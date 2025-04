„Никъде на Земята не е безопасно“: Тръмп налага мита върху необитаеми острови близо до Антарктида

Г рупа пустеещи, необитаеми вулканични острови близо до Антарктика, покрити с ледници и дом на пингвини, бяха пометени от търговската война на Доналд Тръмп, тъй като президентът на САЩ ги удари с 10% мита върху стоките, съобщи The Guardian .

Широкообхватните мита от минимум 10%, обявени от Тръмп в сряда, са насочени не само към икономически суперсили, но и към територии без икономика и дори без жители. В списъка на Белия дом от 185 локации попадат редица необитаеми или слабо населени региони, които трудно могат да бъдат разглеждани като икономически конкуренти на САЩ, пише Politico.

Here's the list of Trump's new tariffs (and the completely made-up tariff rates in other countries) pic.twitter.com/b0sRE98REY — Jeremy 'adjusted for eggflation' Horpedahl 🥚 (@jmhorp) April 2, 2025

Сред тях е остров Хърд и островите Макдоналд – австралийски територии, разположени в необятния Индийски океан между Африка и Антарктида.CIA World Factbook описва тези острови, включени в списъка на ЮНЕСКО за световно наследство, като „покрити с лед на 80%“, остров Хърд като „суров“, докато островите Макдоналд са „малки“ и „скалисти“. Икономическата дейност там практически приключва още през 1877 г., когато търговията с масло от морски слонове е прекратена, а последните ловци на тюлени напускат района, пише CNN.

Включени са също малкият остров Норфолк в южната част на Тихия океан и необитаемият Ян Майен – част от норвежката територия с архипелага Свалбард, разположен в близост до Северния полюс. Това решение предизвика недоумение по целия свят, докато лидерите осмисляха опита на Тръмп да накаже страни, които според него са злоупотребявали с търговската политика на САЩ, за да отнемат американски работни места.

„Не съм напълно убеден, че остров Норфолк може да се разглежда като търговски конкурент на могъщата икономика на Съединените щати, но това ясно демонстрира, че никое място на земята не е освободено от тези мерки“, заяви австралийският премиер Антъни Албанезе.

Trump Unveils Reciprocal Tariffs Chart 📊



🗣️ @realDonaldTrump says, “For decades, our country has been looted, pillaged, raped, and plundered by nations near and far, both friend and foe alike… Foreign cheaters ransacked our factories, and foreign scavengers tore apart our… pic.twitter.com/VsjfgNupY9 — Moneycontrol (@moneycontrolcom) April 2, 2025

Присъствието на подобни малко известни територии изглежда подкопава аргументите на Тръмп, че други държави са се възползвали от САЩ и следователно заслужават наказание. Попитан за този въпрос, Белият дом коментира пред POLITICO, че Норфолк, както и островите Хърд и Макдоналд, са включени в списъка, тъй като са австралийски територии.

Въпреки това, списъкът на Белия дом предизвика недоумение сред мнозина, които побързаха да потърсят повече информация онлайн. Сред засегнатите територии беше и Британската територия в Индийския океан – група предимно необитаеми острови без постоянно население, с изключение на съвместната военна база на САЩ и Обединеното кралство на остров Диего Гарсия.

Свалбард има население от малко под 3000 души, а Ян Майен е напълно необитаем, с изключение на 18 души, които временно пребивават там за военните и метеорологичните служби на Норвегия. По подобен начин остров Токелау, самоуправляваща се територия на Нова Зеландия с населени от около 1600 души и икономика на стойност около 8 милиона долара, също ще бъде засегнат от 10% мита.

🇺🇸 The chart of Trump's Tariffs



Trump says tariffs won't be a "full reciprocal tariff."



"Because we're very kind" pic.twitter.com/sLtpXAA1Hw — 𝘊𝘰𝘳𝘳𝘪𝘯𝘦 (@OopsGuess) April 2, 2025

Но никой на островите Хърд и Макдоналд няма да усети ефекта – защото там просто няма жители. Тези острови се смятат за необитаеми, дом на големи популации от пингвини и определени от австралийското правителство като „една от най-малко засегнатите от човешка дейност зони в света“. Въпреки това, и те бяха обложени с минимално наказателно мито от 10%.

Страната, която понесе най-тежките тарифи, Лесото, бе описана от Тръмп като „държава, за която никой никога не е чувал“. Според списъка на Белия дом, това африканско кралство без излаз на море вече прилага собствени мита в размер на 99%, което доведе до решението на САЩ да наложат наказателни тарифи от 50%.

Това африканско кралство, заобиколено от Южна Африка, изпраща 20% от своя годишен износ на стойност 900 милиона долара в САЩ. Сред основните му експортни стоки са „диаманти, облекла, вълна, енергийно оборудване и спално бельо“, според CIA Factbook. Сега те ще бъдат обложени с 50% мита.

Маршаловите острови, група от 34 атола и острова в северната част на Тихия океан, също попадат в списъка. С население от 82 000 души, те са дом на ключова американска военна инсталация – гарнизонът на американската армия Kwajalein, който помага при тестване и проследяване на балистични ракети. Въпреки че САЩ отговарят за отбраната на Маршаловите острови, сега те също ще бъдат изправени пред 10% мита, ако изнасят продукция за Америка.