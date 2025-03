Зеленски е окачил в офиса си картина, показваща Кремъл в пламъци

П очти шест години изминаха, откакто Володимир Зеленски бе избран за президент на Украйна, но той все още се чувства неудобно сред позлатените орнаменти и полилеите, които изпълват неговия кабинет. Помещението наистина изглежда луксозно, сякаш извадено директно от Мар-а-Лаго.

Това посочва кореспондентът на списание Time Саймън Шустър, който публикува репортаж от кабинета на украинския президент Володимир Зеленски.

Зеленски предпочита да изхвърли мебелите, да махне коринтските колони и да покрие позлатените тавани с бяла боя, посочва Шустър.

„Нямахме много време за ремонти, особено през последните няколко години“, казва Зеленски, намеквайки за войната. Единственото място, което му напомня за дом, се намира в задната част на неговия кабинет – малка стая с едно легло и няколко картини, които е избрал сам. Те не са музейни експонати – на местния пазар подобни могат да се купят за няколкостотин долара. Но за президента тези картини имат значение заради символиката.

Най-забележителната от тях изобразява руски военен кораб, който потъва в Черно море. Друга показва украински войници, които наскоро са се сражавали на руска територия. А третата, любима на Зеленски, представя Кремъл, обхванат от пламъци. „Всяка от тях е посветена на победата“, казва украинският президент.

