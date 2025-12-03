Любопитно

Чарли Кърк чупи рекорди: 45 милиона четения в Уикипедия

Макар че Кърк беше добре позната фигура в САЩ като съосновател на организацията Turning Point USA, неговата смърт привлече заглавия в световните медии

3 декември 2025, 10:45
Чарли Кърк чупи рекорди: 45 милиона четения в Уикипедия
Чарли Кърк   
Източник: БГНЕС/EPA

С татията в Уикипедия за Чарли Кърк е най-четената в онлайн енциклопедията тази година, тъй като потребителите са търсили информация за консервативния активист, пише английското издание The Guardian.

Хората са разгледали страницата за Кърк почти 45 милиона пъти, много от тях след като той беше застрелян по време на дебат в университетски кампус на 10 септември.

Макар че Кърк беше добре позната фигура в САЩ като съосновател на организацията Turning Point USA, неговата смърт привлече заглавия в световните медии. Според данни на Фондация „Уикимедия“, нестопанската организация, която управлява сайта, повече от 40% от посещенията на най-четената статия в англоезичната Уикипедия през 2025 г. са дошли от страни извън САЩ.

На второ място е редовен фаворит в годишната класация на Уикипедия: „значими смъртни случаи през годината“. Списъкът със значимите загуби за 2024 г. беше най-четеният миналата година.

Третата най-четена статия е за Ед Гийн – американския сериен убиец, представен в третия сезон на Monster на Netflix, документална антология за истински престъпления.

Уикипедия ще отпразнува своя 25-и рожден ден на 15 януари и поддържа своя авторитет като източник на информация благодарение на 250 000 доброволни автори и редактори. Статиите в енциклопедията се ръководят от три основни принципа: неутрална гледна точка, използване на публикувани и надеждни източници и липса на лични мнения или нови интерпретации.

Първата петица се допълва от още две американски публични фигури: Доналд Тръмп, който за осми път се появява в годишния списък, и роденият в Чикаго папа Лъв XIV.

Статиите, свързани с кино и телевизия, остават постоянна част от топ 20 – отчасти заради ефекта на „втория екран“, при който хората търсят информация на телефона си, докато гледат филм или телевизионна програма.

Филмите The Sinners и Superman също са в общия топ 10, докато сериалът на Netflix Adolescence е на 17-о място за годината, като посещенията на страницата му достигат връх 10 дни след премиерата му, когато сериалът става вирусен хит.

Посещенията на страницата на Severance, високо оценения сериал на Apple TV, почти са се утроили между първия му сезон през 2022 г. и втория тази година. Фондация „Уикимедия“ отбеляза и популярността на резюметата на сюжети за филми и телевизионни предавания.

Американската политика представлява една четвърт от топ 20. Феноменалната кампания на Зохран Мамдани за кмет на Ню Йорк го поставя в топ 10, точно под Илон Мъск. YouTube-звездата MrBeast също влиза за първи път в топ 20.

По темата

Уикипедия най четени статии Чарли Кърк американска политика кино и телевизия значими смъртни случаи Доналд Тръмп онлайн енциклопедия фондация Уикимедия популярни личности
Последвайте ни
Скандал в НС: Стигна се до физически сблъсък между Мирчев и Пеевски (ВИДЕО)

Скандал в НС: Стигна се до физически сблъсък между Мирчев и Пеевски (ВИДЕО)

Чарли Кърк чупи рекорди: 45 милиона четения в Уикипедия

Чарли Кърк чупи рекорди: 45 милиона четения в Уикипедия

Борисов: Категорично правителството няма да подава оставка

Борисов: Категорично правителството няма да подава оставка

Енот се почерпи в магазин за алкохол и припадна в тоалетната

Енот се почерпи в магазин за алкохол и припадна в тоалетната

Българите ударно купуват евро

Българите ударно купуват евро

pariteni.bg
В кои моменти котешката урина мирише най-силно

В кои моменти котешката урина мирише най-силно

dogsandcats.bg
<p>Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи</p>
Ексклузивно

Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи

Преди 4 дни
Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320
Ексклузивно

Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320

Преди 4 дни
АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни
Ексклузивно

АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни

Преди 4 дни
Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха
Ексклузивно

Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха

Преди 4 дни

Виц на деня

Да се прозявам със затворена уста-това е едно от малкото неща, които научих в университета.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Природа, релакс и луксозно спа в Lavalliere Hotel & Villas в Сърница

Природа, релакс и луксозно спа в Lavalliere Hotel & Villas в Сърница

Любопитно Преди 8 минути

 

Доналд Тръмп на посещение в Южна Корея

6 държави, които ухажваха Тръмп с щедри подаръци – и какво получиха в замяна

Свят Преди 9 минути

Шест държави – включително Швейцария, Катар и Южна Корея – са подарили на Доналд Тръмп изключително скъпи дарове, след което за дни са получили конкретни улеснения като намалени мита, оръжейни сделки и дипломатически жестове от САЩ

<p>&quot;Днешният ден е добър за Европа и Украйна, но е&nbsp;лош за Русия&quot;</p>

Фон дер Лайен: ЕС навлиза в нова ера на енергийна независимост от Русия

Свят Преди 20 минути

"Днес е исторически ден за ЕС, обръщаме досегашната страница завинаги, започва нова епоха", каза тя

След 4 години връзка: Майли Сайръс и Макс Морандо се сгодиха💍

След 4 години връзка: Майли Сайръс и Макс Морандо се сгодиха💍

Любопитно Преди 25 минути

Новината идва само дни след като двамата се появиха на световната премиера на „Аватар: Огън и пепел“ в Лос Анджелис

<p>Телефонен разговор между Ердоган и Макрон</p>

Телефонен разговор между Ердоган и Макрон - сътрудничество и регионални кризи

Свят Преди 44 минути

Ердоган е заявил, че е „важно сътрудничеството между Турция и Франция да бъде доразвито"

Samsung Galaxy Z TriFold разгъва мобилните иновации

Samsung Galaxy Z TriFold разгъва мобилните иновации

Технологии Преди 59 минути

Той предлага най-големият дисплей в Galaxy смартфон досега

Какви бяха първите думи на Николета след отпадането ѝ от “Игри на волята”? (ВИДЕО)

Какви бяха първите думи на Николета след отпадането ѝ от “Игри на волята”? (ВИДЕО)

Любопитно Преди 1 час

Николета признава, че силата не ѝ е стигнала, а правилната тактика ѝ е хрумнала твърде късно

Брус Уилис и Ема Хеминг през 2019 г.

Съпругата на Брус Уилис сподели нова информация за състоянието му

Любопитно Преди 1 час

Пеевски: Оставката ми могат да искат само моите избиратели

Пеевски: Оставката ми могат да искат само моите избиратели

България Преди 1 час

"А те тепърва ще ми дават по-голямо доверие и всички го виждаме", каза в кулоарите на парламента лидерът на "ДПС-Ново Начало"

Тенденции за AI: Какво показват големите проучвания за 2026 и защо не бива да ги игнорираме

Тенденции за AI: Какво показват големите проучвания за 2026 и защо не бива да ги игнорираме

Любопитно Преди 1 час

Как изглежда светът на изкуствения интелект през 2026 според големите проучвания, милиардните инвестиции и водещите експерти – и какво означава това за вашата кариера?

Android 16 става по-умен и практичен с новия си ъпдейт

Android 16 става по-умен и практичен с новия си ъпдейт

Технологии Преди 1 час

Актуализацията добавя няколко дребни, но полезни функции

Жителите на Донбас: Как въобще може да ни изоставят?

Жителите на Донбас: Как въобще може да ни изоставят?

Свят Преди 1 час

В 28-точковия план на САЩ беше записано, че за да приключи войната в Украйна, Киев ще трябва да се откаже напълно от своите региони Донецк и Луганск

<p>Нетаняху моли Тръмп за повече подкрепа</p>

Бенямин Нетаняху моли Доналд Тръмп за повече подкрепа по делото му за корупция

Свят Преди 1 час

В неделя, 30 ноември, премиерът на Израел подаде официална молба до президента на страната Ицхак Херцог да бъде помилван по делото за корупци

Опърлени криле

Опърлени криле

Малките неща Преди 1 час

Личният текст на Милена Златкова разказва за пътя, грешките и уроците във възпитанието, за свободния дух на децата и за това как малките истории разкриват голямата картина на родителството.

Руският газ постепенно излиза от ЕС до 2027 година

Руският газ постепенно излиза от ЕС до 2027 година

Свят Преди 1 час

Новото законодателство предвижда глоби за нарушителите на тези ограничения

<p>Рюте отказа да коментира заплахата на Путин за война с Европа</p>

Марк Рюте отказа да коментира заплахата на Путин за война с Европа

Свят Преди 1 час

Той уточни, че САЩ съгласуват с алианса стъпките, предприемани в опитите за мирни преговори и прекратяване на войната в Украйна

Всичко от днес

От мрежата

11 причини защо Немските овчарки са толкова популярни

dogsandcats.bg

Как да изненадате котешкия стопанин с перфектния подарък за Коледа?

dogsandcats.bg
1

Зимен финансов наръчник: Как да се подготвим за студените месеци без стрес

sinoptik.bg
1

Каква е тайната на "Окото на Сахара"

sinoptik.bg

Николета от “Игри на волята”: Харесвам Калин, искам да си останем близки и след предаването! (ВИДЕО)

Edna.bg

Изненада! Майли Сайръс отново каза "ДА", кой е щастливецът

Edna.bg

ЦСКА - Локо Пд: Деветата минута в чест на Любо Пенев

Gong.bg

Пеп Гуардиола след трилъра: Боже мой, загубих си косата

Gong.bg

Скандал и физически сблъсък между Мирчев и Пеевски в парламента (ВИДЕО)

Nova.bg

Борисов: Протестът свърши изключително добра работа за нас. Кабинетът не бива да подава оставка

Nova.bg