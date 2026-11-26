Б ританската певица Дуа Липа обръща голямо внимание на физическото и психическото си здраве. Тя съчетава различни видове тренировки с възстановителни практики, следи храненето си и не пропуска грижата за кожата.

Изданието WAVE разказва повече за навиците на певицата за здраве и добър тонус.

1. Джинджифилови шотове

Сутрешният режим на Дуа Липа започва с грижа за тялото. По-рано тя сподели, че редовно пие джинджифилови шотове. Приема и различни добавки с антиоксиданти, електролити и магнезий.

2. Пилатес, ползи и силови тренировки

Физическата активност е ключова част от начина на живот на изпълнителката. Дуа редовно прави реформер пилатес, йога, силови тренировки и танци.

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3. Сауна и ледени вани

За възстановяване след физическо натоварване певицата залага на контрастни процедури. Тя многократно е казвала, че обича сауната, защото ѝ помага да се отпусне и да свали напрежението след тежък ден. Друг неин навик са ледените вани, които връщат тонуса ѝ.

4. Масажни уреди

След концерти и тренировки изпълнителката отделя време за възстановяване на тялото. За целта използва масажен пистолет, който отпуска напрегнатите мускули след натоварване.

5. Балансирано хранене без строги диети

Дуа Липа се стреми да се храни балансирано, особено по време на подготовка за концерти. Същевременно не спазва строги хранителни ограничения. Обича да готви сама, а по време на турнета в различни градове посещава ресторанти, за да опита местната кухня.

6. Грижа за кожата

Заради натоварения график на турнетата, полетите, сценичния грим и физическото натоварване кожата на певицата се нуждае от специална грижа. Тя използва продукти за почистване, овлажняване и поддържане на здравия вид на кожата. Певицата дори създаде собствена козметична линия за грижа DUA съвместно с марката "Аугустинус Бадер", включваща крем, серум и хидратиращ крем.

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7. Почивка и психическо възстановяване

Сред любимите ѝ начини за презареждане са четенето и медитацията. Певицата посочи, че когато няма време за пълноценна тренировка, отделя 10 минути за медитация или разтягане.