Парите ни

Да прехвърля ли втората си пенсия в НОИ? Какво печелите, какво губите и какво остава за наследниците

Ваня Григорова призовава хората да изтеглят парите си от частните фондове, а фондовете отговарят, че така спестяванията се подаряват на държавата

Маргарита Костадинова Маргарита Костадинова

20 октомври 2026, 14:44
Да прехвърля ли втората си пенсия в НОИ? Какво печелите, какво губите и какво остава за наследниците
Източник: istock

Всеки, роден след 1959 г., може да спре вноските си към универсалния пенсионен фонд (УПФ) и да се осигурява само в Националния осигурителен институт (НОИ). През последните седмици въпросът дали си заслужава стана един от най-горещите в публичния дебат. Отговорът не е еднакъв за всички – зависи от дохода, от възрастта и от това какво искате да оставите на близките си.

Икономистът и общински съветник в София Ваня Григорова от години е сред най-острите критици на задължителното осигуряване в частни фондове. Тя съветва хората да прехвърлят средствата си в НОИ.

Българите не знаят какво става с парите им за пенсия

Основният ѝ аргумент е, че пенсията от НОИ на осигурените и в частен фонд се изчислява с намаление за периодите, в които част от вноската им е отивала в УПФ. Според нея при много хора втората пенсия не успява да компенсира това намаление.

Григорова показа разчет за конкретен човек, който се пенсионира през 2028 г. Прогнозната му пенсия от НОИ в пълен размер е 1247 евро, но заради осигуряването във втория стълб е с около 112 евро по-ниска. Пожизнената му пенсия от частния фонд е прогнозирана на 71,98 евро. По нейната сметка той губи около 40 евро месечно. Случаят е индивидуален и не важи автоматично за всички.

Григорова цитира и данни на Комисията за финансов надзор, според които за 25 години десетте частни фонда са изплатили общо едва 51 пожизнени пенсии без условия. За сравнение, по нейните думи, НОИ само за 2025 г. е отпуснал пенсии на около 65 000 нови пенсионери. Тя предлага служебно разпределените в частни фондове да бъдат върнати в НОИ, а в УПФ да остават само онези, които сами са го поискали.

Какво отговарят фондовете

Главният изпълнителен директор на пенсионноосигурително дружество Светла Несторова заяви, че парите във втория стълб са лични, натрупват се по индивидуални партиди и се наследяват. Според нея фондовете в България управляват над 17 млрд. евро на гражданите, като поне една трета от сумата идва от инвестиционна доходност.

Несторова признава, че за част от хората прехвърлянето в НОИ е изгодно, но не за всички. По думите ѝ:

  • около 45% от хората ще се пенсионират на минимална пенсия. При тях държавата не намалява първата пенсия, така че ако прехвърлят партидите си в НОИ, на практика губят натрупаното в частния фонд;
  • за хората със средни натрупвания е по-изгодно да преместят парите си в НОИ, защото втората пенсия при тях не компенсира намалението на първата;
  • при осигурените на максималния доход втората пенсия напълно компенсира намалението.

Тя определи призивите за масово прехвърляне като опит личните спестявания на хората да запълнят дупката в бюджета.

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Как да прецените за себе си

И двете страни в спора се съгласяват в едно: решението зависи от индивидуалните цифри. Григорова съветва всеки да провери прогнозната си пенсия от НОИ в пълен и в намален размер, както и прогнозното плащане от частния фонд, и да сравни сумите.

Важно е да се знае и какво се случва с натрупаното при прехвърляне. Средствата по индивидуалната партида отиват в Държавния фонд за гарантиране устойчивостта на държавната пенсионна система – т.нар. Сребърен фонд. При пенсионирането те преминават окончателно във фонд „Пенсии“ на НОИ. Срещу това пенсията от НОИ се изчислява в пълен размер, без намаление.

От следващата година във втория стълб влиза и т.нар. мултифондова система. Парите на хората до 50 години ще се инвестират по-динамично, след това – балансирано, а около три години преди пенсия – консервативно. Който не желае по-рисково инвестиране, може да избере средствата му да останат в консервативен фонд.

Какво става с парите при смърт

Тук разликата между двата варианта е най-голяма – и най-малко обсъждана.

Ако починете, преди да се пенсионирате, и сте в частен фонд, натрупаното по партидата се изплаща на наследниците ви по закон – съпруг, деца или родители – еднократно или разсрочено. 

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Ако вече получавате пожизнена втора пенсия, всичко зависи от вида пенсия, избран при пенсионирането. При пожизнена пенсия без допълнителни условия плащането спира със смъртта и наследниците не получават нищо. При пенсия с период на гарантирано изплащане (от 2 до 10 години) наследниците получават еднократно остатъка до края на гарантирания срок, ако пенсионерът почине преди това. При пенсия с разсрочено изплащане на част от средствата те получават оставащите разсрочени плащания. Видът пенсия не може да се променя след подписването на договора.

Ако сте прехвърлили осигуряването си в НОИ, лична партида, която да бъде наследена, вече няма. Близките могат да имат право само на наследствена пенсия от НОИ – за децата, преживелия съпруг и родителите, при условията на закона. Размерът ѝ е процент от пенсията на починалия, в зависимост от броя на наследниците.

На практика: човек, който прехвърли парите си в НОИ и почине скоро след пенсионирането си, не оставя на съпругата и децата си нищо от сумата, трупана години наред в частния фонд. Същото важи и ако почине, преди да се е пенсионирал и е прехвърлил парите в НОИ. Според Кодекса за социално осигуряване при смърт на човек, направил избор „само НОИ“, средствата му от Сребърния фонд се прехвърлят във фонд „Пенсии“, а не на наследниците. Експерт на НОИ потвърждава в отговор на читателски въпрос, че няма законово основание тези пари да бъдат изплатени на семейството – дори когато човекът е починал, докато още е работил. Наследствената пенсия на близките в този случай се изчислява без намаление.

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До кога може да се реши и как

Заявлението се подава в Националната агенция за приходите, не в НОИ. От 2026 до 2030 г. срокът е най-късно две години преди пенсионната възраст. След това той ще се удължава поетапно – до три години през 2031–2035 г., четири през 2036 и 2037 г. и пет години от 2038 г. нататък.

Изборът е за осигурените в УПФ поне от една година, които още не са пенсионирани. Заявлението се подава в офис на НАП по постоянен адрес – лично или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно – или онлайн с квалифициран електронен подпис. При одобрение вноските започват да постъпват в НОИ от първо число на следващия месец. Услугата е безплатна.

Докато срокът не е изтекъл, решението може да се промени – тогава средствата се връщат от Сребърния фонд в избран частен фонд.

Автор: Маргарита Костадинова
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