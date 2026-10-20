ЦИК: 6,59 млн. души имат право да гласуват на президентските избори

О бщо 6 590 000 души имат право да гласуват на изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври. От тях 46 001 млади българи са навършили пълнолетие след предходните президентски избори и ще участват за първи път във вота за държавен глава. Това съобщи говорителят на Централната избирателна комисия (ЦИК) Стоянка Балова-Цветкова на брифинг за подготовката на изборния ден, цитирана от NOVA.

Старт на предизборната кампания: 27 двойки се борят за президент и вицепрезидент

Четири дни преди изборите организацията навлиза в заключителната си фаза. Машинно гласуване ще има в 9373 избирателни секции в страната. В 2249 от тях ще бъдат поставени по две устройства. Общият брой на машините, които ще се използват в неделя, е 11 622.

Започва доставката на изборните книжа, хартиените бюлетини и специализираната хартия за машините до областните администрации. Материалите ще се съхраняват под засилена охрана до изборния ден.

От ЦИК уточниха, че секциите с една машина ще получат по две ролки хартия, а тези с две устройства ще разполагат общо с пет ролки.

Няма да има печат върху машинните разписки на президентските избори

До 23 октомври могат да се поправят грешки в избирателните списъци

Гражданите, които установят пропуски или неточности в избирателните списъци, могат да подадат заявление за отстраняването им до петък, 23 октомври.

От ЦИК обърнаха внимание и на организацията за гласуване на хората със зрителни увреждания и затруднения в придвижването.

За президентските избори ще бъдат осигурени 1500 тактилни шаблона за самостоятелно гласуване с хартиена бюлетина. Те трябва да бъдат отпечатани до 23 октомври и доставени до районните избирателни комисии, които заедно с общинските администрации ще организират разпределението им.

Шаблоните покриват бюлетината и имат прорези, съответстващи на местата за отбелязване на избора. Номерата на кандидатите са обозначени на брайлова азбука, както и опцията „Не подкрепям никого“. Районните избирателни комисии и общините трябва да обявят в кои секции ще бъдат осигурени помощните средства.

За хората със затруднения в придвижването ще има подходящи помещения, преимуществено на първите етажи на сградите. Избирателите със зрителни увреждания или двигателни затруднения могат сами да изберат секция, в която да гласуват, като преценят дали тя е достъпна за тях.

ЦИК: Проверката на машините за изборите започна, бюлетината с кандидатите ще е готова тази седмица

Кога започва и приключва гласуването

Предизборната кампания приключва в полунощ на 23 октомври. На 24 октомври, когато е денят за размисъл, няма да бъде разрешено публикуването на резултати от социологически проучвания, свързани с изборите.

В събота секционните избирателни комисии ще получат машините, изборните книжа и останалите необходими материали.

Гласуването в неделя ще започне в 7:00 ч. и по правило ще приключи в 20:00 ч. Ако пред секциите все още има избиратели, които чакат да упражнят правото си на глас, работата им може да бъде удължена, но не по-късно от 21:00 ч.

Същите правила ще важат и за секциите в чужбина, като часовете ще се определят според местното време.

ЦИК трябва да обяви резултатите от президентските избори до 48 часа след края на изборния ден. Ако нито една кандидатпрезидентска двойка не получи необходимата подкрепа за победа на първия тур, ще бъде насрочен балотаж между двамата кандидати с най-много гласове.

ЦИК подготвя 12 800 машини за президентските избори, над 18 000 са заявленията от чужбина

Секции ще има и в болници, социални домове и затвори

Избирателни секции могат да бъдат образувани в лечебни заведения, домове за възрастни хора, специализирани социални институции, места за лишаване от свобода и на плавателни съдове под български флаг. За целта трябва да има най-малко 10 избиратели, заявили желание да гласуват.

Ръководителите на съответните институции и капитаните на корабите трябва да предоставят необходимата информация до 17:00 ч. на 22 октомври.

Българските граждани с избирателни права, които не фигурират в предварителните списъци за гласуване в чужбина, ще могат да бъдат дописвани на място. Те трябва да представят документ за самоличност и да попълнят декларация, че не са гласували и няма да гласуват в друга секция.

По време на брифинга беше представено и приложението „Избори 360 градуса“. Чрез интерактивна карта гражданите ще могат да проверяват информация за избирателните секции в страната, а впоследствие и в чужбина. За всяка секция ще бъдат достъпни номерът, адресът, броят на избирателите и обобщените резултати от гласуването. Предвиден е и достъп до файловете от видеонаблюдението след приключването на изборния процес.

Междувременно на 25 октомври ще се проведе и втори тур на частичните местни избори в три села - Яворово, Рудник и Малорад. В Малорад ще има машинно гласуване, а в другите две населени места вотът ще бъде само с хартиени бюлетини. От ЦИК уточниха, че президентските избори и местните балотажи ще се организират отделно, с различни секционни комисии и в отделни помещения.