижване

Преди 2 дни
<p>Имен ден днес празнуват всички, които носят "златни" имена</p>
Ексклузивно

Имен ден днес празнуват всички, които носят "златни" имена

Преди 2 дни
Времето се обръща: Без валежи в неделя, слънце през новата седмица
Ексклузивно

Времето се обръща: Без валежи в неделя, слънце през новата седмица

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Бюджет 2026 оцеля в Конституционния съд, но „заплатите като на депутат“ за магистратите падат

Бюджет 2026 оцеля в Конституционния съд, но „заплатите като на депутат“ за магистратите падат

България Преди 33 минути

Конституционният съд отмени обвързването на заплатите на съдии и прокурори с 60% от депутатската и промените в изчисляването на трудовия стаж

Уилям и Хари

Принц Хари с откровения за принц Уилям: Някои хора не искат да се помирим

Любопитно Преди 1 час

Принц Хари направи нови откровения за отношенията с брат си принц Уилям и кралското семейство. В интервю за GQ той сподели, че търси помирение и се надява конфликтите да останат в миналото в името на по-голямото добро за всички

Доналд Тръмп

„Искате ли работа при Тръмп?“: Калкулатор изчисли след колко дни ще ви уволни

Свят Преди 1 час

От 5 дни за прессекретаря до 226 дни за лоялните – нов ненаучен анализ разкрива има ли значение колко сте високи, млади или опитни, за да оцелеете в екипа на американския президент

Арестуваха сириец в Пловдив за намушканите младежи край НДК

Арестуваха сириец в Пловдив за намушканите младежи край НДК

България Преди 1 час

Той пребивава у нас с хуманитарен статут

Хали Бери

„Изключителна доброта, а след секунди - ярост“: Близки до Хали Бери разкриват тъмната страна на звездата

Любопитно Преди 1 час

Зад блясъка на Холивуд и историческата награда „Оскар“, кариерата на 60-годишната Хали Бери продължава да бъде засенчвана от бурни разводи, съдебни сблъсъци за попечителство и разкрития за променливите ѝ настроения и избухлив характер зад кулисите

Кристина Апългейт разкри, че диагнозата ѝ за множествена склероза е била сгрешена

Кристина Апългейт разкри, че диагнозата ѝ за множествена склероза е била сгрешена

Свят Преди 2 часа

Актрисата Кристина Апългейт шокира обществеността с разкритието, че няма множествена склероза, въпреки че 5 години е лекувана от това заболяване. Въпреки погрешната диагноза, тя продължава да се бори с тежки симптоми и отново търси причината за тях

Spotify

Голямото разчистване в Spotify: Защо 50 милиона AI песни изчезнаха от плейлистите ви

Свят Преди 2 часа

Компанията е идентифицирала „музикалния шум“, като е анализирала кои песни слушателите най-често пропускат и игнорират. Целта на тази чистка е да се върне човешкият фактор и да се даде предимство на музиката, създадена от истински артисти.

Стоянов: Нямам идея какви са останките и за какво става въпрос

Стоянов: Нямам идея какви са останките и за какво става въпрос

България Преди 2 часа

Министърът на отбраната: Информацията, която трябва да излезе, трябва да бъде от Военната прокуратура

Осъдиха двойката, снимала мъчения над животни

Осъдиха двойката, снимала мъчения над животни

България Преди 3 часа

Вачкова получи две години затвор и глоба от 1100 евро, а Аврамов беше осъден на две години и четири месеца и също глоба от 1100 евро

Радев е категоричен - България няма да участва в новия заем за Украйна

Радев е категоричен - България няма да участва в новия заем за Украйна

България Преди 3 часа

Той обвини войната, безконтролната миграция, провалената интеграция и „Зелената сделка“ за протестите в Европа

Да прехвърля ли втората си пенсия в НОИ? Какво печелите, какво губите и какво остава за наследниците

Да прехвърля ли втората си пенсия в НОИ? Какво печелите, какво губите и какво остава за наследниците

Парите ни Преди 3 часа

Ваня Григорова призовава хората да изтеглят парите си от частните фондове, а фондовете отговарят, че така спестяванията се подаряват на държавата

Президент на Съединените американски щати Доналд Тръмп

Forbes: Голф империята на Тръмп е данъчно убежище за милиарди долари

Свят Преди 3 часа

Сделки за опазване на природата могат да му осигурят данъчни облекчения за стотици милиони долари, докато той запазва контрола върху имотите си

Известни сиамски близнаци починаха, след като единият от тях получи инфаркт

Известни сиамски близнаци починаха, след като единият от тях получи инфаркт

Свят Преди 3 часа

27-годишните братя, които вдъхновяваха над 60 000 последователи с позитивизма си, не успяха да преборят здравословните си проблеми. „Увреждането не е пречка да бъдеш щастлив“, гласеше последното им послание

Газа

Напрежение в Газа: Най-малко четирима палестинци убити при израелски удари на фона на крехко примирие

Свят Преди 3 часа

Тел Авив обвинява „Хамас“ в превъоръжаване, докато палестинската групировка отрича и вини Израел за подкопаване на мира.

Зеленски проведе ключови разговори с пратеници на Тръмп в Осло

Зеленски проведе ключови разговори с пратеници на Тръмп в Осло

Свят Преди 3 часа

Срещата се състоя в момент на безпрецедентно напрежение между Киев и Вашингтон, породено от промени в американската политика и остри критики от страна на Тръмп

Уникално: На Марс и Луната могат да се садят домати

Япония изстреля историческа мисия до луната на Марс

Свят Преди 3 часа

Япония изстреля амбициозна мисия до Фобос за събиране на първите проби от марсианска луна. Целта на сондата Martian Moons eXploration (MMX) е да върне материал на Земята до 2031 г.

Всичко от днес

От мрежата

Max & Mila's World – какво предлага новият бранд на Lidl за четириногия ни приятел?

dogsandcats.bg

Мога ли да заразя котката ми с настинка

dogsandcats.bg
1

Новият епизод на The Voice Cast носи името: „НЕлюбовен подкаст“ със специален гост Тино

sinoptik.bg
1

Рентген помага на спасителите на животни

sinoptik.bg

Дакота Джонсън и MGK се сближават тайно: Ето какво ги привлича един към друг

Edna.bg

Холивуд скърби: Почина Ричард Рийл, незабравимият Том Смайковски от „Офис треска“

Edna.bg

Глобален срив в Google Cloud засегна Revolut, банки и държавни услуги

Nova.bg

Две български безпилотни системи вече наблюдават Черно море, подготвя се трета

Nova.bg