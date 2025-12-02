Свят

Какво си казаха Путин и пратениците на Тръмп в Кремъл

"Много се радвам да ви видя", каза Путин

2 декември 2025, 23:01
Какво си казаха Путин и пратениците на Тръмп в Кремъл
Източник: AP/БТА

Р уският президент Владимир Путин се срещна със специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф и с Джаред Къшнър, зет на американския президент Доналд Тръмп, за да разговарят за възможни начини за слагането на край на войната в Украйна - най-смъртоносния конфликт в Европа от Втората световна война насам, предаде "Ройтерс". 

"Много се радвам да ви видя", каза Путин, посрещайки Уиткоф и Къшнър в Кремъл в руската столица Москва 

"Това е удивителен град", заяви Уиткоф, след като по-рано днес се разходи заедно с Къшнър и руския специален пратеник Кирил Дмитриев на Червения площад, покрай мавзолея на първия лидер на Съветския съюз Владимир Ленин. 

Путин: Русия е готова за война, ако Европа пожелае

Дмитриев и съветникът на Путин Юрий Ушаков също взеха участие в срещата, наред с екип от преводачи. 

Преговорите между пратениците на Тръмп и руския президент продължиха близо 5 часа

Непосредствено преди началото на срещата Путин предупреди Европа, че ще бъде унищожена, ако влезе във война с Русия, и отхвърли европейските контрапредложения по отношение на Украйна като абсолютно неприемливи за Москва.

"Не планираме война с Европа, но ако Европа пожелае и я започне, ние сме готови веднага", каза Путин пред репортери. 

Той обвини Европейския съюз, че се опитва да подкопае усилията на Доналд Тръмп за постигане на мир, като прави предложения, за които знае, че са неприемливи за Русия

Тръмп заяви, че напредъкът към прекратяване на почти четиригодишната война няма да бъде лесен.

Зеленски: Украйна е по-близо до мира от всякога

"Нашите хора са в Русия в момента, за да видят дали можем да постигнем уреждане", каза той по време на заседание на кабинета в Белия дом:
"Не е лесна ситуация, повярвайте ми. Какъв безпорядък".

"Важно е всичко да бъде честно и прозрачно. Да няма игри зад гърба на Украйна. Нищо да не бъде решавано без Украйна - за нас, за нашето бъдеще", заяви в X от своя страна украинският президент Володимир Зеленски.

Източник: БТА, Симеон Томов, БГНЕС    
