Forbes: Голф империята на Тръмп е данъчно убежище за милиарди долари

Според разследване на Forbes Доналд Тръмп използва дарения на права за застрояване на свои голф игрища, за да претендира за големи данъчни облекчения, без да се отказва от собствеността или бизнеса си. Изданието оценява потенциалните облекчения от сделката в Джупитър на около 825 млн. долара.

От 2005 до 2025 г. Тръмп е сключил поне пет подобни сделки, които според изчисленията на Forbes могат да защитят над 1 млрд. долара доходи и да спестят около 450 млн. долара данъци. Някои от предишните сделки са били обект на обвинения в измама и проверки от данъчните власти.

Разследването поставя въпроси за конфликт на интереси, след като Тръмп завежда дело срещу IRS, а неговият екологичен консултант Ед Русо едновременно работи за Trump Organization и оглавява президентска работна група. Данъчното споразумение на президента е оспорено в съда.

La vie quotidienne sous Trump : fraudeur un jour, fraudeur toujours ⤵️ Selon une enquête de @Forbes Trump utilise ses complexes de golf comme un outil d'optimisation fiscale pour éviter une facture fiscale à plus de 500M$ https://t.co/yf4etRlc56 — Nathalie Niel (@nathalieniel) October 20, 2026

В продължение на десетилетия президентът претендира за данъчни облекчения за благотворителни дарения на голф игрища, които никога не е отстъпвал. Сега, изправен пред една от най-големите данъчни сметки в живота си, той разширява схемата още повече и изглежда, че използва президентския пост, за да избегне последствията, пише Forbes .

През септември 2025 г. служители на екологична неправителствена организация пристигат в голф клуба „Тръмп Нешънъл“ в Джупитър, Флорида. В продължение на три дни те издирват неща, които вълнуват любителите на природата, видове птици, звуци от прилепи, разновидности на растения и след това описват откритията си в доклад от 180 страници. В него почти не се споменава онова, което всъщност търсят: данъчно облекчение за Доналд Тръмп.

Президентът отчаяно се нуждае от такова. Завръщането на Тръмп в Белия дом и желанието му да извлича печалба от поста му донесоха 1,4 млрд. долара приходи от криптовалути през 2025 г. Според изчисления на „Форбс“ империята му от недвижими имоти е добавила още над 200 млн. долара. Очакваната данъчна сметка на президента е набъбнала до над 500 млн. долара.

На помощ идват природозащитниците. Сред многобройните особености на американския данъчен кодекс има разпоредба, която позволява на собствениците на земя да намалят данъчните си задължения, като се откажат от правото да застрояват имотите си, дори когато запазват самата земя. Логиката е проста: отказът от застрояване може да съхрани естествени местообитания, което е обществено полезно и може да се признае за благотворително дарение. Докладът от 180 страници аргументира тезата, че голф игрището на Тръмп отговаря на условията за природно местообитание, заслужаващо защита. След това той дарява правото на бъдещо застрояване на екологична неправителствена организация, без да се отказва от собствеността върху самия голф клуб.

Този ход има своеобразна олигархична елегантност: за данъчни цели „Тръмп Нешънъл“ се превръща в природен резерват. За плащащите клиенти си остава голф клуб. А за обществото, което поема сметката? Гледка към бежова стена откъм пътя.

Няма нищо по-показателно за екологичната добродетел от това да защитиш земя от жилищно строителство, което сам си измислил единствено за целите на оценката.

За да стане логиката още по-ясна, нека приложим същия принцип към алея в Тексас. Наемате оценител, който да оцени минералните права под петно от петрол като потенциално нефтено находище, дарявате правата за сондиране на екологична организация, която се бори срещу добива на петрол, и претендирате за данъчно облекчение от 8 млн. долара. Запазвате алеята си, петролното петно и автомобила, който може и да го е причинил. Съседът ви продължава да плаща, за да държи лодката си там. А вие вече можете да се перчите из квартала като човека, спрял сондажите.

Колко спестява подобна ловкост на президента? Говорителите на Белия дом и на Trump Organization не отговориха на този и на други въпроси. Трудно е да се посочи точна сума. Но след като проучи подобни сделки от миналото и разговаря с осем експерти от бранша, „Форбс“ смята, че президентът може да отпише около 825 млн. долара, с отклонение от няколкостотин милиона в двете посоки. Очакваните данъчни спестявания ни накараха да увеличим оценката си за състоянието на Тръмп с 300 млн. долара.

В миналото Службата за вътрешни приходи на САЩ (IRS) е оспорвала и двете основни части на подобни сделки, известни като сервитути за опазване на природата: че голф игрищата, които трудно могат да се нарекат екологично чисти, отговарят на условията за природни резервати, и че отстъпените права за застрояване струват толкова, колкото твърдят собствениците. Доналд Тръмп познава добре тези аргументи. Той се е борил с IRS и по двата въпроса.

Сега обаче разполага с нещо, което обикновените данъкоплатци не могат да претендират, че имат: власт над правителството от другата страна на масата. През декември 2025 г. Trump Organization дарява сервитута. Месец по-късно Тръмп завежда дело срещу IRS, твърдейки, че агенцията не е защитила данъчната му информация по време на първия му президентски мандат. Той е едновременно ищец и президент, който съди агенция от правителството, ръководено от самия него. Президентът пренебрегва очевидния конфликт на интереси. „Всичко, което спечеля, ще даря на 100% за благотворителност“, заявява той.

Президент на Съединените американски щати Доналд Тръмп Източник: БТА

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След това идва отплатата. През май, месец след изтичането на данъчния срок на 15 април, Министерството на правосъдието публикува споразумението по делото на Тръмп срещу IRS. То забранява на правителството да предявява каквито и да било претенции срещу Тръмп, семейството му и бизнеса им, произтичащи от въпроси, по които вече има висящи производства или по които такива биха могли да бъдат образувани.

Главният прокурор Тод Бланш заявява пред Конгреса, че споразумението не обхваща данъчните декларации на президента за 2025 г. Внимателният прочит на формулировката „по които биха могли да бъдат образувани производства“ обаче подсказва обратното. Това отваря възможността Тръмп, който изглежда е получил отсрочка за подаването на данъчната си декларация за 2025 г., да е приложил през последните няколко месеца възможно най-агресивната данъчна стратегия, вярвайки, че IRS не може да направи нищо по въпроса.

„Това обяснява толкова много неща за стремежа му да получи абсолютен имунитет от IRS. Сега всичко придобива смисъл“, казва данъчен адвокат, специализиран в сервитутите за опазване на природата.

ПРЕДИ ПОВЕЧЕ ОТ 20 години Доналд Тръмп седи на диван в апартамента си в „Тръмп Тауър“ заедно с Едуард Русо, самопровъзгласил се природозащитник, който някога е бил председател на комисията по устройствено планиране на градчето Бедминстър в щата Ню Джърси. Тръмп е похарчил 8 млн. долара, за да купи бившето имение на автомобилния магнат Джон ДеЛориън, и иска да превърне имота в голф клуб в Бедминстър. Русо е там, за да обясни екологичните пречки пред проекта.

Домакинът му не оценява урока. „Струвам 6 млрд. долара и никакво малко градче като Бедфорд няма да ми казва какво да правя“, казва Тръмп на Русо, който по-късно описва случката в самиздат мемоарите си.

„Не е Бедфорд, а Бедминстър. А най-влиятелният човек в стаята е този, който няма какво да губи. Това съм аз“, отвръща Русо.

Русо си тръгва, без да се сбогува. Тръмп, който отдавна разбира силата на превръщането на противниците в съюзници, му се обажда няколко седмици по-късно. „Ще построя голф игрище и ако единственият начин да го направя е да спазвам вашите правила, ще ви изпратя договор, на който няма да можете да откажете“, казва той според разказа на Русо. „Възлагам ви да отговаряте за имота.“ Русо приема. Голф клубът отваря врати през 2004 г.

През същата година дебютира предаването „Стажантът“, което поставя началото на поток от приходи, достигнали впоследствие стотици милиони долари. Русо, който се надява да ограничи бъдещото застрояване на голф клуба, отива при Тръмп с идея: върху имота в Бедминстър да бъде учреден сервитут за опазване на природата, след което той да бъде дарен на общината, а Тръмп да получи данъчно облекчение.

Адвокатите на Тръмп разглеждат плана и не го одобряват, тъй като се съмняват, че той ще може да получи данъчната отстъпка. Затова бъдещият президент, според вътрешен източник от Trump Organization, събира юристите и се обажда на Русо. „Глупости“, казва Русо на правния екип, обяснявайки, че вече е участвал в подобни сделки, и критикувайки адвокатите, че никога не се ангажират с нищо. „Това ми е достатъчно. Искам всички да оставят Ед на мира“, заявява Тръмп.

На 29 декември 2005 г. Тръмп дарява правото на всякакво бъдещо застрояване на община Бедминстър. Президентът, чиято администрация тази година предприе стъпки за премахване на защитата на местообитанията на застрашени видове, твърди, че защитава местообитанията на две птици, скачащото врабче и боболинк.

Президент на Съединените американски щати Доналд Тръмп Източник: БТА

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Около шест месеца по-късно, на 60-ия рожден ден на Тръмп, Русо му поднася онова, което шефът му наистина иска: оценка, според която сервитутът струва 39 млн. долара, достатъчно, за да намали данъчните задължения на Тръмп с приблизително 14 млн. долара. Не е лош резултат, като се има предвид, че Тръмп е купил целия имот, включително правата за застрояване, само за 8 млн. долара и е поел някои задължения към членовете на клуба. Тръмп заявява, че това е най-хубавият подарък за рожден ден в живота му.

IRS обаче стига до съвсем различно заключение за стойността на данъчното облекчение: нула. Управлението на голф игрище, аргументира се правителството, не е дейност по опазване на природата и със сигурност не е дейност, която заслужава облекчение от 39 млн. долара.

Според документи, открити от „Форбс“, Тръмп води продължителна битка с агенцията. Нито Trump Organization, нито IRS отговарят на въпросите за спора. Документите обаче показват, че преговорите за споразумение са продължили поне до 2011 г., а вътрешен източник от Trump Organization твърди, че двете страни в крайна сметка са постигнали договореност. По думите на източника IRS е намалила леко размера на данъчното облекчение на Тръмп, нещо, което агенцията обикновено е правила при спорове за сервитути за опазване на природата по онова време.

„Агенцията има проблеми с недостига на персонал. Провеждането на одит би било невъзможно. Затова на практика не са имали друг избор, освен да направят компромис“, обяснява Кал Бомар, който е работил там в началото на 2000-те години.

Тръмп излиза от ситуацията още по-уверен. Той случайно е попаднал на данъчна стратегия, идеално пригодена за човек като него, собственик на огромни площи земя, готов да завишава стойността на активите си и склонен да влиза в битка с IRS. Схемата е проста. Природозащитници документират екологичната стойност на даден имот. Оценител изчислява колко би струвала земята, ако бъде разделена на луксозни парцели, след което приспада някои разходи и остатъчната стойност на имота. Тръмп дарява правото на застрояване, претендира за благотворително данъчно облекчение и запазва бизнеса си. Данъчно убежище, озеленено така, че да прилича на благотворителност.

След Бедминстър Тръмп прилага стратегията отново. И отново. И отново.

Между 2005 и 2025 г. Тръмп дарява най-малко пет сервитута за опазване на природата, като във всички случаи се отказва от права за застрояване, без да отстъпва собствеността си. Като включва и сделката в Джупитър, „Форбс“ изчислява, че тези дарения биха могли да осигурят данъчна защита на доходи за над 1 млрд. долара, достатъчно, за да спестят приблизително 450 млн. долара от данъци. Най-големият бенефициент на тази щедрост е самият Доналд Тръмп.

Най-малко две от сделките довеждат до обвинения в измама. През 2014 и 2015 г. Тръмп обещава да не застроява части от имоти в Ню Йорк и Калифорния, като получава оценки, според които дарените права струват общо 46 млн. долара. В рамките на по-широкото си дело за завишаване на стойността на имотите на Тръмп главният прокурор на щата Ню Йорк твърди, че Trump Organization е подвела оценителите и в двата случая, за да увеличи стойността на даренията. Доналд Тръмп-младши и Ерик Тръмп отричат обвиненията, а баща им твърди, че не е знаел за случващото се, въпреки наличието на значителни доказателства за участието му.

При сделката в Калифорния, която защитава тренировъчен полигон за голф с площ от 12 акра, външният адвокат на Тръмп предлага на вътрешния правен екип да наблегне на дискретността. „Напомнете му, че колкото по-висока е стойността и колкото повече се хвали с нея, толкова повече разкрива пред света колко голямо данъчно облекчение си приспада. В този случай това е равносилно на това американските данъкоплатци да плащат на Доналд Тръмп, за да запази тренировъчния си полигон и да го използва точно както го използва и сега“, пише адвокат Шери Дилън според съдебните документи.

Въпреки това Тръмп провежда пресконференция.

Президент на Съединените американски щати Доналд Тръмп Източник: БТА

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Опасността от проверка не е била само теоретична. Според доклад на Конгреса, публикуван през 2022 г., IRS е проверявала сервитута в Ню Йорк в продължение на години. Един от служителите е записал два възможни подхода: да отхвърли цялото данъчно облекчение от 21 млн. долара или да го намали до 9 млн. долара. В бележките на служителя, цитирани в доклада на Конгреса, се споменава и възможността за налагане на санкция на данъкоплатци, използващи изключително неточни оценки. През 2022 г. проверката все още продължава. Когато на следващата година го питат дали тя все още е активна, Тръмп се измъква от отговора. „Доколкото ми е известно - не“, казва той на свидетелската скамейка по време на процеса за измама. „Възможно е обаче.“

Докато данъчните проблеми се натрупват, Тръмп сключва една от най-изгодните сделки в живота си. Хотелът му във Вашингтон, намиращ се на същата пресечка като централата на IRS, губи пари от години. Но през 2022 г., когато страната все още е замаяна от пандемията от COVID-19, инвестиционна компания купува 263-стайния хотел за 375 млн. долара, най-високата цена за стая, плащана някога в американската столица. Тръмп си тръгва с куп пари и ново данъчно главоболие.

Решението му се намира в Южна Флорида, където президентът притежава голф курорт с площ от около 665 акра, наречен „Тръмп Нешънъл Дорал“. Застрояването на имота вече е ограничено със споразумение за 20 години, от което остават още няколко. За да създаде усещане за спешност, Trump Organization предлага на град Дорал сервитут за опазване на природата върху едно от четирите игрища в курорта, но само ако сделката бъде приключена до края на годината. Общинският съвет свиква извънредно заседание, на което се появява познато лице: Ед Русо.

„Тази сделка изтича след две седмици“, казва Русо на общинските съветници, намеквайки за заплахата от изграждането на хиляди нови хотелски стаи. „Не искаме нищо друго. Това е просто нещо, което семейство Тръмп е направило и на други голф игрища. За Доналд Тръмп това е съвсем естествен ход.“ Общинският съвет приема предложението. С помощта на оценител от Тексас, когото президентът по-късно посочва като възможен свидетел по делото за измама в Ню Йорк, Тръмп си осигурява данъчно облекчение в размер до 323 млн. долара, повече от два пъти сумата, която първоначално е платил за целия курорт.

Преди да си тръгне, Русо подчертава, че имотът включва още три голф игрища, и заявява, че е получил разрешение да работи по сервитути и за тях. „Просто е невероятно, че семейство Тръмп ни е упълномощило да продължим. Ще ми трябва време, но ще се върна“, казва той.

Поредицата от късметлийски обрати за Тръмп тепърва започва. През август 2025 г. апелативен съд в Ню Йорк постановява, че президентът е извършвал измами в продължение на години, като е завишавал стойността на активите си. В необичаен обрат обаче съдът едновременно отменя предишната глоба от половин милиард долара, наложена на Тръмп. Констатацията за измама остава в сила. Санкцията - не.

Само няколко седмици по-късно компанията на президента се насочва към още един сервитут за опазване на природата, този път върху имота в Джупитър, Флорида. Преди известен като „Риц-Карлтън Голф Клуб“, Тръмп купува обекта през 2012 г. за 5 млн. долара и поема задължения за още 49 млн. долара. Днес стойността му се оценява на около 120 млн. долара. Ако обаче земята бъде оценена като потенциална територия за луксозно жилищно строителство, сметките се променят. Според анализ на „Форбс“ местните власти оценяват земята под именията около голф игрището средно на 5,9 млн. долара за акър. При предишните четири сделки със сервитути Тръмп е твърдял, че правата за застрояване струват средно 74% от стойността на парцелите в района след разделянето им. Ако същата логика се приложи към сделката в Джупитър, данъчното облекчение може да достигне 825 млн. долара.

Получател на последното дарение на Тръмп е организацията с нестопанска цел Barn Group Land Trust, която е работила с приятел на Ерик Тръмп. На сайта си организацията изтъква ангажимента си към опазването на околната среда. Следите ѝ в данъчните съдилища обаче сочат към дейност с далеч по-малко благотворителен характер. „Форбс“ открива шест дела, в които предприемачи, включително приятелят на Ерик, са дарили сервитути на Barn Group, след което са поискали толкова агресивни данъчни облекчения, че са привлекли вниманието на IRS. В единия случай предприемачи твърдят, че са купили имот за 900 000 долара, а след това са оценили дарения сервитут на 61 млн. долара. В друг случай инвеститори превръщат имот за 1,5 млн. долара в дарение на стойност 149 млн. долара.

Главният изпълнителен директор на Barn Group Томас Кребс заявява в писмено изявление, че организацията не участва в оценяването на имотите и настоява, че мисията ѝ е да защитава откритите пространства, естествените местообитания, земеделските земи и историческите обекти.

Не всички са убедени. „Започнах работа в областта на опазването на околната среда, защото исках да помагам“, казва бивш служител на Barn Group. „На хартия звучи така: „О, те ще опазват природата. Чудесно.“ Но когато стигнеш до същината, се оказва: „Всъщност не защитаваме нищо. Просто помагаме на богатите да избегнат данъците.“

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Включително на един особено влиятелен богат човек.

Дни преди да се завърне в Белия дом, Доналд Тръмп влиза в социалната мрежа Truth Social. „Имам удоволствието да съобщя, че Ед Русо, експерт по околната среда, ще оглави моята работна група за екологични консултации, която ще съветва администрацията ми по инициативи за създаване на добри работни места и защита на природните ни ресурси чрез следване на моята политика за ЧИСТ ВЪЗДУХ и ЧИСТА ВОДА“, пише президентът. „Заедно ще постигнем ЕНЕРГИЙНО ДОМИНИРАНЕ на Америка, ще възстановим икономиката си и ЩЕ СОНДИРАМЕ, БЕБЕ, ЩЕ СОНДИРАМЕ.“

Докато заема поста, Русо продължава да работи като консултант на Trump Organization. Настоящият му проект, да придвижи процедурите по сервитутите за останалите три игрища в Дорал, теоретично би могъл да осигури данъчна защита на още един милиард долара.

Междувременно споразумението за данъчен имунитет на Тръмп продължава да предизвиква реакции във Вашингтон. „Поразително неправомерно“, заявява група бивши служители на IRS и Министерството на правосъдието. Тридесет и пет бивши съдии наричат споразумението „резултат от сговор“ и „измама спрямо съда“. През юли федералният окръжен съдия, който разглежда делото, постановява, че то е заведено „с цел манипулиране на съдебния процес“. Президентът обжалва решението.

Дори съдилищата в крайна сметка да отменят споразумението на Тръмп, изглежда малко вероятно някой в изпълнителната власт да пожелае да разгледа отблизо данъчните му декларации. „Имам много познати, които са дългогодишни служители на IRS, и мисля, че се опитват да постъпват правилно, но не знам какви нареждания получават“, казва бивш високопоставен юрист на агенцията. „Предполагам, че не съм уверен, че ще могат да постъпят правилно.“

През юли стана известно, че Кенет Кийс, временно изпълняващ длъжността главен юрисконсулт на IRS, напуска поста си. „Уолстрийт джърнъл“ съобщи, че той е влязъл в конфликт с Белия дом, след като предупредил, че висши представители на властта нямат законово право да нареждат на IRS да започне или да прекрати разследване срещу конкретно лице. Кийс е критикувал и злоупотребите със сервитутите за опазване на природата, проблем, който е станал толкова разпространен, че според представители на бранша започва да задръства деловодството на Данъчния съд на САЩ. Бланш обаче остава на поста си. През август временно изпълняващият длъжността главен прокурор, одобрил споразумението за данъчна защита на Тръмп, е назначен за титуляр.

Кой печели от сервитутите за опазване на природата на Тръмп освен самия президент? Заможните собственици на къщи, чиито дворове граничат със запазените голф игрища. В Джупитър сред тях са синът на президента Ерик Тръмп и финансовият ръководител Франк Бизиняно.

В края на миналата година, докато Trump Organization подготвя сервитута за този имот, Бизиняно поема нова длъжност, главен изпълнителен директор на IRS.