Мерц ще предостави на Украйна ракети "Таурус", но има условие

М инистри на външните работи на страни от Европейския съюз приветстваха днес изказването на бъдещия германски канцлер Фридрих Мерц, че възнамерява да предостави на Украйна крилати ракети с голям обсег "Таурус", предаде ДПА.

Християндемократът Мерц няколко пъти е заявявал намерението си да изпрати ракети "Таурус" на Киев, докато оттеглящият се от поста германски канцлер социалдемократ Олаф Шолц последователно отхвърляше идеята, тъй като според него това би въвлякло Германия във войната между Русия и Украйна.

"Ние няма да се намесваме в тази война, а ще снабдяваме украинската армия с такива оръжия", каза Мерц пред германската телевизия А Ер Де. Той добави, че би предоставил на Киев ракети "Таурус" само в сътрудничество с европейските партньори.

Той заяви позицията си на фона на руското въздушно нападение вчера срещу североизточния украински град Суми, при което бяха убити повече от 30 души и ранени над 100 души.

The future Chancellor of Germany, Friedrich Merz, confirmed his readiness to provide Ukraine with Taurus cruise missiles, but under certain conditionshttps://t.co/nXa3kwhgCZ