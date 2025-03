И зображението на Владимир Зеленски, застанал пред картини, изобразяващи Кремъл, обхванат от пламъци, перфектно илюстрира нивото на неговото духовно развитие и вътрешно състояние, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков на брифинг.

По-рано списание Time взе интервю от Зеленски и публикува снимки, на които той позира пред тези картини, предаде ТАСС .

„Не бих дал никакви коментари по този въпрос. Но предполагам, че това по най-добрия начин илюстрира нивото на духовно развитие и вътрешното състояние на Зеленски. Във всеки случай това не говори добре нито за онези, които заснемат и публикуват подобни кадри, нито за тези, които позират за тях“, отбеляза говорителят.

In Zelensky’s office hang paintings depicting the Kremlin in flames, Ukrainian soldiers, and the sinking of the cruiser Moskva.



