Китаристът Анди Тейлър е починал на 65-годишна възраст.

Музикантът е загубил продължителната си битка с рак на простатата.

Той е издъхнал в понеделник, заобиколен от семейството си.

Членовете на „Дюран Дюран“ го определиха като важна част от историята на групата.

Тейлър напуска състава през 1986 г., малко преди записите на четвъртия албум на групата.

Китаристът на британската ню уейв група „Дюран Дюран“ (Duran Duran) Анди Тейлър почина на 65-годишна възраст след продължителна битка с рак на простатата. Новината беше съобщена от останалите членове на групата.

Музикантът е издъхнал в понеделник, заобиколен от семейството си.

„За света Анди беше брилянтен китарист, но за нас той беше най-прекрасният съпруг, любящ баща и горд дядо. Той беше стожерът на семейството. При всички невероятни преживявания, които му предложи музиката, семейството за него винаги оставаше на първо място“, заяви съпругата му Трейси Уилсън от името на фамилията.

Двамата бяха заедно повече от 40 години.

В общо изявление вокалистът Саймън Ле Бон, басистът Джон Тейлър, клавиристът Ник Роудс и барабанистът Роджър Тейлър подчертаха значението на Анди за историята на групата. Той беше част от оригиналния състав при създаването ѝ, както и при събирането на петимата музиканти през този век.

„В момента, в който дойде в Бирмингам от Североизтока с китарата и непоклатимата си вяра в нашето бъдеще, той донесе в музиката ни неугасващ огън и самоувереност. Свиренето му движеше песните, които ни отведоха по целия свят“, посочват музикантите.

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Те отбелязват още неговото чувство за хумор, чар и прагматичен поглед към живота, които помагали на групата да запази здравата си връзка и извън сцената.

„Анди остави след себе си огромна празнина в сърцето ми“, заяви Саймън Ле Бон, цитиран от Пи Ей Мидия (PA Media).

Кариерата на Анди Тейлър с „Дюран Дюран“

Анди Тейлър е част от оригиналния състав на „Дюран Дюран“, създадена през 1978 г. в Бирмингам. Групата се превръща в една от водещите формации на британската ню уейв сцена през 80-те години, с хитове като „Hungry Like the Wolf“, „Rio“ и „Notorious“.

През 1986 г. китаристът напуска групата малко преди записите на четвъртия ѝ студиен албум, озаглавен „Notorious“. По-късно той продължава музикалната си кариера със самостоятелни проекти и други сътрудничества.

През 2001 г. Тейлър се събира отново с останалите четирима оригинални членове на „Дюран Дюран“. Това води до нов период в историята на групата и издаването на албума „Astronaut“ през 2004 г.

През 2023 г. музикантът разкри публично, че страда от рак на простатата в четвърти стадий, след като не успя да присъства на церемонията по въвеждането на групата в Залата на славата на рокендрола през 2022 г.