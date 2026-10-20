Високи цени, жилищна криза и недоволство от властта: Вълна от протести обхвана Европа

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Франция на ръба на катастрофа: Има ли изход от задълбочаващата се криза

Р астящите цени на храните и горивата, недостигът на средства за образованието, проблемите с обществените услуги и все по-трудният достъп до жилища създават напрежение в редица европейски държави. През последните седмици хиляди хора излязоха по улиците на големите градове във Франция, Италия и Албания, а в Испания и Португалия се появиха палаткови лагери срещу високите наеми и разходите за живот.

„Франция гори!“: Тръмп обвини имиграцията за безредиците

В някои държави демонстрациите прераснаха в безредици, при които се стигна до арести, грабежи, палежи и ранени. В други протестите са насочени предимно срещу жилищната криза, условията на труд и недоволството от политическото управление.

Младите европейци изпитват „силно чувство на несигурност и липса на контрол“, казва пред AP Мария Силвестре, професор по социология в испанския Университет на Деусто.

„Когато определени обстоятелства се съчетаят, внезапно се появява искра, която може да насочи това недоволство и да изкара хората по улиците“, допълва тя.

Протестите се разгръщат в политически чувствителен момент за Европа. Във Франция, Италия и Испания предстоят важни избори, а крайнодесни партии отбелязват успехи в Германия и се надяват да разширят влиянието си и в други страни.

Същевременно напрежението в Европа се отразява и на дебатите за подкрепата за Украйна. Докато американският президент Доналд Тръмп предприема дипломатически стъпки спрямо руския президент Владимир Путин, европейските държави продължават да изразяват опасения от хибридни атаки, приписвани на Русия.

Политическите сили използват общественото недоволство, за да защитават различни позиции. Тръмп например обвини имигрантите за разрушенията във Франция в публикация в социалната си мрежа Truth Social.

„Мигрантите превзеха Франция. Трябва БЪРЗО ДА ЗАТВОРЯТ ГРАНИЦИТЕ!“, написа той.

Във Франция обаче протестите обединяват различни обществени групи, а властите и полицията не са обвинили имигрантите за безредиците. Макар недоволството да е подхранвано от икономически и социални проблеми, част от участниците, включително маскирани лица, облечени в черно, са замесени в прояви на насилие.

След Франция и Белгия: Протести избухнаха и в Италия

Ето какви са основните причини за протестите в отделните държави.

Франция: от недоволство в училищата до масови безредици

Във Франция, която има дълга история на масови протести, гимназисти организират блокади и демонстрации от повече от три седмици. Те настояват за повече средства за училищата, които според тях страдат от недостиг на персонал и лоши условия, особено в по-бедните квартали.

По-късно към протестите се присъединиха синдикатът „Обща конфедерация на труда“ и други активисти, включително по време на есенната ваканция на учениците. Исканията на движението постепенно се разшириха и вече включват недоволство от растящите разходи за живот и качеството на обществените услуги.

Стотици хиляди души участваха в мирни шествия, но през уикенда избухнаха безредици. По предоставените данни са извършени 2400 ареста, а в редица градове са регистрирани сериозни нарушения на обществения ред.

В Париж, Марсилия, Лион и Бордо имаше грабежи. В Лимож пожар обхвана историческата сграда на кметството от XIX век и почти я унищожи. Бяха подпалени и училища.

Някои участници хвърляха запалителни бомби, а полицията използва сълзотворен газ. Стотици хора бяха ранени.

At least 2,400 people were arrested across France as violence erupted during nationwide protests against rising living costs and poor conditions in schools. French prime minister Sébastien Lecornu has called for “limited” and “localized” curfews to prevent rioting and looting. https://t.co/c5x4qOeODu — The Associated Press (@AP) October 19, 2026

Френският президент Еманюел Макрон осъди насилието и обвини крайнолеви активисти, че се опитват да предизвикат хаос чрез нападения срещу обществени сгради и полицията.

Протести, сблъсъци и десетки ранени в Албания

„Онези, които разграбваха, ще трябва да платят за нанесените щети, а онези, които се опитаха да разрушат Републиката, ще понесат отговорност“, заяви Макрон в телевизионно обръщение в неделя.

Испания: жилищната криза изкарва хората по улиците

В Испания жилищната криза и недоволството от условията в образованието са сред основните причини за протестите.

Учители от началните и средните училища започнаха безсрочна стачка в Мадрид миналата седмица с искания за по-високи заплати и по-добри условия на труд. Подобни стачни действия имаше и в други части на страната през годината.

Междувременно на централния мадридски площад „Пуерта дел Сол“ от седмици има десетки палатки. Участниците в протестния лагер настояват за мерки срещу растящите наеми и все по-трудния достъп до жилища.

Повод за недоволството стана изгонването от дома ѝ на 87-годишната Марикармен, която по-късно почина в болница. След това подобни палаткови лагери се появиха и в други испански градове.

BREAKING | Large-scale protests have begun in Italy's Milan. European cities that have seen protests so far: •🇫🇷 France: Paris, Marseille, Lyon, Toulouse, Rennes, Montpellier, and Grenoble. •🇮🇹 Italy: Milan, Rome, Turin, Bologna, Naples, Genoa, Florence, and Venice. •🇧🇪 Belgium: Brussels and Liège. • 🇪🇸 Spain: Madrid, Barcelona, and other cities. •🇦🇱 Albania: Tirana https://t.co/zeRrRuNTMj — Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) October 17, 2026

Общественият натиск накара социалистическото правителство да одобри мерки за осигуряване на достъпни жилища. Предложенията обаче не получиха достатъчна подкрепа в парламента. Според предоставения текст премиерът Педро Санчес е обявил предсрочни избори за ноември. За същия месец е обявена и обща стачка, първата от 14 години насам.

Протести срещу жилищната криза има и в Португалия, включително в Лисабон и Порто. В Испания особено засегната е Барселона, където проблемите с недостъпните жилища се задълбочават и заради прекомерния туризъм.

Разликата между доходите и жилищните разходи е особено осезаема за младите хора. Минималната месечна заплата в Испания е 1221 евро, докато средният наем за апартамент с площ от 80 кв. м достига около 1130 евро, сочи анализ на бизнес изданието „Експансион“.

„По-голямата част от заплатата ми отива за наема. Съквартирантът ми също се затруднява да свързва двата края, точно както и аз“, казва 20-годишната Диана Мансанарес, сервитьорка, която участва в палатковия лагер в Мадрид.

„Това е моята реалност и реалността на повечето от нас, които живеем в този град“, допълва тя.

Италия: искания за по-високи заплати и достъпни услуги

В Италия движението „Италия на площада“ мобилизира хиляди демонстранти, които настояват за по-добри възможности за работа, по-достъпно здравеопазване и образование, жилища на приемливи цени и по-високи заплати.

Според правителствени данни инфлацията в страната се е повишила до 4,2% през септември, над равнището от 3,8% за еврозоната.

След мирните шествия избухнаха безредици в Торино, Болоня и Милано. Във финансовия и моден център на Италия маскирани участници влязоха в сблъсъци с полицията, разграбваха магазини и подпалваха имущество.

⛔️Breaking news ‼️ 🇮🇹 Italy is rising‼️⛔️Protests have been reported in Milan, Turin, Bologna, Brescia and Bergamo over rising living costs, low wages and government policies‼️ https://t.co/5qW2izRgir — Dr.Sam Youssef Ph.D.,Ph.D.,DPT. (@drhossamsamy65) October 19, 2026

Полицията в Милано съобщи за 271 арестувани, повечето от които непълнолетни. Четиринадесет служители на силите за сигурност са били ранени по време на двата дни на безредици.

Междувременно новосформирана група, нарекла се „Движение 17 октомври“, обяви началото на това, което определя като „постоянна мобилизация“. Организацията призовава за демонстрации всяка събота от 15 ч. в градове в цяла Италия.

Масови протести срещу жилищната криза в Испания: Над 70 000 души излязоха в Мадрид

Албания: корупцията и недоволството от правителството

В Тирана антиправителствените протести продължават повече от седмица. Напрежението се засили, след като ученици и студенти се присъединиха към движението „Фламинго“, което настоява за оставката на социалистическия премиер Еди Рама.

Сред основните искания на протестиращите е борбата с корупцията. Според информация на самото движение те настояват още за защита на здравеопазването, образованието и държавните пенсии.

Albanian class protests escalate further without the mainstream paying much attention https://t.co/wSpOvfcDVZ — The Gulag (@WelcomeTheGulag) October 19, 2026

Рама обвини протестиращите, че са „идеологизирани и радикализирани“ от „Антифа“ - общо наименование за разнородни антифашистки и крайнолеви активистки групи. Американският президент Доналд Тръмп обяви движението за терористична организация в САЩ.

Името „Фламинго“ е свързано с естественото местообитание на птиците в район, в който правителството на Рама е разрешило строителни работи по мащабен луксозен туристически проект, свързан с Джаред Къшнър, зетя на Тръмп.

Проектът се превърна в допълнителен повод за обществено недоволство на фона на обвиненията в корупция и опасенията за опазването на природата.

Сърбия: студентите продължават антикорупционните протести

В Сърбия студентите са сред основните двигатели на масовите антикорупционни протести, които според предоставения текст продължават близо две години.

Те се противопоставят на опитите на бившия популистки лидер Александър Вучич да се върне на власт чрез парламентарните избори. Вучич, който преди това беше президент, се стреми да стане министър-председател след вота на 25 октомври.

Очаква се основната политическа конкуренция да бъде между партията на Вучич и подкрепяната от млади хора формация „Студентска листа“. Предизборната кампания протича на фона на продължаващо обществено недоволство и опасения от възможни прояви на насилие.

Протестите в Сърбия се вписват в по-широката вълна на недоволство в Европа, но имат своя специфика: основният акцент е върху корупцията, политическата отговорност и начина, по който се упражнява властта.