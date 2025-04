Тръмп отбелязва „Деня на освобождението“ с обещание за нова вълна от мита

Д оналд Тръмп ще започне днес „майката на всички търговски битки“ – тази, която обещава от предизборната си кампания, с нови мита, които според него ще поставят началото на „златната епоха“ на Америка, но могат да разклатят световната икономика, съобщи АФП.

Американският президент вчера беше зает според говорителката му с „изпипването“ на своя план, чието съдържание и мащаб остават загадка. „От утре ограбването на Америка приключва“, заяви Карълайн Левит, като уточни, че новите мита ще влязат в сила „незабавно“.

Те ще бъдат представени в т.нар. от Доналд Тръмп Ден на освобождението, по време на церемония в Белия дом в 16:00 ч. местно време (23:00 ч. българско време). Това означава точно след затварянето на Нюйоркската фондова борса, която вече започна да се клати, както и други пазари по света.

President Trump is set to announce a series of reciprocal tariffs aimed at boosting U.S. manufacturing and addressing unfair trade practices, calling the day "Liberation Day." https://t.co/PWKVz5sM1p



Citywebwatch is a curated daily financial news service.