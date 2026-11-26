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Софийският градски съд решава дали тримата непълнолетни обвиняеми да останат окончателно в ареста.

Те са обвинени в блудство с 15-годишно момиче.

По данни на прокуратурата в апартамента са се събрали около 15 тийнейджъри след детска дискотека за Хелоуин.

В жилището младежите продължили да употребяват алкохол.

Полиция е посетила адреса след сигнал за силен шум, но тогава е съставен само предупредителен протокол.

Трима непълнолетни с обвинения за сексуално посегателство над 15-годишно момиче в София

Софийският градски съд (СГС) ще реши днес дали да остави окончателно в ареста тримата непълнолетни, обвинени в блудство с 15-годишно момиче в София.

Според прокуратурата инцидентът е станал след празненство за Хелоуин. Група от около 15 тийнейджъри се събрала в апартамента на един от тях, след като посетили детска дискотека, предаде NOVA.

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В жилището младежите продължили да употребяват алкохол. По данни на обвинението впоследствие част от тях направили опит да изнасилят едно от присъстващите момичета.

Тримата непълнолетни са привлечени към наказателна отговорност за блудство. Днешното заседание на СГС е свързано с обжалването на наложената им мярка за неотклонение и ще определи дали те ще останат в ареста.

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Как се е стигнало до случая?

По данни от разследването преди инцидента в полицията е постъпил сигнал за силен шум от апартамента. На адреса пристигнали полицейски служители, които съставили предупредителен протокол.

Случаят поставя въпроси и за реакцията при сигнали за нарушения на обществения ред, когато става дума за събирания с непълнолетни и употреба на алкохол.