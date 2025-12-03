Samsung Galaxy Z TriFold разгъва мобилните иновации

В ече няколко години сгъваемите смартфони са на пазара, като в повечето случаи се концентрираха главно върху едно прегъване. На пазара имаше само един смартфон с двойно сгъване - Huawei Mate XT, който вече си има директен конкурент - Samsung Galaxy Z TriFold.

Амбицията на Samsung е това да бъде устройство, което не просто се сгъва, а по-скоро преконфигурира самата концепция за мобилни компютри. Galaxy Z TriFold се очертава не просто като наследник, а като авангард, навлизайки на пазара като едва втория тройно сгъваем смартфон, следвайки пионерското предложение на Huawei, като по този начин затвърждава този нов, многопанелен дизайн като най-висшата граница в мобилните иновации.

Силата на TriFold се крие в неговата инженерна конструкция. Разгъвайки се двойно от елегантен профил, той разцъфтява в просторен 10-инчов дисплей – платно, достатъчно голямо, за да съперничи на таблет. Смартфонът използва QXGA+ Dynamic AMOLED 2X дисплей, който се отличава с ярки 1600 нита пикова яркост и адаптивна честота на опресняване от 120 Hz.

Източник: Samsung

Когато е затворен, висококачественият 6,5-инчов FHD+ Dynamic AMOLED 2X външен екран, достигащ забележителните 2600 нита, запазва преносимостта и незабавната функционалност на конвенционален смартфон. За да поддържа този троен формат на сгъване, Samsung е разработил здрав механизъм за пантата: двурелсов „Armor FlexHinge“ с две панти с различни размери, които са проектирани да балансират теглото между панелите и да създадат по-плавно и по-стабилно сгъване. Подсилен, абсорбиращ ударите сгъваем дисплей и алуминиева рамка предотвратяват притискането на панелите един към друг, когато са затворени.

Въпреки сложността си, устройството остава сравнително тънко, когато е сгънато - с дебелина около 12,9 мм и тежи 309 грама. А когато е разгънато, дебелината е едва 3,9 мм.

Полезни трикове, които правят Android по-практичен

Такъв елегантен силует изисква съответна мощност. В основата си, Galaxy Z TriFold се захранва от персонализираната мобилна платформа Snapdragon® 8 Elite за Galaxy, специално решение, проектирано да управлява уникалните изчислителни изисквания на сгъваемия интерфейс и неговите интегрирани функции на Galaxy AI.

Източник: Samsung

За професионалния фотограф или видеограф, устройството включва мощна 200-мегапикселова камера с Adaptive Pixel Sensor и OIS, гарантираща, че потребителят може да заснеме света с детайли на флагманско ниво. Фотографските възможности подсилени и от 12 MP ултраширокоъгълен обектив и 10 MP телеобектив за оптично увеличение. Има и селфи камери при всеки от дисплеите Освен това, Samsung се е справила с вечното предизвикателство за издръжливост на батерията, като е оборудвала Galaxy Z TriFold с триклетъчна батерия с капацитет 5600 mAh, поддържана от 45W супер бързо зареждане за максимално време на работа.

Ето какво харчи най-много батерията в смартфоните ни

Отвъд хардуера, истинското обещание на Galaxy Z TriFold се реализира в софтуерните му възможности. 10-инчовият дисплей е оптимизиран за безкомпромисен мултитаскинг, позволявайки на потребителите да стартират до три приложения с портретен размер едно до друго. Важно е да се отбележи, че това е първият мобилен телефон, който разполага със самостоятелен Samsung DeX, позволяващ цялостна работна среда от почти всяко място. С него могат да се използват до четири работни среди и всяка с по пет работещи едновременно приложения.

В комбинация с множество функции на Galaxy AI, включително Generative Edit и мултимодален Gemini Live, устройството се трансформира в най-добрата преносима работна станция, готова да служи като център както за творчество, така и за свързване.

Как да синхронизираме Android и Windows устройства

Старите кабели, които все още трябва да пазим

Продажбите на Galaxy Z TriFold започват първо в Южна Корея на 12 декември т.г. След това ще се появи в Китай, Тайван, Сингапур и ОАЕ. През първото тримесечие на 2026 г. ще започнат продажбите и в САЩ, а след това и в други региони. Цената не е съобщена официално, но според информация на Reuters в Китай ще е около 2400 долара.