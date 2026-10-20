Почина филмовата звезда Ричард Рийли

А мериканският актьор Ричард Рийли, познат с многобройните си роли в киното и телевизията, сред които образът на Том Смайковски в комедията „Офис треска“, е починал на 78-годишна възраст, съобщи Асошиейтед прес.

От компанията Wright Entertainment Inc. съобщиха, че актьорът е починал на 15 октомври, а причината за смъртта му не е оповестена.

Кариерата на Рийли продължава почти пет десетилетия, през които той се утвърждава като актьор, често изпълняващ роли на авторитетни фигури, но също толкова убедителен и в комедийни образи.

Пътят му към актьорската професия започва в последната година от обучението му в Университета „Нотр Дам“. След като се насочва към театъра, той продължава образованието си в Университета на Минесота, където придобива магистърска степен по изящни изкуства.

Сред филмовите продукции с негово участие са драмата за Американската гражданска война „Слава“, трилърът „Беглецът“, екшънът „Извънредно решение“ и филмът „Черен дъжд“ с Майкъл Дъглас. Той участва и в комедията „Шаферки“, както и във филма на Уди Алън „Сенки и мъгла“.

Една от най-запомнящите се роли на Рийли е тази на Том Смайковски в комедията „Офис треска“ от 1999 г. Героят му е служител в компанията „Инитек“, който се опитва да запази работата си въпреки заплахата от съкращение, като изтъква умението си да общува с хора.

Актьорът има участия и в редица телевизионни сериали, сред които „Западното крило“, както и в три продукции от света на „Стар Трек“ – „Стар Трек: Следващото поколение“ през 1992 г., „Стар Трек: Вояджър“ през 2000 г. и „Стар Трек: Ентърпрайз“ през 2004 г.

‘Office Space’ star Richard Riehle dead at 78 https://t.co/4sSGkeOmMB https://t.co/1DVmrDYART — New York Post (@nypost) October 19, 2026

Рийли прави своя филмов дебют през 1977 г. с филма Joyride, в който си партнира с Дези Арназ-младши, Ан Локхарт, Робърт Карадайн и Мелани Грифит. Освен в киното и телевизията, той се изявява и на театралната сцена, като има три участия на Бродуей. През 1999 г. играе заедно с Пол Джиамати във възстановената постановка на пиесата The Iceman Cometh.

В интервю за The AV Club Рийли разказва, че първоначално се е заел с театрална дейност, включваща както актьорска игра, така и изграждане на декори. Впоследствие получава предложение за работа като асистент-преподавател, което му позволява да продължи обучението си и да се развива в избраната професия.

През 2017 г. изданието The AV Club отбелязва характерното му екранно присъствие и способността му да се вписва в роли на едри, шумни мъже с мустаци – типажи, за които често е търсен от кастинг режисьорите.

В изявлението си от компанията Wright Entertainment Inc. подчертават не само актьорския талант на Рийли, но и отношението му към хората в професията. По думите им той ще бъде запомнен със своята доброта, отзивчивост и щедрост, особено към младите актьори и начинаещите кинематографисти, които е подкрепял и насърчавал.