Кремъл реагира на заявката на Мерц: Има опасност от ескалация на конфликта

К ремъл днес предупреди, че има риск от ескалация на конфликта в Украйна, ако Германия реши да достави на Киев ракети с голям обсег "Таурус", след като бъдещият канцлер Фридрих Мерц заяви, че е склонен на подобна стъпка при единодушие от европейските страни, предаде Франс прес.

Мерц "подкрепя различни мерки, които могат да доведат и неизбежно ще доведат до нова, по-нататъшна ескалация на ситуацията в Украйна", заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

Той изрази и съжаление от факта, че Мерц "води кампания в полза на задълбочаване" на конфликта, а "сходна позиция се наблюдава" и другаде в Европа.

"За нещастие е вярно, че европейските столици не са склонни да търсят начини за започване на мирни преговори, а по-скоро да провокират удължаване на войната", добави той.

Мерц ще предостави на Украйна ракети "Таурус", но има условие

Бъдещият канцлер, чиято партия спечели произведените през февруари избори в Германия, досега показа, че е решен да продължи подкрепата на страната за Украйна, отбелязва АФП.

Докато оттеглящият се канцлер Олаф Шолц отказа да достави на Киев ракети "Таурус", с които може да се нанасят удари дълбоко в руска територия, заради опасения от ескалация на конфликта, бъдещият му приемник подчерта вчера, че е отворен за тази възможност при определени обстоятелства.

🇩🇪🇫🇷🇬🇧🇺🇦🇷🇺



Merz accuses Putin of war crimes.



He emphasizes that the Russians deliberately struck the heart of Sumy with a second missile.



After consultations with France & the UK, he would transfer to Ukraine the Taurus KEPD-350 cruise missiles, which it had long requested. pic.twitter.com/QMhZvGMMnW