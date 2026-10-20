Япония изстреля историческа мисия до луната на Марс

Японската космическа агенция (JAXA) успешно изстреля безпилотна сонда към Фобос, една от луните на Марс, с амбициозната цел да събере повърхностни проби и да ги върне на Земята до 2031 г. Ако мисията успее, тя ще бъде първата в историята, която доставя материал от марсиански спътник, което може да предостави ключови отговори за формирането на планетите в нашата Слънчева система.

Безпилотната мисия Martian Moons eXploration (MMX) стартира с ракетата-носител H3 от космическия център Танегашима в 4:41 ч. местно време, съобщиха от Японската агенция за аерокосмически изследвания (JAXA), цитирани от DW COM. Час по-късно от агенцията потвърдиха, че сондата успешно се е отделила от ракетата и е „започнала своето пътуване към марсианската система“.

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Научни цели и дългосрочна визия

Основната цел на мисията е да се съберат проби от повърхността на Фобос, по-голямата от двете луни на Марс, които биха могли да помогнат за разрешаването на дългогодишни въпроси относно формирането на Слънчевата система. Според JAXA, анализите на тези проби ще помогнат на учените да определят „как е могла да възникне обитаема среда за живот на планетите от земен тип“.

Съществуват две основни теории за произхода на луните на Марс. Едната предполага, че те са се образували след сблъсък на гигантско небесно тяло с планетата. Друга хипотеза е, че луните са астероиди, уловени от гравитацията на Марс. Потвърждаването на една от тези теории е сред ключовите задачи на MMX.

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Очаква се сондата да достигне орбитата на Марс около август 2027 г., след което ще започне подготовка за кацане на Фобос. Там тя ще прекара около два часа, за да събере поне 10 грама материал, преди да потегли обратно. Мисията включва и изучаване на другата луна на Марс, Деймос, по време на няколко прелитания.

Международно сътрудничество и бъдещи мисии

Проектът MMX е резултат от сътрудничество с американски и европейски космически агенции, както и с множество университети и технологични компании. Част от мисията е германско-френският роувър IDEFIX, кръстен на кучето от комиксите за Астерикс. Той ще бъде първият апарат, който ще се движи по повърхността на Фобос, за да извърши наблюдения и да подпомогне безопасното кацане на японската сонда.

Учените се надяват откритията на сондата да положат основите за бъдещи пилотирани мисии до Червената планета. „Пробите от MMX ще донесат наука, която ще промени парадигмата за марсианската система за поколения напред, особено докато НАСА се готви да изпрати първите хора на Марс“, заяви Ники Фокс, администратор на Научната мисия на НАСА, в съобщение, излъчено по време на живото предаване на JAXA и цитирано от DW COM.

Според Al Jazeera, петгодишната мисия има за цел да върне пробите на Земята до 2031 г., което я превръща в първото по рода си начинание за доставка на материал от марсиански спътник. Тази мисия се разглежда и в контекста на по-широката надпревара в изследването на Марс, в която участват и космическите агенции на САЩ и Китай, които също се стремят да върнат скални проби от повърхността на самата планета.