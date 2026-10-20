Свят

Япония изстреля историческа мисия до луната на Марс

Япония изстреля амбициозна мисия до Фобос за събиране на първите проби от марсианска луна. Целта на сондата Martian Moons eXploration (MMX) е да върне материал на Земята до 2031 г.

20 октомври 2026, 14:37
Япония изстреля историческа мисия до луната на Марс
Уникално: На Марс и Луната могат да се садят домати   
Източник: Thinkstock/Getty Images

Японската космическа агенция (JAXA) успешно изстреля безпилотна сонда към Фобос, една от луните на Марс, с амбициозната цел да събере повърхностни проби и да ги върне на Земята до 2031 г. Ако мисията успее, тя ще бъде първата в историята, която доставя материал от марсиански спътник, което може да предостави ключови отговори за формирането на планетите в нашата Слънчева система.

Безпилотната мисия Martian Moons eXploration (MMX) стартира с ракетата-носител H3 от космическия център Танегашима в 4:41 ч. местно време, съобщиха от Японската агенция за аерокосмически изследвания (JAXA), цитирани от DW COM. Час по-късно от агенцията потвърдиха, че сондата успешно се е отделила от ракетата и е „започнала своето пътуване към марсианската система“.

Откриха следи от древен живот на Марс, но прибирането им на Земята е блокирано

Научни цели и дългосрочна визия

Основната цел на мисията е да се съберат проби от повърхността на Фобос, по-голямата от двете луни на Марс, които биха могли да помогнат за разрешаването на дългогодишни въпроси относно формирането на Слънчевата система. Според JAXA, анализите на тези проби ще помогнат на учените да определят „как е могла да възникне обитаема среда за живот на планетите от земен тип“.

Съществуват две основни теории за произхода на луните на Марс. Едната предполага, че те са се образували след сблъсък на гигантско небесно тяло с планетата. Друга хипотеза е, че луните са астероиди, уловени от гравитацията на Марс. Потвърждаването на една от тези теории е сред ключовите задачи на MMX.

Тайни на 4 млрд. години на Луната: Учените отиват на лов за следи от извънземни

Очаква се сондата да достигне орбитата на Марс около август 2027 г., след което ще започне подготовка за кацане на Фобос. Там тя ще прекара около два часа, за да събере поне 10 грама материал, преди да потегли обратно. Мисията включва и изучаване на другата луна на Марс, Деймос, по време на няколко прелитания.

Международно сътрудничество и бъдещи мисии

Проектът MMX е резултат от сътрудничество с американски и европейски космически агенции, както и с множество университети и технологични компании. Част от мисията е германско-френският роувър IDEFIX, кръстен на кучето от комиксите за Астерикс. Той ще бъде първият апарат, който ще се движи по повърхността на Фобос, за да извърши наблюдения и да подпомогне безопасното кацане на японската сонда.

Учените се надяват откритията на сондата да положат основите за бъдещи пилотирани мисии до Червената планета. „Пробите от MMX ще донесат наука, която ще промени парадигмата за марсианската система за поколения напред, особено докато НАСА се готви да изпрати първите хора на Марс“, заяви Ники Фокс, администратор на Научната мисия на НАСА, в съобщение, излъчено по време на живото предаване на JAXA и цитирано от DW COM.

Според Al Jazeera, петгодишната мисия има за цел да върне пробите на Земята до 2031 г., което я превръща в първото по рода си начинание за доставка на материал от марсиански спътник. Тази мисия се разглежда и в контекста на по-широката надпревара в изследването на Марс, в която участват и космическите агенции на САЩ и Китай, които също се стремят да върнат скални проби от повърхността на самата планета.

JAXA Мисия MMX Марс Фобос Космически изследвания Събиране на проби Луни на Марс Формиране на Слънчевата система Безпилотна сонда Международно сътрудничество
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Флекс частично отряза ръката на мъж, вдигнаха медицински хеликоптер

Флекс частично отряза ръката на мъж, вдигнаха медицински хеликоптер

Нова трагедия във фамилия Кенеди: Почина 42-годишната внучка на Боби Кенеди

Нова трагедия във фамилия Кенеди: Почина 42-годишната внучка на Боби Кенеди

Икономиката се крепи на заплатите ни и парите от ЕС

Икономиката се крепи на заплатите ни и парите от ЕС

Вучич: Световна война ще започне – ще бъде чудо, ако не започне

Вучич: Световна война ще започне – ще бъде чудо, ако не започне

Ормуз, Баб ел-Мандеб, Черно море и Тайванският проток: Морските пътища като Ахилесова пета на световната икономика

Ормуз, Баб ел-Мандеб, Черно море и Тайванският проток: Морските пътища като Ахилесова пета на световната икономика

biss.bg
Ето защо не бива да давате пържени картофки на кучето си

Ето защо не бива да давате пържени картофки на кучето си

dogsandcats.bg
1200 арестувани, горящи сгради, и 150 ранени полицаи: Протестите във Франция прераснаха в погроми
Ексклузивно

1200 арестувани, горящи сгради, и 150 ранени полицаи: Протестите във Франция прераснаха в погроми

Преди 2 дни
Румъния: Свалените над Черно море дронове са ударни Geran с реактивно задвижване
Ексклузивно

Румъния: Свалените над Черно море дронове са ударни Geran с реактивно задвижване

Преди 2 дни
<p>Имен ден днес празнуват всички, които носят "златни" имена</p>
Ексклузивно

Имен ден днес празнуват всички, които носят "златни" имена

Преди 2 дни
Времето се обръща: Без валежи в неделя, слънце през новата седмица
Ексклузивно

Времето се обръща: Без валежи в неделя, слънце през новата седмица

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Бюджет 2026 оцеля в Конституционния съд, но „заплатите като на депутат“ за магистратите падат

Бюджет 2026 оцеля в Конституционния съд, но „заплатите като на депутат“ за магистратите падат

България Преди 33 минути

Конституционният съд отмени обвързването на заплатите на съдии и прокурори с 60% от депутатската и промените в изчисляването на трудовия стаж

Уилям и Хари

Принц Хари с откровения за принц Уилям: Някои хора не искат да се помирим

Любопитно Преди 1 час

Принц Хари направи нови откровения за отношенията с брат си принц Уилям и кралското семейство. В интервю за GQ той сподели, че търси помирение и се надява конфликтите да останат в миналото в името на по-голямото добро за всички

Доналд Тръмп

„Искате ли работа при Тръмп?“: Калкулатор изчисли след колко дни ще ви уволни

Свят Преди 1 час

От 5 дни за прессекретаря до 226 дни за лоялните – нов ненаучен анализ разкрива има ли значение колко сте високи, млади или опитни, за да оцелеете в екипа на американския президент

Арестуваха сириец в Пловдив за намушканите младежи край НДК

Арестуваха сириец в Пловдив за намушканите младежи край НДК

България Преди 1 час

Той пребивава у нас с хуманитарен статут

Хали Бери

„Изключителна доброта, а след секунди - ярост“: Близки до Хали Бери разкриват тъмната страна на звездата

Любопитно Преди 1 час

Зад блясъка на Холивуд и историческата награда „Оскар“, кариерата на 60-годишната Хали Бери продължава да бъде засенчвана от бурни разводи, съдебни сблъсъци за попечителство и разкрития за променливите ѝ настроения и избухлив характер зад кулисите

Кристина Апългейт разкри, че диагнозата ѝ за множествена склероза е била сгрешена

Кристина Апългейт разкри, че диагнозата ѝ за множествена склероза е била сгрешена

Свят Преди 2 часа

Актрисата Кристина Апългейт шокира обществеността с разкритието, че няма множествена склероза, въпреки че 5 години е лекувана от това заболяване. Въпреки погрешната диагноза, тя продължава да се бори с тежки симптоми и отново търси причината за тях

.

Кендъл Дженър наруши мълчанието си след скандалния дебют на Кайли във Victoria's Secret

Любопитно Преди 2 часа

Топмоделът Кендъл Дженър пропусна бляскавото шоу, на което сестра ѝ носеше легендарния сутиен Fantasy Bra за 50 милиона долара

Почина филмовата звезда Ричард Рийли

Почина филмовата звезда Ричард Рийли

Свят Преди 2 часа

Причината за смъртта му не е оповестена

<p>Ще запази ли Нетаняху властта?</p>

Война, корупционен процес и политическа криза: Израел отново гласува

Свят Преди 2 часа

На 27 октомври израелците гласуват на шестите избори от 2019 г. насам. Ето как функционира избирателната система и кои хора остават извън нея

Spotify

Голямото разчистване в Spotify: Защо 50 милиона AI песни изчезнаха от плейлистите ви

Свят Преди 2 часа

Компанията е идентифицирала „музикалния шум“, като е анализирала кои песни слушателите най-често пропускат и игнорират. Целта на тази чистка е да се върне човешкият фактор и да се даде предимство на музиката, създадена от истински артисти.

Стоянов: Нямам идея какви са останките и за какво става въпрос

Стоянов: Нямам идея какви са останките и за какво става въпрос

България Преди 2 часа

Министърът на отбраната: Информацията, която трябва да излезе, трябва да бъде от Военната прокуратура

Осъдиха двойката, снимала мъчения над животни

Осъдиха двойката, снимала мъчения над животни

България Преди 3 часа

Вачкова получи две години затвор и глоба от 1100 евро, а Аврамов беше осъден на две години и четири месеца и също глоба от 1100 евро

Радев е категоричен - България няма да участва в новия заем за Украйна

Радев е категоричен - България няма да участва в новия заем за Украйна

България Преди 3 часа

Той обвини войната, безконтролната миграция, провалената интеграция и „Зелената сделка“ за протестите в Европа

Да прехвърля ли втората си пенсия в НОИ? Какво печелите, какво губите и какво остава за наследниците

Да прехвърля ли втората си пенсия в НОИ? Какво печелите, какво губите и какво остава за наследниците

Парите ни Преди 3 часа

Ваня Григорова призовава хората да изтеглят парите си от частните фондове, а фондовете отговарят, че така спестяванията се подаряват на държавата

Президент на Съединените американски щати Доналд Тръмп

Forbes: Голф империята на Тръмп е данъчно убежище за милиарди долари

Свят Преди 3 часа

Сделки за опазване на природата могат да му осигурят данъчни облекчения за стотици милиони долари, докато той запазва контрола върху имотите си

Известни сиамски близнаци починаха, след като единият от тях получи инфаркт

Известни сиамски близнаци починаха, след като единият от тях получи инфаркт

Свят Преди 3 часа

27-годишните братя, които вдъхновяваха над 60 000 последователи с позитивизма си, не успяха да преборят здравословните си проблеми. „Увреждането не е пречка да бъдеш щастлив“, гласеше последното им послание

Всичко от днес

От мрежата

Max & Mila's World – какво предлага новият бранд на Lidl за четириногия ни приятел?

dogsandcats.bg

Мога ли да заразя котката ми с настинка

dogsandcats.bg
1

Новият епизод на The Voice Cast носи името: „НЕлюбовен подкаст“ със специален гост Тино

sinoptik.bg
1

Рентген помага на спасителите на животни

sinoptik.bg

Дакота Джонсън и MGK се сближават тайно: Ето какво ги привлича един към друг

Edna.bg

Холивуд скърби: Почина Ричард Рийл, незабравимият Том Смайковски от „Офис треска“

Edna.bg

Глобален срив в Google Cloud засегна Revolut, банки и държавни услуги

Nova.bg

Две български безпилотни системи вече наблюдават Черно море, подготвя се трета

Nova.bg