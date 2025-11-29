Орбан поиска още петрол и газ по време на разговори в Кремъл с Путин

У нгарският премиер Виктор Орбан се срещна с руския президент Владимир Путин за разговори в Кремъл, пренебрегвайки още веднъж усилията на партньорите си в ЕС да изолират Москва заради инвазията ѝ в съседна Украйна преди близо четири години, предаде Асошиейтед прес.

Посещението на Орбан в руската столица бе второто му от началото на войната, като за последно той бе там миналата година. Мнозина смятат унгарския премиер за един от най-близките партньори на Путин сред европейските лидери, а Унгария е една от малкото останали страни в ЕС, които продължават да внасят руски изкопаеми горива в големи количества; самият Орбан е категоричен противник на опитите на 27-членния блок да се освободи от енергийните доставки от Русия.

🇭🇺 🇷🇺 — The meeting of Orban and Putin in Moscow finished



The goal of meeting was to secure continued crude and gas supply acc to media reports.



The two leaders also discussed the Ukrainian settlement....as usual, Orban's Russian diplomacy has ticked off EU officials pic.twitter.com/8mY6kjjgAv — Tony (@Cyberspec1) November 29, 2025

"Имаме важни области на сътрудничество и не сме се отказали от нито една от тях, независимо от външния натиск", каза Орбан. "Руската енергия формира основата на енергийните доставки за Унгария сега и за в бъдеще."

Орбан отдавна призовава за прекратяване на бойните действия в Украйна, но без да поясни какво би означавало това според него за украинската териториална цялост и сигурност. Това становище разтревожи силно европейските и натовски съюзници на Будапеща, които обвиняват Русия, че е погазила международното право и че застрашава сигурността на страните от Източна Европа.

След четиричасови преговори: Путин лично изпрати унгарския премиер на излизане от Кремъл

Във встъпителното си слово на разговорите в Кремъл Путин отбеляза "балансираната позиция" на Орбан за войната в Украйна. Около четири часа по-късно от руското президентство съобщиха, че преговорите са приключили.

Унгарската опозиция: Путин отново извика Орбан в Москва

По-рано този месец Орбан посети Вашингтон за среща с президента на САЩ Доналд Тръмп и успя да издейства изключение от санкциите на правителството на републиканците срещу руските енергийни компании "Роснефт" и "Лукойл" – позволение, което според Орбан гарантира унгарската енергийна сигурност.

При изключението за Будапеща от американските санкции "сега всичко, което ни трябва е петрол и газ, които можем да си купим от руснаците. Отивам там, за да гарантирам енергийни доставки на поносими цени за Унгария за зимата и за догодина", каза вчера Орбан.

‘I’ll meet with Putin to ensure affordable energy supply this winter’ – Orban ahead of Moscow visit pic.twitter.com/0e8ejxjXym — Viory Video (@vioryvideo) November 28, 2025

Той отдавна твърди, че вносът на енергоизточници от Русия е незаменим за унгарската икономика и че преминаването към изкопаеми горива, добити другаде, ще предизвика мигновено икономически срив – твърдение, което някои критици оспорват. Докато останалата част от Европа постепенно се отказва от руската енергия, Унгария запазва и дори увеличава вноса и се обяви против плана на ЕС за пълно премахване на всички руски изкопаеми горива до края на 2027 г.

Правителството "Тръмп" каза, че вижда признаци, че санкциите срещу най-големите руски петролни производители задавят икономическия двигател, който позволява на Москва да продължи да финансира войната в Украйна. Цените на руския нефт се сринаха, след като важни индийски и китайски потребители започнаха да спазват американските санкции, преди те да влязат в сила миналата седмица, каза високопоставен официален представител на Министерството на финансите на САЩ.