Кристалина Георгиева: Митата на САЩ представляват значителен риск за световната икономика

Ш ирокообхватните мита, обявени снощи от американския президент Доналд Тръмп, представляват значителен риск за световната икономика, заяви ръководителят на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева, цитирана от световните агенции.

The tariff measures announced by the U.S. on Wednesday represent a significant risk to the global outlook at a time of sluggish growth. We appeal to the U.S. and its trading partners to work constructively to resolve trade tensions and reduce uncertainty. Read the statement:…