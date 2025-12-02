Зеленски: Украйна е по-близо до мира от всякога

Свят

2 декември 2025, 21:23
В олодимир Зеленски заяви днес, че Украйна е по-близо до мира от всякога. Държавният глава заяви това по време на реч в ирландския парламент, предава "Укринформ“.

Той добави, че украинската делегация в момента е в Ирландия и е готова за по-нататъшни преговори, пише "Фокус“.

Зеленски: Украйна иска мир възможно най-скоро

"Тази сутрин в Ирландия нашата делегация даде брифинги след разговорите с американската страна. Засилваме усилията си и нашата делегация очаква с нетърпение по-нататъшни преговори. По-близо сме до мира от всякога“, отбелязва Зеленски.

Според него Украйна подкрепя "всякакви дипломатически усилия, защото това е единственият път напред“.

"Една силна държава може да започне война, а друга силна държава може да спре войната, но за мир се нуждаем от единството на много различни народи, обединени от общи чувства, общи надежди“, заяви Зеленски, обръщайки се към ирландските парламентаристи.

Той добави още, че "дори Путин не може да се противопостави на всички останали държави, ако те се обединят“.

Специалният пратеник на президента на САЩ Стив Уиткоф и зетят на Доналд Тръмп Джаред Кушнер днес са на посещение в Москва, за да преговарят с руския президент, предложения мирен план на САЩ за прекратяване на войната между Русия и Украйна.

"Ще получим сигнали от един или друг вид. Ако тези сигнали се развият по определен начин – ако играта е честна с нашите партньори, тогава може много бързо да се срещнем с американската делегация“, написа Зеленски в X.

"Всичко зависи от днешните обсъждания“, подчерта президентът на Украйна.

Уиткоф пристигна в Москва за ключови преговори с Путин

"Няма да има прости решения за прекратяване на тази война. Разбираме какво се случва. Разбираме с кого си имаме работа. Проблемът не е в трудността при вземането на решения. Аз съм способен да ги взема. Важното е всичко да е честно и прозрачно. Да няма игри, които се играят зад гърба на Украйна. Да не се решава нищо без Украйна – за нас, за нашето бъдеще. Най-чувствителните неща и най-трудните въпроси са за териториите, за замразените активи. Не мога да говоря от името на европейските лидери за замразените пари в Европа. Мога само да споделя моето мнение и те могат да ме подкрепят. И за гаранциите за сигурност. Разчитаме на силни гаранции за сигурност от Съединените щати и Европа, и някои други лидери. Това е една от темите на Коалицията на желаещите. Работим по нея. Мисля, че тези три теми са най-чувствителните и важни. Нашите екипи ще продължат да работят по тях“, допълни Зеленски.

 

Владимир Зеленски Украйна Мир
