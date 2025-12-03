Телефонен разговор между Ердоган и Макрон - сътрудничество и регионални кризи

Т урският президент Реджеп Тайип Ердоган е провел телефонен разговор с президента на Франция Еманюел Макрон, по време на който двамата са обсъдили сътрудничеството между Анкара и Париж, войната в Украйна и други теми от регионален и глобален характер, съобщи Дирекцията по комуникации на турското президентство тази сутрин в профила си в Ен Сосял.

В публикацията на Дирекцията се посочва, че по време на разговора, който е осъществен по искане на френския президент, Ердоган е заявил, че е „важно сътрудничеството между Турция и Франция да бъде доразвито и че неговата администрация ще продължи да предприема стъпки в тази посока“.

По време на разговора Ердоган е подчертал още, че Турция полага максимални усилия за прекратяване на войната между Украйна и Русия чрез справедлив и траен мир, като е информирал Макрон, че в момента се поддържат контакти със страните за възобновяване на преговорите в Истанбул и че „Турция е готова да направи всичко възможно, за да се отвори вратата към мира възможно най-скоро“.

По време на разговора двамата са обсъдили и последните развития в Кавказ, ивицата Газа и Сирия.