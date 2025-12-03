Чарли Кърк чупи рекорди: 45 милиона четения в Уикипедия

С татията в Уикипедия за Чарли Кърк е най-четената в онлайн енциклопедията тази година, тъй като потребителите са търсили информация за консервативния активист, пише английското издание The Guardian.

Хората са разгледали страницата за Кърк почти 45 милиона пъти, много от тях след като той беше застрелян по време на дебат в университетски кампус на 10 септември.

Макар че Кърк беше добре позната фигура в САЩ като съосновател на организацията Turning Point USA, неговата смърт привлече заглавия в световните медии. Според данни на Фондация „Уикимедия“, нестопанската организация, която управлява сайта, повече от 40% от посещенията на най-четената статия в англоезичната Уикипедия през 2025 г. са дошли от страни извън САЩ.

На второ място е редовен фаворит в годишната класация на Уикипедия: „значими смъртни случаи през годината“. Списъкът със значимите загуби за 2024 г. беше най-четеният миналата година.

Третата най-четена статия е за Ед Гийн – американския сериен убиец, представен в третия сезон на Monster на Netflix, документална антология за истински престъпления.

Уикипедия ще отпразнува своя 25-и рожден ден на 15 януари и поддържа своя авторитет като източник на информация благодарение на 250 000 доброволни автори и редактори. Статиите в енциклопедията се ръководят от три основни принципа: неутрална гледна точка, използване на публикувани и надеждни източници и липса на лични мнения или нови интерпретации.

Първата петица се допълва от още две американски публични фигури: Доналд Тръмп, който за осми път се появява в годишния списък, и роденият в Чикаго папа Лъв XIV.

Статиите, свързани с кино и телевизия, остават постоянна част от топ 20 – отчасти заради ефекта на „втория екран“, при който хората търсят информация на телефона си, докато гледат филм или телевизионна програма.

Филмите The Sinners и Superman също са в общия топ 10, докато сериалът на Netflix Adolescence е на 17-о място за годината, като посещенията на страницата му достигат връх 10 дни след премиерата му, когато сериалът става вирусен хит.

Посещенията на страницата на Severance, високо оценения сериал на Apple TV, почти са се утроили между първия му сезон през 2022 г. и втория тази година. Фондация „Уикимедия“ отбеляза и популярността на резюметата на сюжети за филми и телевизионни предавания.

Американската политика представлява една четвърт от топ 20. Феноменалната кампания на Зохран Мамдани за кмет на Ню Йорк го поставя в топ 10, точно под Илон Мъск. YouTube-звездата MrBeast също влиза за първи път в топ 20.